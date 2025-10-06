سعر Apple المباشر اليوم هو 269.91 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AAPLON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AAPLON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Apple المباشر اليوم هو 269.91 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AAPLON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AAPLON بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Apple

Apple السعر(AAPLON)

السعر المباشر لـ 1 AAPLON إلى USD:

$269.91
$269.91
+0.20%1D
USD
مخطط أسعار Apple (AAPLON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:32:26 (UTC+8)

معلومات سعر Apple (AAPLON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 267.86
$ 267.86
24 ساعة منخفض
$ 269.99
$ 269.99
24 ساعة مرتفع

$ 267.86
$ 267.86

$ 269.99
$ 269.99

$ 269.7085953369194
$ 269.7085953369194

$ 226.40537622338067
$ 226.40537622338067

+0.41%

+0.20%

+2.46%

+2.46%

سعر Apple (AAPLON) في الوقت الحقيقي هو $ 269.91. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AAPLON بين أدنى سعر $ 267.86 وأعلى سعر $ 269.99، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAAPLON على الإطلاق هو $ 269.7085953369194، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 226.40537622338067.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AAPLON +0.41% على مدار الساعة الماضية، +0.20% على مدار 24 ساعة، و +2.46% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Apple (AAPLON)

No.1699

$ 2.77M
$ 2.77M

$ 58.74K
$ 58.74K

$ 2.77M
$ 2.77M

10.28K
10.28K

10,279.22643185
10,279.22643185

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Apple هي $ 2.77M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 58.74K. العرض المتداول لـ AAPLON يبلغ 10.28K، مع إجمالي عرض 10279.22643185. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.77M.

سجل سعر Apple (AAPLON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Apple لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.5387+0.20%
30 يوم$ +14.55+5.69%
60 يوم$ +89.91+49.95%
90 يوم$ +89.91+49.95%
تغير سعر Apple اليوم

سجل اليوم AAPLON تغيرًا $ +0.5387 (+0.20%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Apple لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +14.55 (+5.69%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Apple لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد AAPLON تغييرًا في $ +89.91 (+49.95%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Apple لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +89.91 (+49.95%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Apple (AAPLON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Apple.

ما هو Apple ( AAPLON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر Apple على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Apple الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين AAPLONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Apple على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Apple سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Apple (USD)

كم ستكون قيمة Apple (AAPLON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Apple (AAPLON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Apple.

تحقق الآن من توقعات سعر Apple!

توكنوميكس Apple (AAPLON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Apple (AAPLON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس AAPLON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Apple ( AAPLON )

هل تبحث عن كيفية شراء Apple؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Apple على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة AAPLON إلى العملات المحلية

1 Apple (AAPLON) إلى VND
7,102,681.65
1 Apple (AAPLON) إلى AUD
A$407.5641
1 Apple (AAPLON) إلى GBP
202.4325
1 Apple (AAPLON) إلى EUR
229.4235
1 Apple (AAPLON) إلى USD
$269.91
1 Apple (AAPLON) إلى MYR
RM1,130.9229
1 Apple (AAPLON) إلى TRY
11,322.7245
1 Apple (AAPLON) إلى JPY
¥41,026.32
1 Apple (AAPLON) إلى ARS
ARS$397,509.9525
1 Apple (AAPLON) إلى RUB
21,387.6684
1 Apple (AAPLON) إلى INR
23,827.6548
1 Apple (AAPLON) إلى IDR
Rp4,498,498.2006
1 Apple (AAPLON) إلى PHP
15,857.2125
1 Apple (AAPLON) إلى EGP
￡E.12,791.0349
1 Apple (AAPLON) إلى BRL
R$1,444.0185
1 Apple (AAPLON) إلى CAD
C$375.1749
1 Apple (AAPLON) إلى BDT
33,042.3822
1 Apple (AAPLON) إلى NGN
392,880.996
1 Apple (AAPLON) إلى COP
$1,042,122.51
1 Apple (AAPLON) إلى ZAR
R.4,628.9565
1 Apple (AAPLON) إلى UAH
11,365.9101
1 Apple (AAPLON) إلى TZS
T.Sh.664,801.8255
1 Apple (AAPLON) إلى VES
Bs58,570.47
1 Apple (AAPLON) إلى CLP
$253,985.31
1 Apple (AAPLON) إلى PKR
Rs76,524.8832
1 Apple (AAPLON) إلى KZT
144,026.6751
1 Apple (AAPLON) إلى THB
฿8,731.5885
1 Apple (AAPLON) إلى TWD
NT$8,253.8478
1 Apple (AAPLON) إلى AED
د.إ990.5697
1 Apple (AAPLON) إلى CHF
Fr213.2289
1 Apple (AAPLON) إلى HKD
HK$2,097.2007
1 Apple (AAPLON) إلى AMD
֏103,413.3174
1 Apple (AAPLON) إلى MAD
.د.م2,491.2693
1 Apple (AAPLON) إلى MXN
$4,977.1404
1 Apple (AAPLON) إلى SAR
ريال1,012.1625
1 Apple (AAPLON) إلى ETB
Br40,937.2497
1 Apple (AAPLON) إلى KES
KSh34,869.6729
1 Apple (AAPLON) إلى JOD
د.أ191.36619
1 Apple (AAPLON) إلى PLN
979.7733
1 Apple (AAPLON) إلى RON
лв1,179.5067
1 Apple (AAPLON) إلى SEK
kr2,534.4549
1 Apple (AAPLON) إلى BGN
лв453.4488
1 Apple (AAPLON) إلى HUF
Ft90,149.94
1 Apple (AAPLON) إلى CZK
5,641.119
1 Apple (AAPLON) إلى KWD
د.ك82.59246
1 Apple (AAPLON) إلى ILS
877.2075
1 Apple (AAPLON) إلى BOB
Bs1,865.0781
1 Apple (AAPLON) إلى AZN
458.847
1 Apple (AAPLON) إلى TJS
SM2,493.9684
1 Apple (AAPLON) إلى GEL
734.1552
1 Apple (AAPLON) إلى AOA
Kz246,041.8587
1 Apple (AAPLON) إلى BHD
.د.ب101.48616
1 Apple (AAPLON) إلى BMD
$269.91
1 Apple (AAPLON) إلى DKK
kr1,732.8222
1 Apple (AAPLON) إلى HNL
L7,109.4294
1 Apple (AAPLON) إلى MUR
12,283.6041
1 Apple (AAPLON) إلى NAD
$4,661.3457
1 Apple (AAPLON) إلى NOK
kr2,696.4009
1 Apple (AAPLON) إلى NZD
$464.2452
1 Apple (AAPLON) إلى PAB
B/.269.91
1 Apple (AAPLON) إلى PGK
K1,136.3211
1 Apple (AAPLON) إلى QAR
ر.ق982.4724
1 Apple (AAPLON) إلى RSD
дин.27,196.1316
1 Apple (AAPLON) إلى UZS
soʻm3,251,926.9629
1 Apple (AAPLON) إلى ALL
L22,421.4237
1 Apple (AAPLON) إلى ANG
ƒ483.1389
1 Apple (AAPLON) إلى AWG
ƒ485.838
1 Apple (AAPLON) إلى BBD
$539.82
1 Apple (AAPLON) إلى BAM
KM450.7497
1 Apple (AAPLON) إلى BIF
Fr795,964.59
1 Apple (AAPLON) إلى BND
$348.1839
1 Apple (AAPLON) إلى BSD
$269.91
1 Apple (AAPLON) إلى JMD
$43,315.1568
1 Apple (AAPLON) إلى KHR
1,088,344.5975
1 Apple (AAPLON) إلى KMF
Fr113,632.11
1 Apple (AAPLON) إلى LAK
5,867,608.5783
1 Apple (AAPLON) إلى LKR
රු82,211.8869
1 Apple (AAPLON) إلى MDL
L4,588.47
1 Apple (AAPLON) إلى MGA
Ar1,204,953.8148
1 Apple (AAPLON) إلى MOP
P2,161.9791
1 Apple (AAPLON) إلى MVR
4,129.623
1 Apple (AAPLON) إلى MWK
MK468,593.4501
1 Apple (AAPLON) إلى MZN
MT17,247.249
1 Apple (AAPLON) إلى NPR
रु38,138.283
1 Apple (AAPLON) إلى PYG
1,914,201.72
1 Apple (AAPLON) إلى RWF
Fr392,179.23
1 Apple (AAPLON) إلى SBD
$2,218.6602
1 Apple (AAPLON) إلى SCR
3,862.4121
1 Apple (AAPLON) إلى SRD
$10,672.2414
1 Apple (AAPLON) إلى SVC
$2,361.7125
1 Apple (AAPLON) إلى SZL
L4,661.3457
1 Apple (AAPLON) إلى TMT
m944.685
1 Apple (AAPLON) إلى TND
د.ت792.45576
1 Apple (AAPLON) إلى TTD
$1,832.6889
1 Apple (AAPLON) إلى UGX
Sh940,366.44
1 Apple (AAPLON) إلى XAF
Fr152,229.24
1 Apple (AAPLON) إلى XCD
$728.757
1 Apple (AAPLON) إلى XOF
Fr152,229.24
1 Apple (AAPLON) إلى XPF
Fr27,530.82
1 Apple (AAPLON) إلى BWP
P3,840.8193
1 Apple (AAPLON) إلى BZD
$542.5191
1 Apple (AAPLON) إلى CVE
$25,552.3797
1 Apple (AAPLON) إلى DJF
Fr48,043.98
1 Apple (AAPLON) إلى DOP
$17,290.4346
1 Apple (AAPLON) إلى DZD
د.ج35,061.309
1 Apple (AAPLON) إلى FJD
$607.2975
1 Apple (AAPLON) إلى GNF
Fr2,346,867.45
1 Apple (AAPLON) إلى GTQ
Q2,067.5106
1 Apple (AAPLON) إلى GYD
$56,524.5522
1 Apple (AAPLON) إلى ISK
kr33,198.93

Apple المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Apple، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Apple الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Apple

كم يساوي Apple (AAPLON) اليوم؟
سعر AAPLON المباشر في USD هو USD 269.91، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر AAPLON إلى USD الحالي؟
سعر AAPLON إلى USD الحالي هو $ 269.91. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Apple ؟
القيمة السوقية لعملة AAPLON هي $ 2.77M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن AAPLON؟
العرض المتداول لتوكن AAPLON هو 10.28K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ AAPLON؟
حقق AAPLON سعرًا قياسيًا قدره 269.7085953369194 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ AAPLON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 226.40537622338067 AAPLON.
ما هو حجم تداول AAPLON؟
حجم تداول AAPLON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 58.74K USD.
هل سترتفع AAPLON هذا العام؟
قد يرتفع AAPLON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر AAPLON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:32:26 (UTC+8)

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟
October 6, 2025

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025
October 6, 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك
October 5, 2025

October 5, 2025
المزيد

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

المبلغ

AAPLON
AAPLON
USD
USD

1 AAPLON = 269.91 USD

/USDTAAPLON
$269.91
$269.91
+0.20%

$113,029.97

$4,025.88

$0.04336

$195.14

$3.4938

