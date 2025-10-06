سعر Taiwan Semiconductor المباشر اليوم هو 305.1 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TSMON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TSMON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Taiwan Semiconductor المباشر اليوم هو 305.1 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TSMON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TSMON بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Taiwan Semiconductor

Taiwan Semiconductor السعر(TSMON)

السعر المباشر لـ 1 TSMON إلى USD:

$305.1
$305.1$305.1
+2.19%1D
USD
مخطط أسعار Taiwan Semiconductor (TSMON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:05:57 (UTC+8)

معلومات سعر Taiwan Semiconductor (TSMON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 296.76
$ 296.76$ 296.76
24 ساعة منخفض
$ 306.82
$ 306.82$ 306.82
24 ساعة مرتفع

$ 296.76
$ 296.76$ 296.76

$ 306.82
$ 306.82$ 306.82

$ 315.98059769287
$ 315.98059769287$ 315.98059769287

$ 228.88466810009672
$ 228.88466810009672$ 228.88466810009672

-0.13%

+2.19%

+3.37%

+3.37%

سعر Taiwan Semiconductor (TSMON) في الوقت الحقيقي هو $ 305.1. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TSMON بين أدنى سعر $ 296.76 وأعلى سعر $ 306.82، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTSMON على الإطلاق هو $ 315.98059769287، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 228.88466810009672.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TSMON -0.13% على مدار الساعة الماضية، +2.19% على مدار 24 ساعة، و +3.37% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Taiwan Semiconductor (TSMON)

No.2109

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

$ 60.45K
$ 60.45K$ 60.45K

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

3.91K
3.91K 3.91K

3,907.83193814
3,907.83193814 3,907.83193814

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Taiwan Semiconductor هي $ 1.19M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.45K. العرض المتداول لـ TSMON يبلغ 3.91K، مع إجمالي عرض 3907.83193814. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.19M.

سجل سعر Taiwan Semiconductor (TSMON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Taiwan Semiconductor لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +6.5385+2.19%
30 يوم$ +29.11+10.54%
60 يوم$ +105.1+52.55%
90 يوم$ +105.1+52.55%
تغير سعر Taiwan Semiconductor اليوم

سجل اليوم TSMON تغيرًا $ +6.5385 (+2.19%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Taiwan Semiconductor لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +29.11 (+10.54%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Taiwan Semiconductor لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد TSMON تغييرًا في $ +105.1 (+52.55%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Taiwan Semiconductor لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +105.1 (+52.55%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Taiwan Semiconductor (TSMON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Taiwan Semiconductor.

ما هو Taiwan Semiconductor ( TSMON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر Taiwan Semiconductor على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Taiwan Semiconductor الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين TSMONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Taiwan Semiconductor على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Taiwan Semiconductor سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Taiwan Semiconductor (USD)

كم ستكون قيمة Taiwan Semiconductor (TSMON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Taiwan Semiconductor (TSMON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Taiwan Semiconductor.

تحقق الآن من توقعات سعر Taiwan Semiconductor!

توكنوميكس Taiwan Semiconductor (TSMON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Taiwan Semiconductor (TSMON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TSMON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Taiwan Semiconductor ( TSMON )

هل تبحث عن كيفية شراء Taiwan Semiconductor؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Taiwan Semiconductor على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة TSMON إلى العملات المحلية

1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى VND
8,028,706.5
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى AUD
A$460.701
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى GBP
228.825
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى EUR
259.335
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى USD
$305.1
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى MYR
RM1,278.369
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى TRY
12,798.945
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى JPY
¥46,375.2
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى ARS
ARS$449,336.025
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى RUB
24,179.175
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى INR
26,934.228
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى IDR
Rp5,084,997.966
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى PHP
17,921.574
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى EGP
￡E.14,452.587
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى BRL
R$1,632.285
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى CAD
C$424.089
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى BDT
37,350.342
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى NGN
444,103.56
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى COP
$1,177,991.1
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى ZAR
R.5,229.414
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى UAH
12,847.761
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى TZS
T.Sh.751,476.555
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى VES
Bs66,206.7
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى CLP
$287,099.1
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى PKR
Rs86,501.952
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى KZT
162,804.411
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى THB
฿9,848.628
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى TWD
NT$9,326.907
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى AED
د.إ1,119.717
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى CHF
Fr241.029
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى HKD
HK$2,370.627
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى AMD
֏116,896.014
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى MAD
.د.م2,816.073
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى MXN
$5,626.044
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى SAR
ريال1,144.125
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى ETB
Br46,274.517
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى KES
KSh39,415.869
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى JOD
د.أ216.3159
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى PLN
1,107.513
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى RON
лв1,333.287
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى SEK
kr2,861.838
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى BGN
лв512.568
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى HUF
Ft101,866.788
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى CZK
6,376.59
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى KWD
د.ك93.3606
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى ILS
991.575
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى BOB
Bs2,108.241
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى AZN
518.67
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى TJS
SM2,819.124
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى GEL
829.872
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى AOA
Kz278,120.007
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى BHD
.د.ب114.7176
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى BMD
$305.1
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى DKK
kr1,958.742
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى HNL
L8,036.334
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى MUR
13,885.101
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى NAD
$5,269.077
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى NOK
kr3,044.898
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى NZD
$524.772
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى PAB
B/.305.1
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى PGK
K1,284.471
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى QAR
ر.ق1,110.564
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى RSD
дин.30,760.182
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى UZS
soʻm3,675,902.769
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى ALL
L25,344.657
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى ANG
ƒ546.129
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى AWG
ƒ549.18
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى BBD
$610.2
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى BAM
KM509.517
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى BIF
Fr899,739.9
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى BND
$393.579
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى BSD
$305.1
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى JMD
$48,962.448
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى KHR
1,230,239.475
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى KMF
Fr128,447.1
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى LAK
6,632,608.563
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى LKR
රු92,930.409
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى MDL
L5,186.7
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى MGA
Ar1,362,051.828
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى MOP
P2,443.851
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى MVR
4,668.03
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى MWK
MK529,687.161
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى MZN
MT19,495.89
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى NPR
रु43,110.63
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى PYG
2,163,769.2
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى RWF
Fr443,310.3
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى SBD
$2,507.922
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى SCR
4,234.788
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى SRD
$12,063.654
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى SVC
$2,669.625
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى SZL
L5,269.077
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى TMT
m1,067.85
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى TND
د.ت895.7736
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى TTD
$2,071.629
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى UGX
Sh1,062,968.4
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى XAF
Fr172,076.4
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى XCD
$823.77
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى XOF
Fr172,076.4
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى XPF
Fr31,120.2
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى BWP
P4,341.573
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى BZD
$613.251
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى CVE
$28,883.817
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى DJF
Fr54,307.8
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى DOP
$19,544.706
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى DZD
د.ج39,632.49
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى FJD
$686.475
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى GNF
Fr2,652,844.5
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى GTQ
Q2,337.066
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى GYD
$63,894.042
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) إلى ISK
kr37,527.3

Taiwan Semiconductor المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Taiwan Semiconductor، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Taiwan Semiconductor الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Taiwan Semiconductor

كم يساوي Taiwan Semiconductor (TSMON) اليوم؟
سعر TSMON المباشر في USD هو USD 305.1، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر TSMON إلى USD الحالي؟
سعر TSMON إلى USD الحالي هو $ 305.1. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Taiwan Semiconductor ؟
القيمة السوقية لعملة TSMON هي $ 1.19M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن TSMON؟
العرض المتداول لتوكن TSMON هو 3.91K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ TSMON؟
حقق TSMON سعرًا قياسيًا قدره 315.98059769287 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ TSMON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 228.88466810009672 TSMON.
ما هو حجم تداول TSMON؟
حجم تداول TSMON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 60.45K USD.
هل سترتفع TSMON هذا العام؟
قد يرتفع TSMON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر TSMON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:05:57 (UTC+8)

تحديثات Taiwan Semiconductor (TSMON) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

