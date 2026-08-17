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سعر Ultiland المباشر اليوم هو 0.07997 USD. القيمة السوقية لـ ARTX هي -- USD. تابع تحديثات أسعار ARTX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Ultiland المباشر اليوم هو 0.07997 USD. القيمة السوقية لـ ARTX هي -- USD. تابع تحديثات أسعار ARTX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ARTX

معلومات سعر ARTX

ما هو ARTX

الوثيقة البيضاء لـ ARTX

الموقع الرسمي لـ ARTX

اقتصاد توكن ARTX

توقعات سعر ARTX

سجل ARTX

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سعر Ultiland (ARTX)

السعر المباشر لـ 1 ARTX إلى USD:

$0.07949
$0.07949$0.07949
+0.67%1D
USD
مخطط أسعار Ultiland (ARTX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:37:33 (UTC+8)

سعر Ultiland اليوم

السعر المباشر لمشروع Ultiland (ARTX) اليوم هو $ 0.07997، مع تغير بنسبة 0.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ARTX الحالي إلى USD هو $ 0.07997 لكل ARTX.

يحتل Ultiland حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- ARTX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ARTX بين $ 0.0785 (أدنى) و$ 0.08099 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك ARTX بمقدار +1.02% خلال الساعة الماضية و-8.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 59.32K.

معلومات سوق Ultiland (ARTX)

--
----

$ 59.32K
$ 59.32K$ 59.32K

$ 22.39M
$ 22.39M$ 22.39M

--
----

280,000,000
280,000,000 280,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Ultiland هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.32K. العرض المتداول لـ ARTX يبلغ --، مع إجمالي عرض 280000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.39M.

سجل سعر Ultiland بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0785
$ 0.0785$ 0.0785
24 ساعة منخفض
$ 0.08099
$ 0.08099$ 0.08099
24 ساعة مرتفع

$ 0.0785
$ 0.0785$ 0.0785

$ 0.08099
$ 0.08099$ 0.08099

--
----

--
----

+1.02%

+0.67%

-8.31%

-8.31%

سجل سعر Ultiland (ARTX) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Ultiland لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.000529+0.67%
30 يوم$ -0.01803-18.40%
60 يوم$ -0.01832-18.64%
90 يوم$ -0.13026-61.97%
تغير سعر Ultiland اليوم

سجل اليوم ARTX تغيرًا $ +0.000529 (+0.67%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Ultiland لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.01803 (-18.40%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Ultiland لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ARTX تغييرًا في $ -0.01832 (-18.64%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Ultiland لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.13026 (-61.97%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Ultiland (ARTX)؟

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تحليل Ultiland

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Ultiland الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Ultiland اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق ARTX: هبوطية، صعودية بنسبة 35% | هبوطية بنسبة 65%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

【هيكل السوق】 يُظهر ARTX_USDT في إطار زمني 4 ساعات حالة من الانقسام بين المشترين والبائعين، حيث تسجل مجموعة المتوسطات المتحركة (MA) المكونة من 5-6 خطوط إشارات شراء، كما تظل مجموعة المتوسطات الأسية (EMA) المكونة من 7 خطوط في وضع الشراء. يقع السعر الحالي عند 0.3197، وهو أقل بـ 38 نقطة من مركز التجمع الرئيسي عند 0.3235، مما يضعه في الجزء السفلي من النطاق الحيادي. كما أن السعر يتحرك فوق مستوى الدعم S1 عند 0.3162، ما يشير إلى وجود مساحة للارتفاع نحو المركز. 【حالة الزخم】 يُظهر مؤشر MACD نمط التقاطع الهابط، مما يشير إلى تحول الزخم القصير الأجل نحو الاتجاه الهبوطي. أما مؤشر RSI فيبقى ضمن النطاق الحيادي، مما يعكس توازناً مؤقتاً بين قوى الشراء والبيع. كما تظهر حالة من التباين بين مجموعتي المتوسطات السريعة والبطيئة ومؤشر MACD، مع توزيع واضح لطبقات الزخم، مما يدل على عدم تساوي توزيع القوى داخل السوق.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Ultiland؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار Ultiland (ARTX):

1. معنويات السوق وثقة المستثمرين في المشروع
2. حجم التداول والسيولة على البورصات
3. تقدم التطوير وتحديثات المنصة
4. إعلانات الشراكات والتعاون
5. اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام
6. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على رموز الألعاب/العالم الافتراضي
7. معدل اعتماد المستخدمين ونمو المجتمع النشط
8. ديناميات العرض والطلب
9. تحركات أسعار البيتكوين والعملات البديلة الرئيسية
10. أنماط التحليل الفني وإشارات التداول

لماذا يريد الناس معرفة سعر Ultiland اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر ألتيلاند (ARTX) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع أداء المحفظة، وتحديد توقيت دخول السوق أو الخروج منها، وتقييم مكاسب أو خسائر الاستثمار، والبقاء على اطلاع دائم بتقلبات السوق لأغراض إدارة المخاطر.

توقعات أسعار Ultiland

Ultiland (ARTX) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ARTX في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرUltiland (ARTX) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Ultiland نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Ultiland الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ARTX للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Ultiland.

كيفية شراء واستثمار Ultiland في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Ultiland؟ شراء ARTX سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Ultiland. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Ultiland (ARTX).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Ultiland فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Ultiland (ARTX)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Ultiland

يسمح لك امتلاك Ultiland بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Ultiland ( ARTX )

منصة ترميزية لأصول العالم الحقيقي (RWA) مع الحمض النووي المزدوج Native Web3 + ART، تركز على الإصدار والتداول وتطبيق أصول الملكية الفكرية للفنون والثقافة على السلسلة.

Ultiland المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Ultiland، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Ultiland الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Ultiland

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:37:33 (UTC+8)

تحديثات Ultiland (ARTX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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ARTX USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ARTX باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ARTX USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Ultiland (ARTX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Ultiland المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTARTX
$0.07932
$0.07932$0.07932
+0.55%
749.24K (USDT)

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1 ARTX = 0.07997 USD