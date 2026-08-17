سعر Ultiland اليوم

السعر المباشر لمشروع Ultiland (ARTX) اليوم هو $ 0.07997، مع تغير بنسبة 0.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ARTX الحالي إلى USD هو $ 0.07997 لكل ARTX.

يحتل Ultiland حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- ARTX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ARTX بين $ 0.0785 (أدنى) و$ 0.08099 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك ARTX بمقدار +1.02% خلال الساعة الماضية و-8.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 59.32K.

معلومات سوق Ultiland (ARTX)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 59.32K$ 59.32K $ 59.32K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.39M$ 22.39M $ 22.39M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 280,000,000 280,000,000 280,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Ultiland هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.32K. العرض المتداول لـ ARTX يبلغ --، مع إجمالي عرض 280000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.39M.