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سعر Brazil National Fan المباشر اليوم هو 0.0012251 USD. القيمة السوقية لـ BFT هي 35,249.18975 USD. تابع تحديثات أسعار BFT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Brazil National Fan المباشر اليوم هو 0.0012251 USD. القيمة السوقية لـ BFT هي 35,249.18975 USD. تابع تحديثات أسعار BFT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Brazil National Fan (BFT)

السعر المباشر لـ 1 BFT إلى USD:

$0.0012251
$0.0012251$0.0012251
+0.33%1D
USD
مخطط أسعار Brazil National Fan (BFT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:05:20 (UTC+8)

سعر Brazil National Fan اليوم

السعر المباشر لمشروع Brazil National Fan (BFT) اليوم هو $ 0.0012251، مع تغير بنسبة 0.33% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BFT الحالي إلى USD هو $ 0.0012251 لكل BFT.

يحتل Brazil National Fan حاليًا المرتبة #2620 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 35.25K، مع عرض متداول قدره 28.77M BFT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BFT بين $ 0.0011085 (أدنى) و$ 0.0012308 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.7131523790128653، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00570924666345764.

على المدى القصير، تحرك BFT بمقدار +9.75% خلال الساعة الماضية و-2.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.50K.

معلومات سوق Brazil National Fan (BFT)

No.2620

$ 35.25K
$ 35.25K$ 35.25K

$ 53.50K
$ 53.50K$ 53.50K

$ 122.51K
$ 122.51K$ 122.51K

28.77M
28.77M 28.77M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

28,772,500
28,772,500 28,772,500

28.77%

BITCI

القيمة السوقية الحالية لـ Brazil National Fan هي $ 35.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.50K. العرض المتداول لـ BFT يبلغ 28.77M، مع إجمالي عرض 28772500. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 122.51K.

سجل سعر Brazil National Fan بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0011085
$ 0.0011085$ 0.0011085
24 ساعة منخفض
$ 0.0012308
$ 0.0012308$ 0.0012308
24 ساعة مرتفع

$ 0.0011085
$ 0.0011085$ 0.0011085

$ 0.0012308
$ 0.0012308$ 0.0012308

$ 1.7131523790128653
$ 1.7131523790128653$ 1.7131523790128653

$ 0.00570924666345764
$ 0.00570924666345764$ 0.00570924666345764

+9.75%

+0.33%

-2.15%

-2.15%

سجل سعر Brazil National Fan (BFT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Brazil National Fan لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00000403+0.33%
30 يوم$ +0.0002688+28.10%
60 يوم$ -0.0025669-67.70%
90 يوم$ -0.0213479-94.58%
تغير سعر Brazil National Fan اليوم

سجل اليوم BFT تغيرًا $ +0.00000403 (+0.33%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Brazil National Fan لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0002688 (+28.10%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Brazil National Fan لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BFT تغييرًا في $ -0.0025669 (-67.70%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Brazil National Fan لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0213479 (-94.58%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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تحليل Brazil National Fan

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Brazil National Fan الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Brazil National Fan؟

تتأثر أسعار BFT بعدة عوامل رئيسية، منها: معنويات السوق ومستوى المشاركة المجتمعية، وحجم التداول والسيولة في البورصات، واتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام، وفائدة الرمز المميز وحالات استخدامه داخل منظومة المعجبين، والشراكات مع الفرق الرياضية أو الشخصيات الشهيرة في البرازيل، والتطورات التنظيمية في البرازيل المتعلقة بالأصول الرقمية، وديناميكيات العرض والطلب، وحالة الضجة على وسائل التواصل الاجتماعي والحملات التسويقية، والأوضاع الاقتصادية الأوسع في البرازيل، بالإضافة إلى المنافسة من رموز المعجبين الأخرى. كما تؤثر أنماط التحليل الفني وتحركات كبار المستثمرين (الحيتان) في تقلبات الأسعار على المدى القصير.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Brazil National Fan اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر "الجناح الوطني البرازيلي" (BFT) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات الاستثمار، ومتابعة المحافظ الاستثمارية، وفرص التداول، وتحليل السوق، وحسابات الربح/الخسارة. يساعد التسعير في الوقت الفعلي المتداولين على تحديد نقاط الدخول/الخروج وتقييم تقلبات الأسعار.

توقعات أسعار Brazil National Fan

Brazil National Fan (BFT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BFT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBrazil National Fan (BFT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Brazil National Fan نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Brazil National Fan الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BFT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Brazil National Fan.

كيفية شراء واستثمار Brazil National Fan في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Brazil National Fan؟ شراء BFT سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Brazil National Fan. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Brazil National Fan (BFT).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Brazil National Fan فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Brazil National Fan (BFT)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Brazil National Fan

يسمح لك امتلاك Brazil National Fan بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Brazil National Fan ( BFT )

The Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences.

Brazil National Fan المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Brazil National Fan، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Brazil National Fan الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

BNB Chain EcosystemBitcichain EcosystemEthereum Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Brazil National Fan

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:05:20 (UTC+8)

تحديثات Brazil National Fan (BFT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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BFT USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع BFT باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود BFT USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Brazil National Fan (BFT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Brazil National Fan المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBFT
$0.0012248
$0.0012248$0.0012248
+0.34%
45.40M (USDT)

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1 BFT = 0.0012251 USD