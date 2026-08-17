سعر Brazil National Fan اليوم

السعر المباشر لمشروع Brazil National Fan (BFT) اليوم هو $ 0.0012251، مع تغير بنسبة 0.33% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BFT الحالي إلى USD هو $ 0.0012251 لكل BFT.

يحتل Brazil National Fan حاليًا المرتبة #2620 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 35.25K، مع عرض متداول قدره 28.77M BFT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BFT بين $ 0.0011085 (أدنى) و$ 0.0012308 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.7131523790128653، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00570924666345764.

على المدى القصير، تحرك BFT بمقدار +9.75% خلال الساعة الماضية و-2.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.50K.

معلومات سوق Brazil National Fan (BFT)

التصنيف No.2620 القيمة السوقية $ 35.25K$ 35.25K $ 35.25K الحجم (24 ساعة) $ 53.50K$ 53.50K $ 53.50K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 122.51K$ 122.51K $ 122.51K إمداد دورة التداول 28.77M 28.77M 28.77M الحد الأقصى للعرض 100,000,000 100,000,000 100,000,000 إجمالي العرض 28,772,500 28,772,500 28,772,500 معدل التداول 28.77% البلوكتشين العام BITCI

القيمة السوقية الحالية لـ Brazil National Fan هي $ 35.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.50K. العرض المتداول لـ BFT يبلغ 28.77M، مع إجمالي عرض 28772500. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 122.51K.