سعر Collector Crypt المباشر اليوم هو 0.1023 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CARDS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CARDS بسهولة على موقع MEXC الآن.

Collector Crypt السعر(CARDS)

السعر المباشر لـ 1 CARDS إلى USD:

$0.1022
-7.25%1D
USD
مخطط أسعار Collector Crypt (CARDS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:39:11 (UTC+8)

معلومات سعر Collector Crypt (CARDS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.097
24 ساعة منخفض
$ 0.1169
24 ساعة مرتفع

$ 0.097
$ 0.1169
--
--
-1.07%

-7.24%

-7.00%

-7.00%

سعر Collector Crypt (CARDS) في الوقت الحقيقي هو $ 0.1023. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CARDS بين أدنى سعر $ 0.097 وأعلى سعر $ 0.1169، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCARDS على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CARDS -1.07% على مدار الساعة الماضية، -7.24% على مدار 24 ساعة، و -7.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Collector Crypt (CARDS)

--
$ 80.28K
$ 0.00
--
--
SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Collector Crypt هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 80.28K. العرض المتداول لـ CARDS يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.

سجل سعر Collector Crypt (CARDS) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Collector Crypt لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.007989-7.24%
30 يوم$ -0.033-24.40%
60 يوم$ +0.0523+104.60%
90 يوم$ +0.0523+104.60%
تغير سعر Collector Crypt اليوم

سجل اليوم CARDS تغيرًا $ -0.007989 (-7.24%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Collector Crypt لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.033 (-24.40%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Collector Crypt لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CARDS تغييرًا في $ +0.0523 (+104.60%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Collector Crypt لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0523 (+104.60%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Collector Crypt (CARDS)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Collector Crypt.

ما هو Collector Crypt ( CARDS )

بطاقات RWA Pokemon على سولانا

متوفر Collector Crypt على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Collector Crypt الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين CARDSلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Collector Crypt على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Collector Crypt سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Collector Crypt (USD)

كم ستكون قيمة Collector Crypt (CARDS) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Collector Crypt (CARDS) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Collector Crypt.

تحقق الآن من توقعات سعر Collector Crypt!

توكنوميكس Collector Crypt (CARDS)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Collector Crypt (CARDS) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CARDS والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Collector Crypt ( CARDS )

هل تبحث عن كيفية شراء Collector Crypt؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Collector Crypt على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة CARDS إلى العملات المحلية

1 Collector Crypt (CARDS) إلى VND
2,692.0245
1 Collector Crypt (CARDS) إلى AUD
A$0.154473
1 Collector Crypt (CARDS) إلى GBP
0.076725
1 Collector Crypt (CARDS) إلى EUR
0.086955
1 Collector Crypt (CARDS) إلى USD
$0.1023
1 Collector Crypt (CARDS) إلى MYR
RM0.428637
1 Collector Crypt (CARDS) إلى TRY
4.291485
1 Collector Crypt (CARDS) إلى JPY
¥15.5496
1 Collector Crypt (CARDS) إلى ARS
ARS$150.662325
1 Collector Crypt (CARDS) إلى RUB
8.106252
1 Collector Crypt (CARDS) إلى INR
9.031044
1 Collector Crypt (CARDS) إلى IDR
Rp1,704.999318
1 Collector Crypt (CARDS) إلى PHP
6.010125
1 Collector Crypt (CARDS) إلى EGP
￡E.4.847997
1 Collector Crypt (CARDS) إلى BRL
R$0.547305
1 Collector Crypt (CARDS) إلى CAD
C$0.142197
1 Collector Crypt (CARDS) إلى BDT
12.523566
1 Collector Crypt (CARDS) إلى NGN
148.90788
1 Collector Crypt (CARDS) إلى COP
$394.9803
1 Collector Crypt (CARDS) إلى ZAR
R.1.754445
1 Collector Crypt (CARDS) إلى UAH
4.307853
1 Collector Crypt (CARDS) إلى TZS
T.Sh.251.970015
1 Collector Crypt (CARDS) إلى VES
Bs22.1991
1 Collector Crypt (CARDS) إلى CLP
$96.2643
1 Collector Crypt (CARDS) إلى PKR
Rs29.004096
1 Collector Crypt (CARDS) إلى KZT
54.588303
1 Collector Crypt (CARDS) إلى THB
฿3.309405
1 Collector Crypt (CARDS) إلى TWD
NT$3.128334
1 Collector Crypt (CARDS) إلى AED
د.إ0.375441
1 Collector Crypt (CARDS) إلى CHF
Fr0.080817
1 Collector Crypt (CARDS) إلى HKD
HK$0.794871
1 Collector Crypt (CARDS) إلى AMD
֏39.195222
1 Collector Crypt (CARDS) إلى MAD
.د.م0.944229
1 Collector Crypt (CARDS) إلى MXN
$1.886412
1 Collector Crypt (CARDS) إلى SAR
ريال0.383625
1 Collector Crypt (CARDS) إلى ETB
Br15.515841
1 Collector Crypt (CARDS) إلى KES
KSh13.216137
1 Collector Crypt (CARDS) إلى JOD
د.أ0.0725307
1 Collector Crypt (CARDS) إلى PLN
0.371349
1 Collector Crypt (CARDS) إلى RON
лв0.447051
1 Collector Crypt (CARDS) إلى SEK
kr0.960597
1 Collector Crypt (CARDS) إلى BGN
лв0.171864
1 Collector Crypt (CARDS) إلى HUF
Ft34.1682
1 Collector Crypt (CARDS) إلى CZK
2.13807
1 Collector Crypt (CARDS) إلى KWD
د.ك0.0313038
1 Collector Crypt (CARDS) إلى ILS
0.332475
1 Collector Crypt (CARDS) إلى BOB
Bs0.706893
1 Collector Crypt (CARDS) إلى AZN
0.17391
1 Collector Crypt (CARDS) إلى TJS
SM0.945252
1 Collector Crypt (CARDS) إلى GEL
0.278256
1 Collector Crypt (CARDS) إلى AOA
Kz93.253611
1 Collector Crypt (CARDS) إلى BHD
.د.ب0.0384648
1 Collector Crypt (CARDS) إلى BMD
$0.1023
1 Collector Crypt (CARDS) إلى DKK
kr0.656766
1 Collector Crypt (CARDS) إلى HNL
L2.694582
1 Collector Crypt (CARDS) إلى MUR
4.655673
1 Collector Crypt (CARDS) إلى NAD
$1.766721
1 Collector Crypt (CARDS) إلى NOK
kr1.021977
1 Collector Crypt (CARDS) إلى NZD
$0.175956
1 Collector Crypt (CARDS) إلى PAB
B/.0.1023
1 Collector Crypt (CARDS) إلى PGK
K0.430683
1 Collector Crypt (CARDS) إلى QAR
ر.ق0.372372
1 Collector Crypt (CARDS) إلى RSD
дин.10.307748
1 Collector Crypt (CARDS) إلى UZS
soʻm1,232.529837
1 Collector Crypt (CARDS) إلى ALL
L8.498061
1 Collector Crypt (CARDS) إلى ANG
ƒ0.183117
1 Collector Crypt (CARDS) إلى AWG
ƒ0.18414
1 Collector Crypt (CARDS) إلى BBD
$0.2046
1 Collector Crypt (CARDS) إلى BAM
KM0.170841
1 Collector Crypt (CARDS) إلى BIF
Fr301.6827
1 Collector Crypt (CARDS) إلى BND
$0.131967
1 Collector Crypt (CARDS) إلى BSD
$0.1023
1 Collector Crypt (CARDS) إلى JMD
$16.417104
1 Collector Crypt (CARDS) إلى KHR
412.499175
1 Collector Crypt (CARDS) إلى KMF
Fr43.0683
1 Collector Crypt (CARDS) إلى LAK
2,223.912999
1 Collector Crypt (CARDS) إلى LKR
රු31.159557
1 Collector Crypt (CARDS) إلى MDL
L1.7391
1 Collector Crypt (CARDS) إلى MGA
Ar456.695844
1 Collector Crypt (CARDS) إلى MOP
P0.819423
1 Collector Crypt (CARDS) إلى MVR
1.56519
1 Collector Crypt (CARDS) إلى MWK
MK177.604053
1 Collector Crypt (CARDS) إلى MZN
MT6.53697
1 Collector Crypt (CARDS) إلى NPR
रु14.45499
1 Collector Crypt (CARDS) إلى PYG
725.5116
1 Collector Crypt (CARDS) إلى RWF
Fr148.6419
1 Collector Crypt (CARDS) إلى SBD
$0.840906
1 Collector Crypt (CARDS) إلى SCR
1.463913
1 Collector Crypt (CARDS) إلى SRD
$4.044942
1 Collector Crypt (CARDS) إلى SVC
$0.895125
1 Collector Crypt (CARDS) إلى SZL
L1.766721
1 Collector Crypt (CARDS) إلى TMT
m0.35805
1 Collector Crypt (CARDS) إلى TND
د.ت0.3003528
1 Collector Crypt (CARDS) إلى TTD
$0.694617
1 Collector Crypt (CARDS) إلى UGX
Sh356.4132
1 Collector Crypt (CARDS) إلى XAF
Fr57.6972
1 Collector Crypt (CARDS) إلى XCD
$0.27621
1 Collector Crypt (CARDS) إلى XOF
Fr57.6972
1 Collector Crypt (CARDS) إلى XPF
Fr10.4346
1 Collector Crypt (CARDS) إلى BWP
P1.455729
1 Collector Crypt (CARDS) إلى BZD
$0.205623
1 Collector Crypt (CARDS) إلى CVE
$9.684741
1 Collector Crypt (CARDS) إلى DJF
Fr18.2094
1 Collector Crypt (CARDS) إلى DOP
$6.553338
1 Collector Crypt (CARDS) إلى DZD
د.ج13.28877
1 Collector Crypt (CARDS) إلى FJD
$0.230175
1 Collector Crypt (CARDS) إلى GNF
Fr889.4985
1 Collector Crypt (CARDS) إلى GTQ
Q0.783618
1 Collector Crypt (CARDS) إلى GYD
$21.423666
1 Collector Crypt (CARDS) إلى ISK
kr12.5829

Collector Crypt المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Collector Crypt، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Collector Crypt

كم يساوي Collector Crypt (CARDS) اليوم؟
سعر CARDS المباشر في USD هو USD 0.1023، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر CARDS إلى USD الحالي؟
سعر CARDS إلى USD الحالي هو $ 0.1023. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Collector Crypt ؟
القيمة السوقية لعملة CARDS هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن CARDS؟
العرض المتداول لتوكن CARDS هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CARDS؟
حقق CARDS سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CARDS؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- CARDS.
ما هو حجم تداول CARDS؟
حجم تداول CARDS المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 80.28K USD.
هل سترتفع CARDS هذا العام؟
قد يرتفع CARDS هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CARDS لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:39:11 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

