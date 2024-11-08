MEY

شبكة Mey هي منظومة مبتكرة مدعومة بشبكتي MeyFi وMeychain، تُمكّن من ترميز الأصول بشكل آمن وقابل للتوسع وفعال، بالإضافة إلى التمويل اللامركزي. شبكة Mey هي منصة استثمار عقاري عالمية مُرمزة، تهدف إلى إحداث ثورة في الاستثمار العقاري وإدارته ومعاملاته.

اسم العملة المشفرةMEY

التصنيفNo.3359

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض2,300,000,000

إجمالي العرض2,300,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.4906243303518219,2024-12-12

أدنى سعر0.02039484590784851,2024-11-08

البلوكتشين العامBASE

مقدمةشبكة Mey هي منظومة مبتكرة مدعومة بشبكتي MeyFi وMeychain، تُمكّن من ترميز الأصول بشكل آمن وقابل للتوسع وفعال، بالإضافة إلى التمويل اللامركزي. شبكة Mey هي منصة استثمار عقاري عالمية مُرمزة، تهدف إلى إحداث ثورة في الاستثمار العقاري وإدارته ومعاملاته.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.