سعر Janction اليوم

السعر المباشر لمشروع Janction (JCT) اليوم هو $ 0.002305، مع تغير بنسبة 0.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JCT الحالي إلى USD هو $ 0.002305 لكل JCT.

يحتل Janction حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- JCT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JCT بين $ 0.002259 (أدنى) و$ 0.00267 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك JCT بمقدار +0.26% خلال الساعة الماضية و-37.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 133.21K.

معلومات سوق Janction (JCT)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 133.21K$ 133.21K $ 133.21K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 115.25M$ 115.25M $ 115.25M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Janction هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 133.21K. العرض المتداول لـ JCT يبلغ --، مع إجمالي عرض 50000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 115.25M.