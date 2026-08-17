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سعر Janction المباشر اليوم هو 0.002305 USD. القيمة السوقية لـ JCT هي -- USD. تابع تحديثات أسعار JCT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Janction المباشر اليوم هو 0.002305 USD. القيمة السوقية لـ JCT هي -- USD. تابع تحديثات أسعار JCT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن JCT

معلومات سعر JCT

ما هو JCT

الوثيقة البيضاء لـ JCT

الموقع الرسمي لـ JCT

اقتصاد توكن JCT

توقعات سعر JCT

سجل JCT

دليل شراء JCT

محول عملة JCT إلى الفيات

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سعر Janction (JCT)

السعر المباشر لـ 1 JCT إلى USD:

$0.002305
$0.002305$0.002305
+0.52%1D
USD
مخطط أسعار Janction (JCT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:46:10 (UTC+8)

سعر Janction اليوم

السعر المباشر لمشروع Janction (JCT) اليوم هو $ 0.002305، مع تغير بنسبة 0.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JCT الحالي إلى USD هو $ 0.002305 لكل JCT.

يحتل Janction حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- JCT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JCT بين $ 0.002259 (أدنى) و$ 0.00267 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك JCT بمقدار +0.26% خلال الساعة الماضية و-37.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 133.21K.

معلومات سوق Janction (JCT)

--
----

$ 133.21K
$ 133.21K$ 133.21K

$ 115.25M
$ 115.25M$ 115.25M

--
----

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Janction هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 133.21K. العرض المتداول لـ JCT يبلغ --، مع إجمالي عرض 50000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 115.25M.

سجل سعر Janction بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.002259
$ 0.002259$ 0.002259
24 ساعة منخفض
$ 0.00267
$ 0.00267$ 0.00267
24 ساعة مرتفع

$ 0.002259
$ 0.002259$ 0.002259

$ 0.00267
$ 0.00267$ 0.00267

--
----

--
----

+0.26%

+0.52%

-37.30%

-37.30%

سجل سعر Janction (JCT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Janction لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00001192+0.52%
30 يوم$ -0.001606-41.07%
60 يوم$ -0.003495-60.26%
90 يوم$ -0.00074-24.31%
تغير سعر Janction اليوم

سجل اليوم JCT تغيرًا $ +0.00001192 (+0.52%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Janction لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.001606 (-41.07%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Janction لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد JCT تغييرًا في $ -0.003495 (-60.26%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Janction لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00074 (-24.31%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Janction (JCT)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Janction.

تحليل Janction

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Janction الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Janction اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق JCT: هبوطية، صعودية بنسبة 35% | هبوطية بنسبة 65%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازالسعر < S2أقل من S2أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)السعر < النطاق الأدنىلمس أو قطع الشريط السفليالدخول إلى منطقة "رخيص"، وتزايد التقلبات.
RSI (14)ذروة البيع< 30قد ينخفض ​​السعر قليلاً وبسرعة، لكن على المدى القصير قد ينتعش.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

JCT_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى 0.002307، وهو يقع أسفل نقطة التحول S2 عند 0.002318. يقبع السعر ضمن النطاق السفلي المحدد بين المركز 0.002413 ومستوى S2. يظهر نظام المتوسطات المتحركة ترتيبًا صعوديًا، مع ارتفاع نسبة المشترين على المدى القصير إلى 100%. كما سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع هبوطي، مما يشير إلى تراجع الزخم نحو الأسفل. دخل مؤشر RSI منطقة التشبع البيعي، ما يدل على أن الضغط البيعي على المدى القصير قد تم تحريره بشكل كافٍ. وتظهر المؤشرات السريعة والبطيئة تباينًا واضحًا، حيث يوجد انفصال بين اتجاه الاتجاه العام وحالة التذبذب. يقع المقاومة القريبة عند مستوى S2 عند 0.002318، بفارق 0.000011 عن السعر الحالي. أما المستوى المرجعي الرئيسي الأعلى فهو نقطة S1 عند 0.002360، بفارق 0.000053 عن السعر الحالي. وعلى الجانب الآخر، يتم تثبيت الدعم البعيد أسفل المركز عند المنطقة المقابلة لـ 0.002413. يقترب السعر الحالي من حافة مستوى S2، مما يجعل نطاق التقلبات محدودًا. وقد شهدت قوى الشراء والبيع توازنًا مؤقتًا بالقرب من مستوى 0.002307.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Janction؟

تتضمن عوامل سعر JCT ما يلي: ديناميات العرض والطلب في السوق، وحجم التداول، ومشاعر المستثمرين، واتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام، وارتباط بيتكوين، وأخبار اللوائح، وتحديثات تطوير المشاريع، وإعلانات الشراكات، وتغييرات الاقتصاديات الخاصة بالرموز، وقوائم البورصات، وأنشطة كبار الملاك، والظروف الاقتصادية الكلية التي تؤثر على الأصول ذات المخاطر.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Janction اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر جونكشن (JCT) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء أو البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، وتقييم اتجاهات السوق. يساعد التسعير في الوقت الفعلي المتداولين على الاستفادة من التقلبات.

توقعات أسعار Janction

Janction (JCT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف JCT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرJanction (JCT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Janction نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Janction الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار JCT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Janction.

كيفية شراء واستثمار Janction في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Janction؟ شراء JCT سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Janction. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Janction (JCT).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Janction فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Janction (JCT)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Janction

يسمح لك امتلاك Janction بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Janction ( JCT )

منصة Janction هي منصة لامركزية لحوسبة الذكاء الاصطناعي وشبكة من المستوى الثاني تربط موردي وحدات معالجة الرسومات (GPU) وفرق الذكاء الاصطناعي حول العالم بحوافز قائمة على المساهمات وقابلة للتحقق، بالإضافة إلى أسعار شفافة. من خلال دمج إثبات المساهمة مع تسعير PVCG، تُوفق Janction بين الموردين والطلبات بطريقة عادلة وفعالة.

Janction المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Janction، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Janction الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemDePIN

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Janction

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:46:10 (UTC+8)

تحديثات Janction (JCT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Janction

JCT USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع JCT باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود JCT USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Janction (JCT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Janction المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTJCT
$0.002306
$0.002306$0.002306
+0.56%
54.29M (USDT)

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JCT
USD
USD

1 JCT = 0.002305 USD