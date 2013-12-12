سعر DOGE (DOGE)
السعر المباشر لمشروع DOGE (DOGE) اليوم هو $ 0.07022، مع تغير بنسبة 0.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DOGE الحالي إلى USD هو $ 0.07022 لكل DOGE.
يحتل DOGE حاليًا المرتبة #10 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11.96B، مع عرض متداول قدره 170.38B DOGE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DOGE بين $ 0.06905 (أدنى) و$ 0.07049 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.7375666، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00008547439938411.
على المدى القصير، تحرك DOGE بمقدار +0.05% خلال الساعة الماضية و+0.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.57M.
No.10
0.67%
2013-12-12 00:00:00
DOGE
القيمة السوقية الحالية لـ DOGE هي $ 11.96B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.57M. العرض المتداول لـ DOGE يبلغ 170.38B، مع إجمالي عرض 170376123126.57908. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.96B.
+0.05%
+0.24%
+0.22%
+0.22%
تتبع تغيرات أسعار DOGE لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0001681
|+0.24%
|30 يوم
|$ -0.00195
|-2.71%
|60 يوم
|$ -0.0143
|-16.92%
|90 يوم
|$ -0.03352
|-32.32%
سجل اليوم DOGE تغيرًا $ +0.0001681 (+0.24%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00195 (-2.71%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد DOGE تغييرًا في $ -0.0143 (-16.92%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.03352 (-32.32%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار DOGE الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق DOGE: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
|بين نقطة ارتكاز-R1
|مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
|StochRSI
|> 80
|منطقة ذروة الشراء
|ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
|مجموعة MA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
DOGE_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات بالقرب من مركز 0.06999. السعر الحالي عند 0.07004، وهو يتواجد بين مستوى الدعم S1 والمقاومة R1. يُعتبر السعر حالياً ضمن المنطقة الأساسية لنظام التمركز. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إلى إشارة شراء، بينما لم يتشكل تفاعل متناغم بعد في مؤشرات الاتجاه طويلة المدى. كما أن وضع الهيكل يعكس حالة توازن بين المشترين والبائعين. سجل مؤشر MACD نموذج تقاطع هبوطي، مع ظهور تباين طبقي بين الخطين السريع والبطيء. يقع مؤشر القوة النسبية RSI ضمن نطاق الحياد، بينما لا تشير قيم KDJ وStochRSI إلى مستويات متطرفة. تبقى معدلات التقلبات منخفضة، وتظهر توزيعات الطاقة الحركية طابعاً متناثراً. قوة الشراء على المدى القصير محدودة، ولم يتم تحرير الضغط الهبوطي بشكل كامل بعد، مما يؤدي إلى وجود تعارض في اتجاهات المؤشرات. تقع المقاومة القريبة عند 0.07013، وهي تبعد عن السعر الحالي بمقدار 13 نقطة أساس. أما دعم المستوى القريب فموجود عند 0.06985، على بُعد 19 نقطة أساس من السعر الحالي. أما المستويات المرجعية البعيدة فتتمثل في S2 عند 0.06971 وR2 عند 0.07026. تتركز الأسعار الرئيسية ضمن النطاق الحالي، ولتحقيق اختراق يجب أن يرافق ذلك تغير في حجم التداول.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر DOGE نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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عملة Dogecoin (DOGE) هي عملة مشفرة مفتوحة المصدر، تعمل بنظام نظير إلى نظير، أُطلقت في ديسمبر 2013 من قِبل مهندسي البرمجيات Billy Markus وJackson Palmer. نشأت كمشروع مرح مستوحى من شخصية Doge الشهيرة على الإنترنت، وأصبحت صورة كلب Shiba Inu شعارها المميز.
على عكس البيتكوين ذات الطابع الرسمي، صُممت Dogecoin عمدًا لتكون أكثر سهولة في الوصول إليها ومدفوعة بمجتمع المستخدمين، بهدف أن تكون عملة رقمية سهلة الاستخدام وسهلة المنال. بُنيت Dogecoin على قاعدة بيانات Litecoin (LTC)، وتستخدم آلية إجماع إثبات العمل (PoW). تتميز بوقت كتلة يبلغ دقيقة واحدة تقريبًا، وتوفر تأكيدات سريعة نسبيًا للمعاملات، وتشتهر برسومها المنخفضة.
من السمات المميزة في Dogecoin هو توفرها غير المحدود. يُضاف ما يقرب من 5 مليارات Dogecoin إلى التداول سنويًا. وعلى النقيض من إصدار البيتكوين المحدد بـ 21 مليون عملة، فإن هذا التصميم يجعل DOGE أصلًا تضخميًا، وهو عامل يؤثر بشكل كبير على ديناميكيات قيمته وتوقعاته على المدى الطويل.
الميزات التقنية الرئيسية
حالات الاستخدام
تأثير DOGE في السوق
توسّع نفوذ Dogecoin في سوق العملات المشفرة باطراد على مر السنين. في البداية، اعتُبرت تجربةً خفيفة، لكن قيمتها ارتفعت بسرعة. في غضون أسبوعين من إطلاقها في ديسمبر 2013، قفز سعر Dogecoin من 0.00026 دولار أمريكي إلى 0.00098 دولار أمريكي. لكن سرعان ما طغى على هذه البداية الواعدة اختراقٌ كبيرٌ لسلسلة بلوكتشين Dogecoin، سُرقت خلاله عشرات الملايين من عملات Dogecoin.
ومن المثير للدهشة أن الأزمة لم تُفضِ إلى انهيار، بل جذبت المزيد من الاهتمام العام، مما دفع Dogecoin إلى شعبيةٍ واسعةٍ على تويتر، وجذب موجةً من المستخدمين الجدد إلى نظامها البيئي. واستجابةً لذلك، أطلق مجتمع Dogecoin مبادرة "أنقذوا Dogecoin"، بهدف تعويض ضحايا الاختراق. وقد نجحت الحملة في نهاية المطاف، مُظهرةً مرونة المجتمع وتضامنه، ومُساهمةً في ترسيخ الثقافة الراسخة التي تُميّز Dogecoin.
بحلول يناير 2014، تضاعف سعر Dogecoin تقريبًا مرة أخرى، ليصل إلى 0.0018 دولار أمريكي. وفي الوقت نفسه تقريبًا، أصدر فريق Dogecoin فيديو ترويجيًا عبر الإنترنت يُبرز روح الدعابة والشمولية التي تُميزها. ومنذ ذلك الحين، تطورت Dogecoin عن كونها مجرد عملة مبتذلة، لتُرسخ مكانتها تدريجيًا كأصل رقمي مُعترف به في حد ذاته.
هل يعتبر DOGE استثمارًا جيدًا؟
لطالما كان Dogecoin (DOGE) استثمارًا مجديًا محل جدل بين المستثمرين. بصفتها عملة الميم الرائدة، تتأثر قيمة DOGE بشكل كبير بحماس المجتمع ومعنويات السوق بشكل عام، بالإضافة إلى دعم المشاهير (وخاصةً إيلون ماسك). في حين أن مزاياها التقنية أقل تنافسية مقارنةً ببعض البلوكتشين الأحدث، إلا أن مجتمعها القوي، وشهرتها الواسعة، وتزايد استخداماتها في الدفع، لا تزال تمنحها جاذبية استثمارية فريدة. مع ذلك، يجب على المستثمرين إدراك أن سعر DOGE متقلب للغاية، مما يجعله أصلًا عالي المخاطر نسبيًا.
اتجاهات أسعار DOGE ومحركات السوق
يتأثر سعر DOGE عادةً بالعوامل التالية:
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ DOGE، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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