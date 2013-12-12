عملة Dogecoin (DOGE) هي عملة مشفرة مفتوحة المصدر، تعمل بنظام نظير إلى نظير، أُطلقت في ديسمبر 2013 من قِبل مهندسي البرمجيات Billy Markus وJackson Palmer. نشأت كمشروع مرح مستوحى من شخصية Doge الشهيرة على الإنترنت، وأصبحت صورة كلب Shiba Inu شعارها المميز.





على عكس البيتكوين ذات الطابع الرسمي، صُممت Dogecoin عمدًا لتكون أكثر سهولة في الوصول إليها ومدفوعة بمجتمع المستخدمين، بهدف أن تكون عملة رقمية سهلة الاستخدام وسهلة المنال. بُنيت Dogecoin على قاعدة بيانات Litecoin (LTC)، وتستخدم آلية إجماع إثبات العمل (PoW). تتميز بوقت كتلة يبلغ دقيقة واحدة تقريبًا، وتوفر تأكيدات سريعة نسبيًا للمعاملات، وتشتهر برسومها المنخفضة.





من السمات المميزة في Dogecoin هو توفرها غير المحدود. يُضاف ما يقرب من 5 مليارات Dogecoin إلى التداول سنويًا. وعلى النقيض من إصدار البيتكوين المحدد بـ 21 مليون عملة، فإن هذا التصميم يجعل DOGE أصلًا تضخميًا، وهو عامل يؤثر بشكل كبير على ديناميكيات قيمته وتوقعاته على المدى الطويل.





الميزات التقنية الرئيسية







توليد سريع للكتلة: دقيقة واحدة فقط لتكوين الكتلة، مقارنةً بعشر دقائق لبيتكوين.

دقيقة واحدة فقط لتكوين الكتلة، مقارنةً بعشر دقائق لبيتكوين. عرض غير محدود: لا يوجد حد أقصى للإصدار، مع إصدار سنوي مستمر يهدف إلى توسيع نطاق التداول.

لا يوجد حد أقصى للإصدار، مع إصدار سنوي مستمر يهدف إلى توسيع نطاق التداول. خوارزمية Scrypt: على غرار Litecoin (LTC)، تستخدم Dogecoin خوارزمية Scrypt، مما يجعل التعدين أسهل للمشاركين الذين يستخدمون الأجهزة التقليدية.





حالات الاستخدام







المدفوعات: بفضل رسومها المنخفضة وتأكيداتها السريعة، تُستخدم عملة DOGE بكثرة في المدفوعات الصغيرة والتحويلات العابرة للحدود.

بفضل رسومها المنخفضة وتأكيداتها السريعة، تُستخدم عملة DOGE بكثرة في المدفوعات الصغيرة والتحويلات العابرة للحدود. الإكراميات والتبرعات: على منصات التواصل الاجتماعي مثل Reddit وتويتر، لاقت عملة DOGE انتشارًا واسعًا كوسيلة لإكرامية المبدعين.

على منصات التواصل الاجتماعي مثل Reddit وتويتر، لاقت عملة DOGE انتشارًا واسعًا كوسيلة لإكرامية المبدعين. نمو النظام البيئي: مع تزايد عدد المنصات التي تدعم مدفوعات DOGE، تستمر تطبيقاتها في التوسع.





تأثير DOGE في السوق





توسّع نفوذ Dogecoin في سوق العملات المشفرة باطراد على مر السنين. في البداية، اعتُبرت تجربةً خفيفة، لكن قيمتها ارتفعت بسرعة. في غضون أسبوعين من إطلاقها في ديسمبر 2013، قفز سعر Dogecoin من 0.00026 دولار أمريكي إلى 0.00098 دولار أمريكي. لكن سرعان ما طغى على هذه البداية الواعدة اختراقٌ كبيرٌ لسلسلة بلوكتشين Dogecoin، سُرقت خلاله عشرات الملايين من عملات Dogecoin.





ومن المثير للدهشة أن الأزمة لم تُفضِ إلى انهيار، بل جذبت المزيد من الاهتمام العام، مما دفع Dogecoin إلى شعبيةٍ واسعةٍ على تويتر، وجذب موجةً من المستخدمين الجدد إلى نظامها البيئي. واستجابةً لذلك، أطلق مجتمع Dogecoin مبادرة "أنقذوا Dogecoin"، بهدف تعويض ضحايا الاختراق. وقد نجحت الحملة في نهاية المطاف، مُظهرةً مرونة المجتمع وتضامنه، ومُساهمةً في ترسيخ الثقافة الراسخة التي تُميّز Dogecoin.





بحلول يناير 2014، تضاعف سعر Dogecoin تقريبًا مرة أخرى، ليصل إلى 0.0018 دولار أمريكي. وفي الوقت نفسه تقريبًا، أصدر فريق Dogecoin فيديو ترويجيًا عبر الإنترنت يُبرز روح الدعابة والشمولية التي تُميزها. ومنذ ذلك الحين، تطورت Dogecoin عن كونها مجرد عملة مبتذلة، لتُرسخ مكانتها تدريجيًا كأصل رقمي مُعترف به في حد ذاته.





هل يعتبر DOGE استثمارًا جيدًا؟





لطالما كان Dogecoin (DOGE) استثمارًا مجديًا محل جدل بين المستثمرين. بصفتها عملة الميم الرائدة، تتأثر قيمة DOGE بشكل كبير بحماس المجتمع ومعنويات السوق بشكل عام، بالإضافة إلى دعم المشاهير (وخاصةً إيلون ماسك). في حين أن مزاياها التقنية أقل تنافسية مقارنةً ببعض البلوكتشين الأحدث، إلا أن مجتمعها القوي، وشهرتها الواسعة، وتزايد استخداماتها في الدفع، لا تزال تمنحها جاذبية استثمارية فريدة. مع ذلك، يجب على المستثمرين إدراك أن سعر DOGE متقلب للغاية، مما يجعله أصلًا عالي المخاطر نسبيًا.





اتجاهات أسعار DOGE ومحركات السوق





يتأثر سعر DOGE عادةً بالعوامل التالية:

