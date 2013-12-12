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سعر DOGE المباشر اليوم هو 0.07022 USD. القيمة السوقية لـ DOGE هي 11,963,811,365.9483829976 USD. تابع تحديثات أسعار DOGE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر DOGE المباشر اليوم هو 0.07022 USD. القيمة السوقية لـ DOGE هي 11,963,811,365.9483829976 USD. تابع تحديثات أسعار DOGE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن DOGE

معلومات سعر DOGE

ما هو DOGE

الوثيقة البيضاء لـ DOGE

الموقع الرسمي لـ DOGE

اقتصاد توكن DOGE

توقعات سعر DOGE

سجل DOGE

دليل شراء DOGE

محول عملة DOGE إلى الفيات

عقود DOGE الفورية

DOGE عقود Coin-M الآجلة

DOGE عقود USDT-M الآجلة

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سعر DOGE (DOGE)

السعر المباشر لـ 1 DOGE إلى USD:

$0.07023
$0.07023$0.07023
+0.24%1D
USD
مخطط أسعار DOGE (DOGE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:14:47 (UTC+8)

سعر DOGE اليوم

السعر المباشر لمشروع DOGE (DOGE) اليوم هو $ 0.07022، مع تغير بنسبة 0.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DOGE الحالي إلى USD هو $ 0.07022 لكل DOGE.

يحتل DOGE حاليًا المرتبة #10 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11.96B، مع عرض متداول قدره 170.38B DOGE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DOGE بين $ 0.06905 (أدنى) و$ 0.07049 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.7375666، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00008547439938411.

على المدى القصير، تحرك DOGE بمقدار +0.05% خلال الساعة الماضية و+0.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.57M.

معلومات سوق DOGE (DOGE)

No.10

$ 11.96B
$ 11.96B$ 11.96B

$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M

$ 11.96B
$ 11.96B$ 11.96B

170.38B
170.38B 170.38B

--
----

170,376,123,126.57908
170,376,123,126.57908 170,376,123,126.57908

0.67%

2013-12-12 00:00:00

$ 0.000559
$ 0.000559$ 0.000559

DOGE

القيمة السوقية الحالية لـ DOGE هي $ 11.96B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.57M. العرض المتداول لـ DOGE يبلغ 170.38B، مع إجمالي عرض 170376123126.57908. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.96B.

سجل سعر DOGE بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.06905
$ 0.06905$ 0.06905
24 ساعة منخفض
$ 0.07049
$ 0.07049$ 0.07049
24 ساعة مرتفع

$ 0.06905
$ 0.06905$ 0.06905

$ 0.07049
$ 0.07049$ 0.07049

$ 0.7375666
$ 0.7375666$ 0.7375666

$ 0.00008547439938411
$ 0.00008547439938411$ 0.00008547439938411

+0.05%

+0.24%

+0.22%

+0.22%

سجل سعر DOGE (DOGE) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار DOGE لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0001681+0.24%
30 يوم$ -0.00195-2.71%
60 يوم$ -0.0143-16.92%
90 يوم$ -0.03352-32.32%
تغير سعر DOGE اليوم

سجل اليوم DOGE تغيرًا $ +0.0001681 (+0.24%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر DOGE لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00195 (-2.71%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر DOGE لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد DOGE تغييرًا في $ -0.0143 (-16.92%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر DOGE لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.03352 (-32.32%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة DOGE (DOGE)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار DOGE.

تحليل DOGE

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار DOGE الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق DOGE اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق DOGE: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

DOGE_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات بالقرب من مركز 0.06999. السعر الحالي عند 0.07004، وهو يتواجد بين مستوى الدعم S1 والمقاومة R1. يُعتبر السعر حالياً ضمن المنطقة الأساسية لنظام التمركز. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إلى إشارة شراء، بينما لم يتشكل تفاعل متناغم بعد في مؤشرات الاتجاه طويلة المدى. كما أن وضع الهيكل يعكس حالة توازن بين المشترين والبائعين. سجل مؤشر MACD نموذج تقاطع هبوطي، مع ظهور تباين طبقي بين الخطين السريع والبطيء. يقع مؤشر القوة النسبية RSI ضمن نطاق الحياد، بينما لا تشير قيم KDJ وStochRSI إلى مستويات متطرفة. تبقى معدلات التقلبات منخفضة، وتظهر توزيعات الطاقة الحركية طابعاً متناثراً. قوة الشراء على المدى القصير محدودة، ولم يتم تحرير الضغط الهبوطي بشكل كامل بعد، مما يؤدي إلى وجود تعارض في اتجاهات المؤشرات. تقع المقاومة القريبة عند 0.07013، وهي تبعد عن السعر الحالي بمقدار 13 نقطة أساس. أما دعم المستوى القريب فموجود عند 0.06985، على بُعد 19 نقطة أساس من السعر الحالي. أما المستويات المرجعية البعيدة فتتمثل في S2 عند 0.06971 وR2 عند 0.07026. تتركز الأسعار الرئيسية ضمن النطاق الحالي، ولتحقيق اختراق يجب أن يرافق ذلك تغير في حجم التداول.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار DOGE؟

تتأثر أسعار عملة DOGE بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات وسائل التواصل الاجتماعي والدعم من المشاهير، خاصةً من إيلون ماسك.
2. التكهنات في السوق وسلوك المستثمرين الأفراد.
3. الاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة وارتباطها ببيتكوين.
4. حجم التداول والسيولة في البورصات الكبرى.
5. اعتماد العملة كوسيلة دفع من قبل الشركات.
6. شعبية ثقافة الميمات والاتجاهات الفيروسية.
7. تحركات الحيتان وأنشطة أصحاب الحصص الكبيرة.
8. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على أسواق العملات المشفرة.
9. التطورات التقنية والتحديثات على الشبكة.
10. مشاعر المخاطرة العامة في الأسواق المالية.

لماذا يريد الناس معرفة سعر DOGE اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر دوجي اليوم لأن: 1) إنه شديد التقلب – إذ تتغير الأسعار بسرعة مما يؤثر في قيمة الاستثمار، 2) فرص التداول – يحتاج متداولو اليوم إلى بيانات في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع، 3) تتبع المحافظ – يراقب المستثمرون حيازاتهم، 4) دورات الخوف من فقدان الفرصة/الضجة الإعلامية – فالضجة على وسائل التواصل الاجتماعي تدفع الاهتمام.

توقعات أسعار DOGE

DOGE (DOGE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DOGE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرDOGE (DOGE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر DOGE نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر DOGE الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار DOGE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار DOGE.

كيفية شراء واستثمار DOGE في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع DOGE؟ شراء DOGE سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء DOGE. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء DOGE (DOGE).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة DOGE فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء DOGE (DOGE)

ماذا يمكنك أن تفعل مع DOGE

يسمح لك امتلاك DOGE بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو DOGE ( DOGE )

عملة Dogecoin (DOGE) هي عملة مشفرة مفتوحة المصدر، تعمل بنظام نظير إلى نظير، أُطلقت في ديسمبر 2013 من قِبل مهندسي البرمجيات Billy Markus وJackson Palmer. نشأت كمشروع مرح مستوحى من شخصية Doge الشهيرة على الإنترنت، وأصبحت صورة كلب Shiba Inu شعارها المميز.


على عكس البيتكوين ذات الطابع الرسمي، صُممت Dogecoin عمدًا لتكون أكثر سهولة في الوصول إليها ومدفوعة بمجتمع المستخدمين، بهدف أن تكون عملة رقمية سهلة الاستخدام وسهلة المنال. بُنيت Dogecoin على قاعدة بيانات Litecoin (LTC)، وتستخدم آلية إجماع إثبات العمل (PoW). تتميز بوقت كتلة يبلغ دقيقة واحدة تقريبًا، وتوفر تأكيدات سريعة نسبيًا للمعاملات، وتشتهر برسومها المنخفضة.


من السمات المميزة في Dogecoin هو توفرها غير المحدود. يُضاف ما يقرب من 5 مليارات Dogecoin إلى التداول سنويًا. وعلى النقيض من إصدار البيتكوين المحدد بـ 21 مليون عملة، فإن هذا التصميم يجعل DOGE أصلًا تضخميًا، وهو عامل يؤثر بشكل كبير على ديناميكيات قيمته وتوقعاته على المدى الطويل.


الميزات التقنية الرئيسية


  • توليد سريع للكتلة: دقيقة واحدة فقط لتكوين الكتلة، مقارنةً بعشر دقائق لبيتكوين.
  • عرض غير محدود: لا يوجد حد أقصى للإصدار، مع إصدار سنوي مستمر يهدف إلى توسيع نطاق التداول.
  • خوارزمية Scrypt: على غرار Litecoin (LTC)، تستخدم Dogecoin خوارزمية Scrypt، مما يجعل التعدين أسهل للمشاركين الذين يستخدمون الأجهزة التقليدية.



حالات الاستخدام


  • المدفوعات: بفضل رسومها المنخفضة وتأكيداتها السريعة، تُستخدم عملة DOGE بكثرة في المدفوعات الصغيرة والتحويلات العابرة للحدود.
  • الإكراميات والتبرعات: على منصات التواصل الاجتماعي مثل Reddit وتويتر، لاقت عملة DOGE انتشارًا واسعًا كوسيلة لإكرامية المبدعين.
  • نمو النظام البيئي: مع تزايد عدد المنصات التي تدعم مدفوعات DOGE، تستمر تطبيقاتها في التوسع.



تأثير DOGE في السوق


توسّع نفوذ Dogecoin في سوق العملات المشفرة باطراد على مر السنين. في البداية، اعتُبرت تجربةً خفيفة، لكن قيمتها ارتفعت بسرعة. في غضون أسبوعين من إطلاقها في ديسمبر 2013، قفز سعر Dogecoin من 0.00026 دولار أمريكي إلى 0.00098 دولار أمريكي. لكن سرعان ما طغى على هذه البداية الواعدة اختراقٌ كبيرٌ لسلسلة بلوكتشين Dogecoin، سُرقت خلاله عشرات الملايين من عملات Dogecoin.


ومن المثير للدهشة أن الأزمة لم تُفضِ إلى انهيار، بل جذبت المزيد من الاهتمام العام، مما دفع Dogecoin إلى شعبيةٍ واسعةٍ على تويتر، وجذب موجةً من المستخدمين الجدد إلى نظامها البيئي. واستجابةً لذلك، أطلق مجتمع Dogecoin مبادرة "أنقذوا Dogecoin"، بهدف تعويض ضحايا الاختراق. وقد نجحت الحملة في نهاية المطاف، مُظهرةً مرونة المجتمع وتضامنه، ومُساهمةً في ترسيخ الثقافة الراسخة التي تُميّز Dogecoin.


بحلول يناير 2014، تضاعف سعر Dogecoin تقريبًا مرة أخرى، ليصل إلى 0.0018 دولار أمريكي. وفي الوقت نفسه تقريبًا، أصدر فريق Dogecoin فيديو ترويجيًا عبر الإنترنت يُبرز روح الدعابة والشمولية التي تُميزها. ومنذ ذلك الحين، تطورت Dogecoin عن كونها مجرد عملة مبتذلة، لتُرسخ مكانتها تدريجيًا كأصل رقمي مُعترف به في حد ذاته.


هل يعتبر DOGE استثمارًا جيدًا؟


لطالما كان Dogecoin (DOGE) استثمارًا مجديًا محل جدل بين المستثمرين. بصفتها عملة الميم الرائدة، تتأثر قيمة DOGE بشكل كبير بحماس المجتمع ومعنويات السوق بشكل عام، بالإضافة إلى دعم المشاهير (وخاصةً إيلون ماسك). في حين أن مزاياها التقنية أقل تنافسية مقارنةً ببعض البلوكتشين الأحدث، إلا أن مجتمعها القوي، وشهرتها الواسعة، وتزايد استخداماتها في الدفع، لا تزال تمنحها جاذبية استثمارية فريدة. مع ذلك، يجب على المستثمرين إدراك أن سعر DOGE متقلب للغاية، مما يجعله أصلًا عالي المخاطر نسبيًا.


اتجاهات أسعار DOGE ومحركات السوق


يتأثر سعر DOGE عادةً بالعوامل التالية:

  • وسائل التواصل الاجتماعي والشخصيات العامة: يمكن أن تؤثر التغريدات والتصريحات العامة، وخاصةً تلك الصادرة عن شخصيات مثل إيلون ماسك، بشكل كبير على تحركات الأسعار.
  • الوضع العام لسوق العملات المشفرة: اتجاهات السوق الأوسع، مثل دورات الصعود والهبوط.
  • اقتصاديات التعدين: عوامل مثل صعوبة التعدين، وتكاليفه، ومعدل نمو العرض.
  • نشاط المجتمع: اعتماد التجار أو المنصات للدفع والإكراميات، بالإضافة إلى الحملات الإلكترونية والفعاليات المجتمعية.

DOGE المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ DOGE، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب DOGE الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

4chan-ThemedAvalanche EcosystemBase Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول DOGE

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:14:47 (UTC+8)

تحديثات DOGE (DOGE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن DOGE

DOGE USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع DOGE باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود DOGE USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق DOGE (DOGE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر DOGE المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTDOGE
$0.07009
$0.07009$0.07009
+0.01%
49.49M (USDT)
/USDCDOGE
$0.07006
$0.07006$0.07006
+0.10%
384.74K (USDT)
/USD1DOGE
$0.07009
$0.07009$0.07009
+0.01%
5.75M (USDT)

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