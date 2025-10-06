معلومات سعر Bless (BLESS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.03975 $ 0.03975 $ 0.03975 24 ساعة منخفض $ 0.04734 $ 0.04734 $ 0.04734 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.03975$ 0.03975 $ 0.03975 24 ساعة مرتفع $ 0.04734$ 0.04734 $ 0.04734 عالية طوال الوقت $ 0.22206858847407998$ 0.22206858847407998 $ 0.22206858847407998 أدنى سعر $ 0.014071896307243807$ 0.014071896307243807 $ 0.014071896307243807 تغير السعر (1 ساعة) +0.26% تغير السعر (1يوم) -2.94% تغير السعر (7 أيام) -9.05% تغير السعر (7 أيام) -9.05%

سعر Bless (BLESS) في الوقت الحقيقي هو $ 0.04123. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BLESS بين أدنى سعر $ 0.03975 وأعلى سعر $ 0.04734، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBLESS على الإطلاق هو $ 0.22206858847407998، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.014071896307243807.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BLESS +0.26% على مدار الساعة الماضية، -2.94% على مدار 24 ساعة، و -9.05% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bless (BLESS)

التصنيف No.386 القيمة السوقية $ 75.93M$ 75.93M $ 75.93M الحجم (24 ساعة) $ 3.92M$ 3.92M $ 3.92M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 412.30M$ 412.30M $ 412.30M إمداد دورة التداول 1.84B 1.84B 1.84B الحد الأقصى للعرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 إجمالي العرض 9,999,999,527.357449 9,999,999,527.357449 9,999,999,527.357449 معدل التداول 18.41% البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Bless هي $ 75.93M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.92M. العرض المتداول لـ BLESS يبلغ 1.84B، مع إجمالي عرض 9999999527.357449. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 412.30M.