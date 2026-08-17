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سعر JOE المباشر اليوم هو 0.02788 USD. القيمة السوقية لـ JOE هي 12,746,224.59716 USD. تابع تحديثات أسعار JOE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر JOE المباشر اليوم هو 0.02788 USD. القيمة السوقية لـ JOE هي 12,746,224.59716 USD. تابع تحديثات أسعار JOE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن JOE

معلومات سعر JOE

ما هو JOE

الموقع الرسمي لـ JOE

اقتصاد توكن JOE

توقعات سعر JOE

سجل JOE

دليل شراء JOE

محول عملة JOE إلى الفيات

عقود JOE الفورية

JOE عقود USDT-M الآجلة

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سعر JOE (JOE)

السعر المباشر لـ 1 JOE إلى USD:

$0.02788
$0.02788$0.02788
-1.37%1D
USD
مخطط أسعار JOE (JOE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:50:01 (UTC+8)

سعر JOE اليوم

السعر المباشر لمشروع JOE (JOE) اليوم هو $ 0.02788، مع تغير بنسبة 1.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JOE الحالي إلى USD هو $ 0.02788 لكل JOE.

يحتل JOE حاليًا المرتبة #828 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12.75M، مع عرض متداول قدره 457.18M JOE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JOE بين $ 0.02735 (أدنى) و$ 0.02837 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5.0236563094316873، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02775872271292831.

على المدى القصير، تحرك JOE بمقدار +0.86% خلال الساعة الماضية و+0.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.49K.

معلومات سوق JOE (JOE)

No.828

$ 12.75M
$ 12.75M$ 12.75M

$ 55.49K
$ 55.49K$ 55.49K

$ 13.94M
$ 13.94M$ 13.94M

457.18M
457.18M 457.18M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

464,573,155
464,573,155 464,573,155

91.43%

AVAX_CCHAIN

القيمة السوقية الحالية لـ JOE هي $ 12.75M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.49K. العرض المتداول لـ JOE يبلغ 457.18M، مع إجمالي عرض 464573155. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.94M.

سجل سعر JOE بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.02735
$ 0.02735$ 0.02735
24 ساعة منخفض
$ 0.02837
$ 0.02837$ 0.02837
24 ساعة مرتفع

$ 0.02735
$ 0.02735$ 0.02735

$ 0.02837
$ 0.02837$ 0.02837

$ 5.0236563094316873
$ 5.0236563094316873$ 5.0236563094316873

$ 0.02775872271292831
$ 0.02775872271292831$ 0.02775872271292831

+0.86%

-1.37%

+0.35%

+0.35%

سجل سعر JOE (JOE) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار JOE لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0003873-1.37%
30 يوم$ +0.00121+4.53%
60 يوم$ -0.00256-8.41%
90 يوم$ -0.01337-32.42%
تغير سعر JOE اليوم

سجل اليوم JOE تغيرًا $ -0.0003873 (-1.37%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر JOE لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00121 (+4.53%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر JOE لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد JOE تغييرًا في $ -0.00256 (-8.41%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر JOE لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.01337 (-32.42%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة JOE (JOE)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار JOE.

تحليل JOE

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار JOE الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق JOE اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق JOE: هبوطية، صعودية بنسبة 35% | هبوطية بنسبة 65%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازR1 < السعر ≤ R2بين R1-R2فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
مجموعة MA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
مجموعة EMA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.

JOE_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات فوق مركز 0.02756، وحالياً السعر عند 0.02787 متجاوزاً مستوى المقاومة R1 عند 0.02783. يقبع السعر في المنطقة العلوية لنظام التمركز، مما يشير إلى أن هيكل المشترين لم يكتمل بعد. تظهر المؤشرات تبايناً في التوافق، حيث لم تشكل مجموعة المتوسطات المتحركة إشارة شراء فعّالة، فيما يبقى السوق ضمن نطاق تذبذب مرتفع. سجل مؤشر MACD نمطاً للتقاطع الهابط، مع اتساع الفارق السلبي بين الخطين السريع والبطيء، ما يعكس ضعفاً في الزخم على المدى القصير. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة المحايدة، دون وجود إشارات واضحة لتحديد الاتجاه. كما انخفضت قيم مؤشري KDJ وStochRSI، مما يدل على تشتت قوة الشراء. وبالنسبة لمؤشر بولينجر باند، فقد أظهر تقلص الفتحة بين الشريطين، مع تراجع معدل التذبذب، مما يشير إلى دخول السوق مرحلة من التصفية والاستقرار. يوجد الآن مقاومة رئيسية قريبة عند المستوى R2 عند 0.02802، وهو يبعد نحو 0.5% عن السعر الحالي. وعلى الجانب الآخر، يقع الدعم S1 عند 0.02737، أي على بعد حوالي 1.8% من السعر الحالي. كما يشكّل المركز 0.02756 نقطة مرجعية متوسطة. أما الدعم الأبعد S2 عند 0.0271 فيوفّر مرجعاً سعرياً أدنى. يتعيّن على المتداولين مراقبة مدى قدرة السعر على الصمود بالقرب من مستوى R2، وكذلك قوة الاستيعاب عند إعادة اختبار المركز.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار JOE؟

تتأثر أسعار توكن JOE بعدة عوامل رئيسية:

1. حجم التداول والسيولة على منصة Trader Joe DEX
2. نمو واعتماد نظام Avalanche البيئي
3. معنويات وأحدث اتجاهات سوق DeFi
4. فائدة التوكن في مجال الحوكمة ومشاركة الرسوم
5. مكافآت الإيداع واقتصاديات التوكن
6. إعلانات الشراكات
7. الظروف العامة لسوق العملات المشفرة
8. المنافسة من منصات DEX الأخرى
9. التطورات التنظيمية التي تؤثر على DeFi
10. التحديثات التقنية وتحسينات البروتوكول

لماذا يريد الناس معرفة سعر JOE اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر توكن JOE اليوم لعدة أسباب رئيسية: قرارات التداول، وإدارة المحفظة، وتوقيت السوق، والتخطيط الاستثماري. يحتاج المتداولون إلى أسعار في الوقت الفعلي لتنفيذ أوامر الشراء/البيع بشكل مربح. بينما يتابع المستثمرون الأداء اليومي لتقييم قيمة حيازاتهم واتخاذ قرارات استراتيجية بشأن تحديد حجم المراكز أو إعادة التوازن.

توقعات أسعار JOE

JOE (JOE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف JOE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرJOE (JOE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر JOE نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر JOE الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار JOE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار JOE.

كيفية شراء واستثمار JOE في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع JOE؟ شراء JOE سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء JOE. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء JOE (JOE).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة JOE فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء JOE (JOE)

ماذا يمكنك أن تفعل مع JOE

يسمح لك امتلاك JOE بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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    تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.

    تداول العقود الآجلة

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    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

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شراء JOE (JOE) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

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الصانع
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المستفيد

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ما هو JOE ( JOE )

Trader Joe is your one-stop decentralized trading platform on the Avalanche network.

JOE المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ JOE، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب JOE الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

4chan-ThemedArbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول JOE

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:50:01 (UTC+8)

تحديثات JOE (JOE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن JOE

JOE USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع JOE باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود JOE USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق JOE (JOE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر JOE المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTJOE
$0.02787
$0.02787$0.02787
-1.44%
1.98M (USDT)

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1 JOE = 0.02788 USD