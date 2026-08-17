سعر JOE اليوم

السعر المباشر لمشروع JOE (JOE) اليوم هو $ 0.02788، مع تغير بنسبة 1.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JOE الحالي إلى USD هو $ 0.02788 لكل JOE.

يحتل JOE حاليًا المرتبة #828 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12.75M، مع عرض متداول قدره 457.18M JOE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JOE بين $ 0.02735 (أدنى) و$ 0.02837 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5.0236563094316873، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02775872271292831.

على المدى القصير، تحرك JOE بمقدار +0.86% خلال الساعة الماضية و+0.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.49K.

معلومات سوق JOE (JOE)

التصنيف No.828 القيمة السوقية $ 12.75M$ 12.75M $ 12.75M الحجم (24 ساعة) $ 55.49K$ 55.49K $ 55.49K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.94M$ 13.94M $ 13.94M إمداد دورة التداول 457.18M 457.18M 457.18M الحد الأقصى للعرض 500,000,000 500,000,000 500,000,000 إجمالي العرض 464,573,155 464,573,155 464,573,155 معدل التداول 91.43% البلوكتشين العام AVAX_CCHAIN

القيمة السوقية الحالية لـ JOE هي $ 12.75M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.49K. العرض المتداول لـ JOE يبلغ 457.18M، مع إجمالي عرض 464573155. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.94M.