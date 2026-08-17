سعر AIXDROP اليوم

السعر المباشر لمشروع AIXDROP (AIXDROP) اليوم هو $ 0.00018565، مع تغير بنسبة 0.72% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AIXDROP الحالي إلى USD هو $ 0.00018565 لكل AIXDROP.

يحتل AIXDROP حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- AIXDROP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AIXDROP بين $ 0.00018229 (أدنى) و$ 0.00018767 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك AIXDROP بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و+0.84% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 271.03K.

معلومات سوق AIXDROP (AIXDROP)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 271.03K$ 271.03K $ 271.03K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ AIXDROP هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 271.03K. العرض المتداول لـ AIXDROP يبلغ --، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.86M.