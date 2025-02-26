MNSRY

مشروع MANSORY هو أكثر من مجرد تقليد، أكثر من مجرد سباق، أكثر من مجرد توكن.

اسم العملة المشفرةMNSRY

التصنيفNo.652

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0,13%

المعروض المتداول899 988 227,75

إجمالي العرض1 000 000 000

إجمالي العرض899 988 227,75

معدل التداول0.8999%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.08588099964502588,2025-04-30

أدنى سعر0.000105327784649979,2025-02-26

البلوكتشين العامSOL

مقدمةمشروع MANSORY هو أكثر من مجرد تقليد، أكثر من مجرد سباق، أكثر من مجرد توكن.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.