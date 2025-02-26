MNSRY

مشروع MANSORY هو أكثر من مجرد تقليد، أكثر من مجرد سباق، أكثر من مجرد توكن.

اسم العملة المشفرةMNSRY

التصنيفNo.652

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0,13%

المعروض المتداول899 988 227,75

إجمالي العرض1 000 000 000

إجمالي العرض899 988 227,75

معدل التداول0.8999%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.08588099964502588,2025-04-30

أدنى سعر0.000105327784649979,2025-02-26

البلوكتشين العامSOL

مقدمةمشروع MANSORY هو أكثر من مجرد تقليد، أكثر من مجرد سباق، أكثر من مجرد توكن.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
MNSRY/USDT
MANSORY
--
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24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (MNSRY)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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