سعر ShotsAI اليوم

السعر المباشر لمشروع ShotsAI (SHOT) اليوم هو $ 0.0002394، مع تغير بنسبة 64.70% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SHOT الحالي إلى USD هو $ 0.0002394 لكل SHOT.

يحتل ShotsAI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- SHOT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SHOT بين $ 0.0001508 (أدنى) و$ 0.00036 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك SHOT بمقدار +9.21% خلال الساعة الماضية و+16.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 938.59K.

معلومات سوق ShotsAI (SHOT)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 938.59K$ 938.59K $ 938.59K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 239.40K$ 239.40K $ 239.40K إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ ShotsAI هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 938.59K. العرض المتداول لـ SHOT يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 239.40K.