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Dolomite السعر(DOLO)

USD

مخطط أسعار Dolomite (DOLO) المباشر

$0.03606
$0.03606$0.03606
-0.79%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول DOLO

السعر الحالي لـ Dolomite (DOLO) اليوم هو 0.03606 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 13.04M USD. يتم تحديث سعر من DOLO إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Dolomite:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 243.57K USD
- تغير سعر Dolomite خلال اليوم هو -0.79%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 361.69M USD

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DOLO أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Dolomite لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0002871-0.79%
30 يوم$ -0.01246-25.69%
60 يوم$ +0.00606+20.20%
90 يوم$ +0.00606+20.20%
تغير سعر Dolomite اليوم

سجل اليوم DOLO تغيرًا $ -0.0002871 (-0.79%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Dolomite لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.01246 (-25.69%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Dolomite لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد DOLO تغييرًا في $ +0.00606 (+20.20%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Dolomite لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00606 (+20.20%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

DOLO معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Dolomite: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.03403
$ 0.03403$ 0.03403

$ 0.03768
$ 0.03768$ 0.03768

$ 0.119
$ 0.119$ 0.119

+0.08%

-0.79%

-18.86%

DOLO معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 13.04M
$ 13.04M$ 13.04M

$ 243.57K
$ 243.57K$ 243.57K

361.69M
361.69M 361.69M

ما هو Dolomite ( DOLO )

إن Dolomite هو بروتوكول سوق نقدي لامركزي من الجيل الجديد، وDEX، يوفر دعمًا واسعًا للتوكن وكفاءة رأس المال من خلال نظام السيولة الافتراضية. يجمع Dolomite بين مزايا منصة التداول اللامركزية وبروتوكول الإقراض، ليُصبح أكثر بروتوكولات التمويل اللامركزي كفاءةً ومرونةً على الإطلاق! دولوميت قادر على تقديم قروض بضمانات زائدة، وتداول بالهامش، وتداول فوري، وأدوات مالية أخرى.

متوفر Dolomite على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Dolomite الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين DOLOلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Dolomite على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Dolomite سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Dolomite

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Dolomite، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ DOLO؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارDolomite.

سجل أسعار Dolomite

يوفر تتبع مسار سعر DOLO معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ DOLO. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Dolomite.

كيفية شراء Dolomite ( DOLO )

هل تبحث عن كيفية شراء Dolomite؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Dolomite على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة DOLO إلى العملات المحلية

1 DOLO إلى VND
948.9189
1 DOLO إلى AUD
A$0.0551718
1 DOLO إلى GBP
0.0263238
1 DOLO إلى EUR
0.0313722
1 DOLO إلى USD
$0.03606
1 DOLO إلى MYR
RM0.1528944
1 DOLO إلى TRY
1.4128308
1 DOLO إلى JPY
¥5.1497286
1 DOLO إلى RUB
2.857755
1 DOLO إلى INR
3.0964722
1 DOLO إلى IDR
Rp591.1474464
1 DOLO إلى KRW
49.1277834
1 DOLO إلى PHP
2.0096238
1 DOLO إلى EGP
￡E.1.7911002
1 DOLO إلى BRL
R$0.203739
1 DOLO إلى CAD
C$0.0490416
1 DOLO إلى BDT
4.4043684
1 DOLO إلى NGN
56.9665062
1 DOLO إلى UAH
1.4939658
1 DOLO إلى VES
Bs3.46176
1 DOLO إلى PKR
Rs10.16892
1 DOLO إلى KZT
18.397812
1 DOLO إلى THB
฿1.1744742
1 DOLO إلى TWD
NT$1.0803576
1 DOLO إلى AED
د.إ0.1323402
1 DOLO إلى CHF
Fr0.0292086
1 DOLO إلى HKD
HK$0.2827104
1 DOLO إلى MAD
.د.م0.3313914
1 DOLO إلى MXN
$0.6919914

Dolomite المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Dolomite، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Dolomite الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

DOLO
DOLO
USD

1 DOLO = 0.03606 USD

تداول

USDTDOLO
$0.03606
$0.03606$0.03606
+0.64%

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