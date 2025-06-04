ما هو Dolomite ( DOLO )

إن Dolomite هو بروتوكول سوق نقدي لامركزي من الجيل الجديد، وDEX، يوفر دعمًا واسعًا للتوكن وكفاءة رأس المال من خلال نظام السيولة الافتراضية. يجمع Dolomite بين مزايا منصة التداول اللامركزية وبروتوكول الإقراض، ليُصبح أكثر بروتوكولات التمويل اللامركزي كفاءةً ومرونةً على الإطلاق! دولوميت قادر على تقديم قروض بضمانات زائدة، وتداول بالهامش، وتداول فوري، وأدوات مالية أخرى.

متوفر Dolomite على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Dolomite الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.



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صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Dolomite سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Dolomite

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Dolomite، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ DOLO؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارDolomite.

سجل أسعار Dolomite

يوفر تتبع مسار سعر DOLO معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ DOLO. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Dolomite.

كيفية شراء Dolomite ( DOLO )

هل تبحث عن كيفية شراء Dolomite؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Dolomite على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة DOLO إلى العملات المحلية

1 DOLO إلى VND ₫ 948.9189 1 DOLO إلى AUD A$ 0.0551718 1 DOLO إلى GBP ￡ 0.0263238 1 DOLO إلى EUR € 0.0313722 1 DOLO إلى USD $ 0.03606 1 DOLO إلى MYR RM 0.1528944 1 DOLO إلى TRY ₺ 1.4128308 1 DOLO إلى JPY ¥ 5.1497286 1 DOLO إلى RUB ₽ 2.857755 1 DOLO إلى INR ₹ 3.0964722 1 DOLO إلى IDR Rp 591.1474464 1 DOLO إلى KRW ₩ 49.1277834 1 DOLO إلى PHP ₱ 2.0096238 1 DOLO إلى EGP ￡E. 1.7911002 1 DOLO إلى BRL R$ 0.203739 1 DOLO إلى CAD C$ 0.0490416 1 DOLO إلى BDT ৳ 4.4043684 1 DOLO إلى NGN ₦ 56.9665062 1 DOLO إلى UAH ₴ 1.4939658 1 DOLO إلى VES Bs 3.46176 1 DOLO إلى PKR Rs 10.16892 1 DOLO إلى KZT ₸ 18.397812 1 DOLO إلى THB ฿ 1.1744742 1 DOLO إلى TWD NT$ 1.0803576 1 DOLO إلى AED د.إ 0.1323402 1 DOLO إلى CHF Fr 0.0292086 1 DOLO إلى HKD HK$ 0.2827104 1 DOLO إلى MAD .د.م 0.3313914 1 DOLO إلى MXN $ 0.6919914

Dolomite المورد

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يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Dolomite ما هو سعر Dolomite (DOLO) اليوم؟ سعر Dolomite (DOLO) المباشر هو USD 0.03606 . ما هي القيمة السوقية لعملة Dolomite (DOLO)؟ القيمة السوقية الحالية لعملة Dolomite هي $ 13.04M USD . يتم حسابها عن طريق ضرب العرض الحالي لعملة DOLO في سعر السوق في الوقت الفعلي وهو 0.03606 USD . ما هو العرض المتداول لعملة Dolomite (DOLO)؟ العرض المتداول الحالي لعملة Dolomite (DOLO)، هو USD 361.69M . ما هو أعلى سعر لعملة Dolomite (DOLO)؟ اعتبارًا من 2025-06-05 ، أعلى سعر لعملة Dolomite (DOLO) هو USD 0.119 . ما هو حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة Dolomite (DOLO)؟ حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة Dolomite (DOLO) هو $ 243.57K USD يمكنك اكتشاف المزيد من التوكن القابل للتداول على MEXC والتحقق من حجم التداول على مدار 24 ساعة.

أهم الأخبار

تعمق في MEXC العقود الآجلة التنبؤية: لعبة حول رؤية السوق في سوق العملات الرقمية، إن التقلبات هي مخاطرة وفرصة في آن واحد. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار القصيرة الأجل، فإن عقود MEXC التنبؤية (Prediction Futures) هي أداة تداول مبتكرة، تقدم تجربة تداول بسيطة، بديهية وجذابة للغاية. ستقدم لك هذه المقالة تفاصيل فريدة عن عقود MEXC التنبؤية، وكيف يمكن أن تساعدك في التميز في السوق.

ما هو Defi App (HOME Token)؟ دليل كامل لعملة حوكمة Defi App في عالم التمويل اللامركزي المتطور بسرعة، تظل التعقيدات أكبر عقبة أمام التبني الجماهيري. يظهر HOME Token كحل للحوكمة لـ Defi App، أول تطبيق فائق في مجال التشفير والذي يجمع بين بساطة البورصات المركزية وأمان الحفظ الذاتي. يستكشف هذا الدليل الشامل الدور الفريد لـ HOME في حوكمة منصة قامت بالفعل بمعالجة أكثر من 11 مليار دولار في الحجم مع أكثر من 350,000 مستخدم، كاشفًا كيف أن هذه العملة المملوكة للمجتمع تعيد تشكيل مستقبل وصول DeFi والحوكمة.