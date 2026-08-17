سعر Polkastarter اليوم

السعر المباشر لمشروع Polkastarter (POLS) اليوم هو $ 0.05056، مع تغير بنسبة 0.78% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل POLS الحالي إلى USD هو $ 0.05056 لكل POLS.

يحتل Polkastarter حاليًا المرتبة #1085 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5.02M، مع عرض متداول قدره 99.21M POLS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول POLS بين $ 0.0498 (أدنى) و$ 0.0512 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 7.50831978، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00147639.

على المدى القصير، تحرك POLS بمقدار +1.18% خلال الساعة الماضية و-1.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.66K.

معلومات سوق Polkastarter (POLS)

التصنيف No.1085 القيمة السوقية $ 5.02M$ 5.02M $ 5.02M الحجم (24 ساعة) $ 56.66K$ 56.66K $ 56.66K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.06M$ 5.06M $ 5.06M إمداد دورة التداول 99.21M 99.21M 99.21M إجمالي العرض 100,000,000 100,000,000 100,000,000 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Polkastarter هي $ 5.02M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.66K. العرض المتداول لـ POLS يبلغ 99.21M، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.06M.