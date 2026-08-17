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سعر Panther Protocol المباشر اليوم هو 0.002115 USD. القيمة السوقية لـ PANTHER هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار PANTHER إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Panther Protocol المباشر اليوم هو 0.002115 USD. القيمة السوقية لـ PANTHER هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار PANTHER إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن PANTHER

معلومات سعر PANTHER

ما هو PANTHER

الوثيقة البيضاء لـ PANTHER

الموقع الرسمي لـ PANTHER

اقتصاد توكن PANTHER

توقعات سعر PANTHER

سجل PANTHER

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شعار Panther Protocol

سعر Panther Protocol (PANTHER)

السعر المباشر لـ 1 PANTHER إلى USD:

$0.00211
$0.00211$0.00211
+2.22%1D
USD
مخطط أسعار Panther Protocol (PANTHER) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:24:40 (UTC+8)

سعر Panther Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Panther Protocol (PANTHER) اليوم هو $ 0.002115، مع تغير بنسبة 2.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PANTHER الحالي إلى USD هو $ 0.002115 لكل PANTHER.

يحتل Panther Protocol حاليًا المرتبة #3690 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 PANTHER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PANTHER بين $ 0.001858 (أدنى) و$ 0.002234 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.43908466599544116، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00348375154905262.

على المدى القصير، تحرك PANTHER بمقدار +0.18% خلال الساعة الماضية و-23.60% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 51.86K.

معلومات سوق Panther Protocol (PANTHER)

No.3690

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 51.86K
$ 51.86K$ 51.86K

$ 2.12M
$ 2.12M$ 2.12M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

361,989,711
361,989,711 361,989,711

0.00%

MATIC

القيمة السوقية الحالية لـ Panther Protocol هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 51.86K. العرض المتداول لـ PANTHER يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 361989711. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.12M.

سجل سعر Panther Protocol بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.001858
$ 0.001858$ 0.001858
24 ساعة منخفض
$ 0.002234
$ 0.002234$ 0.002234
24 ساعة مرتفع

$ 0.001858
$ 0.001858$ 0.001858

$ 0.002234
$ 0.002234$ 0.002234

$ 0.43908466599544116
$ 0.43908466599544116$ 0.43908466599544116

$ 0.00348375154905262
$ 0.00348375154905262$ 0.00348375154905262

+0.18%

+2.22%

-23.60%

-23.60%

سجل سعر Panther Protocol (PANTHER) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Panther Protocol لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00004582+2.22%
30 يوم$ -0.001356-39.07%
60 يوم$ -0.002378-52.93%
90 يوم$ -0.005134-70.83%
تغير سعر Panther Protocol اليوم

سجل اليوم PANTHER تغيرًا $ +0.00004582 (+2.22%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Panther Protocol لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.001356 (-39.07%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Panther Protocol لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد PANTHER تغييرًا في $ -0.002378 (-52.93%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Panther Protocol لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.005134 (-70.83%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Panther Protocol (PANTHER)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Panther Protocol.

تحليل Panther Protocol

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Panther Protocol الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Panther Protocol؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رمز Panther Protocol (PANTHER):

1. الطلب على الخصوصية: كبروتوكول DeFi يركز على الخصوصية، فإن ارتفاع الطلب على الخصوصية المالية يدفع بقيمة الرمز إلى الأعلى.

2. اعتماد DeFi: يؤدي نمو استخدام التمويل اللامركزي إلى تعزيز فائدة الرمز وزيادة الطلب عليه.

3. استخدام البروتوكول: كلما زاد عدد المعاملات وحجم القيمة السوقية للبروتوكول (TVL)، ازداد حرق الرموز ومكافآت الحفظ.

4. البيئة التنظيمية: تؤثر لوائح العملات الخفية بشكل كبير في تقلبات الأسعار.

5. معنويات السوق: تؤثر اتجاهات سوق الكريبتو العامة في أداء PANTHER إلى جانب العملات البديلة الأخرى.

6. المنافسة: تؤثر أداء PANTHER مقارنةً بالبروتوكولات الأخرى التي تركز على الخصوصية في تفضيل المستثمرين.

7. التطورات التقنية: تُحفّز ترقيات البروتوكول والميزات الجديدة اعتماده وانتشاره.

8. إعلانات الشراكات: تساهم التعاونات الاستراتيجية في توسيع قيمة النظام البيئي.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Panther Protocol اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر بروتوكول بانثر (PANTHER) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء/البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. يساعد مراقبة الأسعار المستثمرين على تقييم التقلبات، والتخطيط لاستراتيجيات الدخول/الخروج، وتقييم القيمة السوقية للمشروع مقارنةً بميزاته الخاصة بالخصوصية ضمن مجال التمويل اللامركزي (DeFi).

توقعات أسعار Panther Protocol

Panther Protocol (PANTHER) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف PANTHER في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرPanther Protocol (PANTHER) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Panther Protocol نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Panther Protocol الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار PANTHER للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Panther Protocol.

كيفية شراء واستثمار Panther Protocol في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Panther Protocol؟ شراء PANTHER سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Panther Protocol. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Panther Protocol (PANTHER).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من 0.00 من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Panther Protocol فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Panther Protocol (PANTHER)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Panther Protocol

يسمح لك امتلاك Panther Protocol بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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شراء Panther Protocol (PANTHER) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

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ما هو Panther Protocol ( PANTHER )

Panther Protocol is an end-to-end solution that restores privacy in Web3 and DeFi while providing financial institutions with full ownership of their data as they participate in decentralized finance.

Panther Protocol المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Panther Protocol، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Panther Protocol الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Panther Protocol

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:24:40 (UTC+8)

تحديثات Panther Protocol (PANTHER) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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PANTHER USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع PANTHER باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود PANTHER USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Panther Protocol (PANTHER) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Panther Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPANTHER
$0.0021
$0.0021$0.0021
+1.25%
25.22M (USDT)

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