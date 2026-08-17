سعر Panther Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Panther Protocol (PANTHER) اليوم هو $ 0.002115، مع تغير بنسبة 2.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PANTHER الحالي إلى USD هو $ 0.002115 لكل PANTHER.

يحتل Panther Protocol حاليًا المرتبة #3690 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 PANTHER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PANTHER بين $ 0.001858 (أدنى) و$ 0.002234 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.43908466599544116، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00348375154905262.

على المدى القصير، تحرك PANTHER بمقدار +0.18% خلال الساعة الماضية و-23.60% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 51.86K.

معلومات سوق Panther Protocol (PANTHER)

التصنيف No.3690 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 51.86K$ 51.86K $ 51.86K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 361,989,711 361,989,711 361,989,711 معدل التداول 0.00% البلوكتشين العام MATIC

القيمة السوقية الحالية لـ Panther Protocol هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 51.86K. العرض المتداول لـ PANTHER يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 361989711. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.12M.