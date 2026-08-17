سعر Panther Protocol المباشر اليوم هو 0.002115 USD. القيمة السوقية لـ PANTHER هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار PANTHER إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Panther Protocol المباشر اليوم هو 0.002115 USD. القيمة السوقية لـ PANTHER هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار PANTHER إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع Panther Protocol (PANTHER) اليوم هو $ 0.002115، مع تغير بنسبة 2.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PANTHER الحالي إلى USD هو $ 0.002115 لكل PANTHER.
يحتل Panther Protocol حاليًا المرتبة #3690 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 PANTHER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PANTHER بين $ 0.001858 (أدنى) و$ 0.002234 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.43908466599544116، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00348375154905262.
على المدى القصير، تحرك PANTHER بمقدار +0.18% خلال الساعة الماضية و-23.60% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 51.86K.
معلومات سوق Panther Protocol (PANTHER)
No.3690
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 51.86K
$ 51.86K$ 51.86K
$ 2.12M
$ 2.12M$ 2.12M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
361,989,711
361,989,711 361,989,711
0.00%
MATIC
القيمة السوقية الحالية لـ Panther Protocol هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 51.86K. العرض المتداول لـ PANTHER يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 361989711. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.12M.
سجل سعر Panther Protocol بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.001858
$ 0.001858$ 0.001858
24 ساعة منخفض
$ 0.002234
$ 0.002234$ 0.002234
24 ساعة مرتفع
$ 0.001858
$ 0.001858$ 0.001858
$ 0.002234
$ 0.002234$ 0.002234
$ 0.43908466599544116
$ 0.43908466599544116$ 0.43908466599544116
$ 0.00348375154905262
$ 0.00348375154905262$ 0.00348375154905262
+0.18%
+2.22%
-23.60%
-23.60%
سجل سعر Panther Protocol (PANTHER) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Panther Protocol لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ +0.00004582
+2.22%
30 يوم
$ -0.001356
-39.07%
60 يوم
$ -0.002378
-52.93%
90 يوم
$ -0.005134
-70.83%
تغير سعر Panther Protocol اليوم
سجل اليوم PANTHER تغيرًا $ +0.00004582 (+2.22%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Panther Protocol لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.001356 (-39.07%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Panther Protocol لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد PANTHER تغييرًا في $ -0.002378 (-52.93%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Panther Protocol لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.005134 (-70.83%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Panther Protocol (PANTHER)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Panther Protocol الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Panther Protocol؟
تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رمز Panther Protocol (PANTHER):
1. الطلب على الخصوصية: كبروتوكول DeFi يركز على الخصوصية، فإن ارتفاع الطلب على الخصوصية المالية يدفع بقيمة الرمز إلى الأعلى.
2. اعتماد DeFi: يؤدي نمو استخدام التمويل اللامركزي إلى تعزيز فائدة الرمز وزيادة الطلب عليه.
3. استخدام البروتوكول: كلما زاد عدد المعاملات وحجم القيمة السوقية للبروتوكول (TVL)، ازداد حرق الرموز ومكافآت الحفظ.
4. البيئة التنظيمية: تؤثر لوائح العملات الخفية بشكل كبير في تقلبات الأسعار.
5. معنويات السوق: تؤثر اتجاهات سوق الكريبتو العامة في أداء PANTHER إلى جانب العملات البديلة الأخرى.
6. المنافسة: تؤثر أداء PANTHER مقارنةً بالبروتوكولات الأخرى التي تركز على الخصوصية في تفضيل المستثمرين.
7. التطورات التقنية: تُحفّز ترقيات البروتوكول والميزات الجديدة اعتماده وانتشاره.
8. إعلانات الشراكات: تساهم التعاونات الاستراتيجية في توسيع قيمة النظام البيئي.
لماذا يريد الناس معرفة سعر Panther Protocol اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر بروتوكول بانثر (PANTHER) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء/البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. يساعد مراقبة الأسعار المستثمرين على تقييم التقلبات، والتخطيط لاستراتيجيات الدخول/الخروج، وتقييم القيمة السوقية للمشروع مقارنةً بميزاته الخاصة بالخصوصية ضمن مجال التمويل اللامركزي (DeFi).
توقعات أسعار Panther Protocol
Panther Protocol (PANTHER) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف PANTHER في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرPanther Protocol (PANTHER) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Panther Protocol نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر Panther Protocol الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار PANTHER للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Panther Protocol.
كيفية شراء واستثمار Panther Protocol في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع Panther Protocol؟ شراء PANTHER سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Panther Protocol. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Panther Protocol (PANTHER).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من 0.00 من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Panther Protocol فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع Panther Protocol
يسمح لك امتلاك Panther Protocol بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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إذا كان Panther Protocol سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار Panther Protocol المحتملة وعائد ROI.
كم سعر Panther Protocol اليوم؟
سعر Panther Protocol اليوم هو $ 0.002115. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Panther Protocol استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال Panther Protocol عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في PANTHER، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Panther Protocol في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول Panther Protocol بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Panther Protocol في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر PANTHER المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Panther Protocol بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر PANTHER لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Panther Protocol في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر PANTHER بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,667.25
+0.81%
ETH
1,904.9
+1.10%
GOLD(XAUT)
4,375.18
+0.35%
USDC
1.00093
0.00%
SOL
75.61
+0.05%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ PANTHER على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج PANTHER/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Panther Protocol ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Panther Protocol هذا العام؟
قد يرتفع سعر Panther Protocol هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Panther Protocol (PANTHER) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:24:40 (UTC+8)
تحديثات Panther Protocol (PANTHER) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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