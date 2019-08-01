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سعر Kusama المباشر اليوم هو 2.909 USD. القيمة السوقية لـ KSM هي 53,413,702.69738350489 USD. تابع تحديثات أسعار KSM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Kusama المباشر اليوم هو 2.909 USD. القيمة السوقية لـ KSM هي 53,413,702.69738350489 USD. تابع تحديثات أسعار KSM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن KSM

معلومات سعر KSM

ما هو KSM

الوثيقة البيضاء لـ KSM

الموقع الرسمي لـ KSM

اقتصاد توكن KSM

توقعات سعر KSM

سجل KSM

دليل شراء KSM

محول عملة KSM إلى الفيات

عقود KSM الفورية

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شعار Kusama

سعر Kusama (KSM)

السعر المباشر لـ 1 KSM إلى USD:

$2.909
$2.909$2.909
-0.58%1D
USD
مخطط أسعار Kusama (KSM) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:03:30 (UTC+8)

سعر Kusama اليوم

السعر المباشر لمشروع Kusama (KSM) اليوم هو $ 2.909، مع تغير بنسبة 0.58% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KSM الحالي إلى USD هو $ 2.909 لكل KSM.

يحتل Kusama حاليًا المرتبة #319 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 53.41M، مع عرض متداول قدره 18.36M KSM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KSM بين $ 2.849 (أدنى) و$ 2.934 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 623.75283412، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.915787390828.

على المدى القصير، تحرك KSM بمقدار +0.24% خلال الساعة الماضية و-4.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.11K.

معلومات سوق Kusama (KSM)

No.319

$ 53.41M
$ 53.41M$ 53.41M

$ 56.11K
$ 56.11K$ 56.11K

$ 53.41M
$ 53.41M$ 53.41M

18.36M
18.36M 18.36M

--
----

18,361,534.10016621
18,361,534.10016621 18,361,534.10016621

0.01%

2019-08-01 00:00:00

KSM

القيمة السوقية الحالية لـ Kusama هي $ 53.41M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.11K. العرض المتداول لـ KSM يبلغ 18.36M، مع إجمالي عرض 18361534.10016621. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 53.41M.

سجل سعر Kusama بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 2.849
$ 2.849$ 2.849
24 ساعة منخفض
$ 2.934
$ 2.934$ 2.934
24 ساعة مرتفع

$ 2.849
$ 2.849$ 2.849

$ 2.934
$ 2.934$ 2.934

$ 623.75283412
$ 623.75283412$ 623.75283412

$ 0.915787390828
$ 0.915787390828$ 0.915787390828

+0.24%

-0.58%

-4.47%

-4.47%

سجل سعر Kusama (KSM) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Kusama لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.01697-0.58%
30 يوم$ -0.263-8.30%
60 يوم$ -0.783-21.21%
90 يوم$ -1.995-40.69%
تغير سعر Kusama اليوم

سجل اليوم KSM تغيرًا $ -0.01697 (-0.58%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Kusama لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.263 (-8.30%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Kusama لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد KSM تغييرًا في $ -0.783 (-21.21%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Kusama لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -1.995 (-40.69%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Kusama (KSM)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Kusama.

تحليل Kusama

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Kusama الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Kusama اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق KSM: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازR1 < السعر ≤ R2بين R1-R2فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

KSM_USDT يتحرك فوق مركز 2.8833 على الإطار الزمني 4 ساعات. يتراوح السعر بين مستوى المقاومة R1 عند 2.8996 ومستوى المقاومة R2 عند 2.9113. يشير نظام التمركز إلى تفوق المشترين في الهيكل القصير الأجل. أما دعم S1 عند 2.8716 فيشكّل خط الدفاع الأول من الأسفل. وتُظهر توافق المؤشرات اتجاهًا نحو حركة متذبذبة قوية نسبيًا. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة ترتيبًا صاعدًا، كما أكّد تقاطع MACD الصعودي دخول مشترين على المدى القصير. ويقبع مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة دون ظهور إشارات شراء مفرطة. ويشير تزامن الحركات الصاعدة والهابطة إلى تركّز الزخم بشكل واضح. فيما تبقى معدلات التقلبات ضمن مستوياتها الطبيعية دون أي مؤشرات واضحة على الاتساع. وتؤكد قيم StochRSI وKDJ استمرارية الانتعاش الحالي، حيث تحقق توازنًا مؤقتًا بين قوى الشراء والبيع حول السعر الحالي. تتمركز المستويات الرئيسية القريبة عند مقاومة R1 عند 2.8996، وهي تبعد عن السعر الحالي أقل من 1%. وعلى المدى البعيد، يُعتبر مستوى المقاومة R2 عند 2.9113 نقطة اختبار للحد الأعلى المحتمل. أما دعم S1 عند 2.8716 فيبعد عن السعر الحالي بنحو 1.3%، بينما يُعد دعم S2 عند 2.8553 بمثابة خط دفاع أعمق. وفي حال تجاوز السعر لمستوى R1، سيفتح الطريق أمام اختبار مستوى R2، أما إذا انخفض دون مستوى S1 فسيعود السعر إلى نطاق المركز عند 2.8833 لإجراء عملية تصحيح.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Kusama؟

تتأثر أسعار KSM (Kusama) بعدة عوامل رئيسية:

1. اعتماد الشبكة ومزادات parachain - يؤدي ارتفاع الطلب على مقاعد parachain إلى زيادة رهانات KSM.
2. تطوّر منظومة Polkadot، حيث تعمل Kusama كشبكة Canary لـ Polkadot.
3. المزاج العام لسوق العملات المشفرة وارتباطها ببيتكوين.
4. ديناميات المعروض من الرموز عبر مكافآت الرهان والحرق.
5. نشاط المطورين وإطلاق المشاريع الناجحة على Kusama.
6. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر في قطاع DeFi وقطاع parachain بشكلٍ عام.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Kusama اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر KSM اليوم لعدة أسباب: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت الاستثمار، وتحليل السوق، وحسابات الأرباح والخسائر. إن KSM هو الرمز المميز الأساسي لـ Kusama، ويُستخدم في مجال الحوكمة والترسيخ. يساعد تتبع السعر المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة.

توقعات أسعار Kusama

Kusama (KSM) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف KSM في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرKusama (KSM) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Kusama نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Kusama الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار KSM للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Kusama.

كيفية شراء واستثمار Kusama في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Kusama؟ شراء KSM سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Kusama. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Kusama (KSM).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Kusama فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Kusama (KSM)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Kusama

يسمح لك امتلاك Kusama بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Kusama ( KSM )

Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.

Kusama المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Kusama، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Kusama الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Polkadot EcosystemHydration EcosystemMade in USA

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Kusama

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:03:30 (UTC+8)

تحديثات Kusama (KSM) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Kusama

KSM USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع KSM باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود KSM USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Kusama (KSM) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Kusama المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTKSM
$2.903
$2.903$2.903
-0.75%
19.25K (USDT)

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1 KSM = 2.909 USD