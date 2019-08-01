سعر Kusama (KSM)
السعر المباشر لمشروع Kusama (KSM) اليوم هو $ 2.909، مع تغير بنسبة 0.58% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KSM الحالي إلى USD هو $ 2.909 لكل KSM.
يحتل Kusama حاليًا المرتبة #319 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 53.41M، مع عرض متداول قدره 18.36M KSM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KSM بين $ 2.849 (أدنى) و$ 2.934 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 623.75283412، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.915787390828.
على المدى القصير، تحرك KSM بمقدار +0.24% خلال الساعة الماضية و-4.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.11K.
No.319
0.01%
2019-08-01 00:00:00
KSM
القيمة السوقية الحالية لـ Kusama هي $ 53.41M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.11K. العرض المتداول لـ KSM يبلغ 18.36M، مع إجمالي عرض 18361534.10016621. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 53.41M.
+0.24%
-0.58%
-4.47%
-4.47%
تتبع تغيرات أسعار Kusama لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.01697
|-0.58%
|30 يوم
|$ -0.263
|-8.30%
|60 يوم
|$ -0.783
|-21.21%
|90 يوم
|$ -1.995
|-40.69%
سجل اليوم KSM تغيرًا $ -0.01697 (-0.58%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.263 (-8.30%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد KSM تغييرًا في $ -0.783 (-21.21%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -1.995 (-40.69%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Kusama الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق KSM: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|R1 < السعر ≤ R2
|بين R1-R2
|فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
|StochRSI
|> 80
|منطقة ذروة الشراء
|ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
KSM_USDT يتحرك فوق مركز 2.8833 على الإطار الزمني 4 ساعات. يتراوح السعر بين مستوى المقاومة R1 عند 2.8996 ومستوى المقاومة R2 عند 2.9113. يشير نظام التمركز إلى تفوق المشترين في الهيكل القصير الأجل. أما دعم S1 عند 2.8716 فيشكّل خط الدفاع الأول من الأسفل. وتُظهر توافق المؤشرات اتجاهًا نحو حركة متذبذبة قوية نسبيًا. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة ترتيبًا صاعدًا، كما أكّد تقاطع MACD الصعودي دخول مشترين على المدى القصير. ويقبع مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة دون ظهور إشارات شراء مفرطة. ويشير تزامن الحركات الصاعدة والهابطة إلى تركّز الزخم بشكل واضح. فيما تبقى معدلات التقلبات ضمن مستوياتها الطبيعية دون أي مؤشرات واضحة على الاتساع. وتؤكد قيم StochRSI وKDJ استمرارية الانتعاش الحالي، حيث تحقق توازنًا مؤقتًا بين قوى الشراء والبيع حول السعر الحالي. تتمركز المستويات الرئيسية القريبة عند مقاومة R1 عند 2.8996، وهي تبعد عن السعر الحالي أقل من 1%. وعلى المدى البعيد، يُعتبر مستوى المقاومة R2 عند 2.9113 نقطة اختبار للحد الأعلى المحتمل. أما دعم S1 عند 2.8716 فيبعد عن السعر الحالي بنحو 1.3%، بينما يُعد دعم S2 عند 2.8553 بمثابة خط دفاع أعمق. وفي حال تجاوز السعر لمستوى R1، سيفتح الطريق أمام اختبار مستوى R2، أما إذا انخفض دون مستوى S1 فسيعود السعر إلى نطاق المركز عند 2.8833 لإجراء عملية تصحيح.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Kusama نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Kusama، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
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|تحديثات المجال
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|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
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