سعر Kusama اليوم

السعر المباشر لمشروع Kusama (KSM) اليوم هو $ 2.909، مع تغير بنسبة 0.58% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KSM الحالي إلى USD هو $ 2.909 لكل KSM.

يحتل Kusama حاليًا المرتبة #319 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 53.41M، مع عرض متداول قدره 18.36M KSM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KSM بين $ 2.849 (أدنى) و$ 2.934 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 623.75283412، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.915787390828.

على المدى القصير، تحرك KSM بمقدار +0.24% خلال الساعة الماضية و-4.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.11K.

معلومات سوق Kusama (KSM)

التصنيف No.319 القيمة السوقية $ 53.41M$ 53.41M $ 53.41M الحجم (24 ساعة) $ 56.11K$ 56.11K $ 56.11K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 53.41M$ 53.41M $ 53.41M إمداد دورة التداول 18.36M 18.36M 18.36M الحد الأقصى للعرض ---- -- إجمالي العرض 18,361,534.10016621 18,361,534.10016621 18,361,534.10016621 الحصة السوقية 0.01% تاريخ الإصدار 2019-08-01 00:00:00 البلوكتشين العام KSM

القيمة السوقية الحالية لـ Kusama هي $ 53.41M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.11K. العرض المتداول لـ KSM يبلغ 18.36M، مع إجمالي عرض 18361534.10016621. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 53.41M.