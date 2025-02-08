TUT

قبل عشرة أشهر، سجّل المطور أول درس تعليمي لسلسلة BNB حول كيفية إطلاق توكن. كان هذا التوكن الأصلي على الشبكة التجريبية، وهو الآن على الشبكة الرئيسية.

اسم العملة المشفرةTUT

التصنيفNo.830

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)3.05%

المعروض المتداول839,010,042.6467478

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض839,010,042.6467478

معدل التداول0.839%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.06042588916392525,2025-03-20

أدنى سعر0.00025507551097587,2025-02-08

البلوكتشين العامBSC

مقدمةقبل عشرة أشهر، سجّل المطور أول درس تعليمي لسلسلة BNB حول كيفية إطلاق توكن. كان هذا التوكن الأصلي على الشبكة التجريبية، وهو الآن على الشبكة الرئيسية.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.