سعر ARK اليوم

السعر المباشر لمشروع ARK (ARK) اليوم هو $ 0.08853، مع تغير بنسبة 0.91% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ARK الحالي إلى USD هو $ 0.08853 لكل ARK.

يحتل ARK حاليًا المرتبة #664 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17.46M، مع عرض متداول قدره 197.19M ARK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ARK بين $ 0.08747 (أدنى) و$ 0.08969 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 10.914999961853027، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.03014319948852062.

على المدى القصير، تحرك ARK بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و-6.26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.46K.

معلومات سوق ARK (ARK)

التصنيف No.664 القيمة السوقية $ 17.46M$ 17.46M $ 17.46M الحجم (24 ساعة) $ 56.46K$ 56.46K $ 56.46K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.46M$ 17.46M $ 17.46M إمداد دورة التداول 197.19M 197.19M 197.19M إجمالي العرض 197,189,770 197,189,770 197,189,770 البلوكتشين العام ARK

القيمة السوقية الحالية لـ ARK هي $ 17.46M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.46K. العرض المتداول لـ ARK يبلغ 197.19M، مع إجمالي عرض 197189770. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.46M.