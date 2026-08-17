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سعر ARK المباشر اليوم هو 0.08853 USD. القيمة السوقية لـ ARK هي 17,457,210.3381 USD. تابع تحديثات أسعار ARK إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر ARK المباشر اليوم هو 0.08853 USD. القيمة السوقية لـ ARK هي 17,457,210.3381 USD. تابع تحديثات أسعار ARK إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ARK

معلومات سعر ARK

ما هو ARK

الوثيقة البيضاء لـ ARK

الموقع الرسمي لـ ARK

اقتصاد توكن ARK

توقعات سعر ARK

سجل ARK

دليل شراء ARK

محول عملة ARK إلى الفيات

عقود ARK الفورية

ARK عقود USDT-M الآجلة

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شعار ARK

سعر ARK (ARK)

السعر المباشر لـ 1 ARK إلى USD:

$0.08853
$0.08853$0.08853
-0.91%1D
USD
مخطط أسعار ARK (ARK) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:35:42 (UTC+8)

سعر ARK اليوم

السعر المباشر لمشروع ARK (ARK) اليوم هو $ 0.08853، مع تغير بنسبة 0.91% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ARK الحالي إلى USD هو $ 0.08853 لكل ARK.

يحتل ARK حاليًا المرتبة #664 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17.46M، مع عرض متداول قدره 197.19M ARK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ARK بين $ 0.08747 (أدنى) و$ 0.08969 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 10.914999961853027، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.03014319948852062.

على المدى القصير، تحرك ARK بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و-6.26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.46K.

معلومات سوق ARK (ARK)

No.664

$ 17.46M
$ 17.46M$ 17.46M

$ 56.46K
$ 56.46K$ 56.46K

$ 17.46M
$ 17.46M$ 17.46M

197.19M
197.19M 197.19M

197,189,770
197,189,770 197,189,770

ARK

القيمة السوقية الحالية لـ ARK هي $ 17.46M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.46K. العرض المتداول لـ ARK يبلغ 197.19M، مع إجمالي عرض 197189770. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.46M.

سجل سعر ARK بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.08747
$ 0.08747$ 0.08747
24 ساعة منخفض
$ 0.08969
$ 0.08969$ 0.08969
24 ساعة مرتفع

$ 0.08747
$ 0.08747$ 0.08747

$ 0.08969
$ 0.08969$ 0.08969

$ 10.914999961853027
$ 10.914999961853027$ 10.914999961853027

$ 0.03014319948852062
$ 0.03014319948852062$ 0.03014319948852062

-0.06%

-0.91%

-6.26%

-6.26%

سجل سعر ARK (ARK) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار ARK لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000813-0.91%
30 يوم$ -0.01597-15.29%
60 يوم$ -0.03107-25.98%
90 يوم$ -0.07437-45.66%
تغير سعر ARK اليوم

سجل اليوم ARK تغيرًا $ -0.000813 (-0.91%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر ARK لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.01597 (-15.29%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر ARK لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ARK تغييرًا في $ -0.03107 (-25.98%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر ARK لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.07437 (-45.66%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة ARK (ARK)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار ARK.

تحليل ARK

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار ARK الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق ARK اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق ARK: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

ARK_USDT يتحرك فوق مركز 0.0884 على الإطار الزمني 4 ساعات. السعر الحالي عند 0.08908، وهو قريب جدًا من مستوى المقاومة R1 عند 0.0893. يقع السعر في النصف العلوي من نظام التجمعات. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ترتيبًا يشير إلى إشارة شراء، بينما يبقى الاتجاه طويل المدى ضمن نمط حركي محايد متذبذب. مؤشر MACD يسجل حالة تقاطع هبوطي، مع ظهور مؤشرات على تباعد الطاقة بين الخطين السريع والبطيء نحو الأسفل. يقبع مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة، بينما لا تُظهر قيم KDJ وStochRSI أي ملامح لظروف ذروة الشراء أو البيع. تتقلص فتحة بولينجر باند، مما يعكس انخفاضًا في معدل التقلب، ويتجلى تباين في قوة المشترين والبائعين عند المستوى الحالي. كما أن الزخم الصعودي قصير المدى يواجه مقاومة بسبب تباين المؤشرات، فيما تزداد ضغوط التصحيح الهبوطي مع تأكيد التقاطع الهبوطي. على الجانب العلوي، يُعد أقرب مستوى مرجعي هو نقطة R1 عند 0.0893، والتي تبعد عن السعر الحالي أقل من 0.3%. وفي حال اختراق هذا المستوى، سيتجه الهدف التالي نحو نقطة R2 عند 0.0903. أما على الجانب السفلي، فإن أقرب دعم يقع عند نقطة S1 عند 0.0874، وهي تبعد حوالي 1.9% عن السعر الحالي. وتوجد مساحة للانخفاض الإضافي عند نقطة S2 عند 0.0865. ومن جهة أخرى، يشكّل المستوى المحوري الرئيسي عند 0.0884 خط الدفاع الأوسط.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار ARK؟

يتأثر سعر ARK بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة للعملات المشفرة
2. التطورات التقنية وتحديثات المنصة
3. معدل اعتماد حلول تكامل البلوك تشين الخاصة بـ ARK
4. حجم التداول والسيولة في البورصات
5. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على العملات المشفرة
6. تحركات أسعار البيتكوين (تأثير الارتباط)
7. إعلانات الشراكات ونمو النظام البيئي
8. المنافسة من قبل منصات البلوك تشين الأخرى
9. نشاط المطورين ومشاركة المجتمع
10. العوامل الاقتصادية الكلية التي تؤثر على الأصول ذات المخاطر

لماذا يريد الناس معرفة سعر ARK اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر ARK اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت الاستثمار، وتحليل السوق. تجذب تقنية البلوك تشين الفريدة الخاصة بـ ARK ونظام الإجماع القائم على التصويت المستثمرين الباحثين عن عملات مشفرة بديلة ذات إمكانات نمو.

توقعات أسعار ARK

ARK (ARK) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ARK في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرARK (ARK) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ARK نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر ARK الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ARK للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار ARK.

كيفية شراء واستثمار ARK في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع ARK؟ شراء ARK سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء ARK. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء ARK (ARK).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة ARK فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء ARK (ARK)

ماذا يمكنك أن تفعل مع ARK

يسمح لك امتلاك ARK بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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    تداول ما قبل السوق MEXC

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شراء ARK (ARK) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

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المستفيد
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الصانع
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المستفيد

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ما هو ARK ( ARK )

ARK عبارة عن منصة تطوير تعتمد على العملات المشفرة والبلوكتشين، مما يسمح لأي شخص بإنشاء بلوكتشين خاص به قابل للتخصيص بالكامل وقابل للتشغيل المتبادل. مما يقلل من حاجة الصناعة إلى العقود الذكية من خلال استخدام المعاملات المخصصة والمنطق ولغات البرمجة المتعددة.

ARK المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ARK، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب ARK الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

BNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Governance

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول ARK

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:35:42 (UTC+8)

تحديثات ARK (ARK) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن ARK

ARK USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ARK باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ARK USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق ARK (ARK) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ARK المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTARK
$0.08846
$0.08846$0.08846
-1.01%
637.91K (USDT)

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1 ARK = 0.08853 USD