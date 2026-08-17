سعر ARK (ARK)
السعر المباشر لمشروع ARK (ARK) اليوم هو $ 0.08853، مع تغير بنسبة 0.91% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ARK الحالي إلى USD هو $ 0.08853 لكل ARK.
يحتل ARK حاليًا المرتبة #664 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17.46M، مع عرض متداول قدره 197.19M ARK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ARK بين $ 0.08747 (أدنى) و$ 0.08969 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 10.914999961853027، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.03014319948852062.
على المدى القصير، تحرك ARK بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و-6.26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.46K.
No.664
ARK
القيمة السوقية الحالية لـ ARK هي $ 17.46M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.46K. العرض المتداول لـ ARK يبلغ 197.19M، مع إجمالي عرض 197189770. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.46M.
-0.06%
-0.91%
-6.26%
-6.26%
تتبع تغيرات أسعار ARK لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000813
|-0.91%
|30 يوم
|$ -0.01597
|-15.29%
|60 يوم
|$ -0.03107
|-25.98%
|90 يوم
|$ -0.07437
|-45.66%
سجل اليوم ARK تغيرًا $ -0.000813 (-0.91%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.01597 (-15.29%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ARK تغييرًا في $ -0.03107 (-25.98%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.07437 (-45.66%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار ARK الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق ARK: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
|بين نقطة ارتكاز-R1
|مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
ARK_USDT يتحرك فوق مركز 0.0884 على الإطار الزمني 4 ساعات. السعر الحالي عند 0.08908، وهو قريب جدًا من مستوى المقاومة R1 عند 0.0893. يقع السعر في النصف العلوي من نظام التجمعات. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ترتيبًا يشير إلى إشارة شراء، بينما يبقى الاتجاه طويل المدى ضمن نمط حركي محايد متذبذب. مؤشر MACD يسجل حالة تقاطع هبوطي، مع ظهور مؤشرات على تباعد الطاقة بين الخطين السريع والبطيء نحو الأسفل. يقبع مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة، بينما لا تُظهر قيم KDJ وStochRSI أي ملامح لظروف ذروة الشراء أو البيع. تتقلص فتحة بولينجر باند، مما يعكس انخفاضًا في معدل التقلب، ويتجلى تباين في قوة المشترين والبائعين عند المستوى الحالي. كما أن الزخم الصعودي قصير المدى يواجه مقاومة بسبب تباين المؤشرات، فيما تزداد ضغوط التصحيح الهبوطي مع تأكيد التقاطع الهبوطي. على الجانب العلوي، يُعد أقرب مستوى مرجعي هو نقطة R1 عند 0.0893، والتي تبعد عن السعر الحالي أقل من 0.3%. وفي حال اختراق هذا المستوى، سيتجه الهدف التالي نحو نقطة R2 عند 0.0903. أما على الجانب السفلي، فإن أقرب دعم يقع عند نقطة S1 عند 0.0874، وهي تبعد حوالي 1.9% عن السعر الحالي. وتوجد مساحة للانخفاض الإضافي عند نقطة S2 عند 0.0865. ومن جهة أخرى، يشكّل المستوى المحوري الرئيسي عند 0.0884 خط الدفاع الأوسط.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ARK نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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ARK عبارة عن منصة تطوير تعتمد على العملات المشفرة والبلوكتشين، مما يسمح لأي شخص بإنشاء بلوكتشين خاص به قابل للتخصيص بالكامل وقابل للتشغيل المتبادل. مما يقلل من حاجة الصناعة إلى العقود الذكية من خلال استخدام المعاملات المخصصة والمنطق ولغات البرمجة المتعددة.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ARK، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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