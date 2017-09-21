سعر Chainlink اليوم

السعر المباشر لمشروع Chainlink (LINK) اليوم هو $ 9.511، مع تغير بنسبة 1.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LINK الحالي إلى USD هو $ 9.511 لكل LINK.

يحتل Chainlink حاليًا المرتبة #12 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 6.25B، مع عرض متداول قدره 657.10M LINK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LINK بين $ 9.299 (أدنى) و$ 9.566 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 52.87608912، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.1262969970703125.

على المدى القصير، تحرك LINK بمقدار +0.93% خلال الساعة الماضية و+14.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 365.69K.

معلومات سوق Chainlink (LINK)

التصنيف No.12 القيمة السوقية $ 6.25B$ 6.25B $ 6.25B الحجم (24 ساعة) $ 365.69K$ 365.69K $ 365.69K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.51B$ 9.51B $ 9.51B إمداد دورة التداول 657.10M 657.10M 657.10M إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 الحصة السوقية 0.31% تاريخ الإصدار 2017-09-21 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.0914$ 0.0914 $ 0.0914 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Chainlink هي $ 6.25B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 365.69K. العرض المتداول لـ LINK يبلغ 657.10M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.51B.