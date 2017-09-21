سعر Chainlink (LINK)
السعر المباشر لمشروع Chainlink (LINK) اليوم هو $ 9.511، مع تغير بنسبة 1.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LINK الحالي إلى USD هو $ 9.511 لكل LINK.
يحتل Chainlink حاليًا المرتبة #12 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 6.25B، مع عرض متداول قدره 657.10M LINK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LINK بين $ 9.299 (أدنى) و$ 9.566 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 52.87608912، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.1262969970703125.
على المدى القصير، تحرك LINK بمقدار +0.93% خلال الساعة الماضية و+14.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 365.69K.
No.12
0.31%
2017-09-21 00:00:00
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Chainlink هي $ 6.25B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 365.69K. العرض المتداول لـ LINK يبلغ 657.10M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.51B.
+0.93%
+1.24%
+14.71%
+14.71%
تتبع تغيرات أسعار Chainlink لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.11649
|+1.24%
|30 يوم
|$ +1.224
|+14.77%
|60 يوم
|$ +1.522
|+19.05%
|90 يوم
|$ -0.035
|-0.37%
سجل اليوم LINK تغيرًا $ +0.11649 (+1.24%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +1.224 (+14.77%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد LINK تغييرًا في $ +1.522 (+19.05%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.035 (-0.37%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Chainlink الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق LINK: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|حيادي
|K ≈ D (±1%)
|لا توجد توجهات واضحة على المدى القريب، فلننتظر ونرى.
|نقطة الارتكاز
|السعر < S2
|أقل من S2
|أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
LINK_USDT يتحرك عند مستوى 9.35 على الإطار الزمني 4 ساعات. السعر يقع تحت نقطة المحور S2 عند 9.3726، بينما يتركز محور المركز في مستوى 9.5056. يظهر النمط الحالي تشكيلًا لمرحلة تجميع عند المستويات المنخفضة، حيث يتنافس المشترون والبائعون ضمن نطاق بين مستويي S1 وS2. لم يثبت السعر بعد بشكل فعال فوق نطاق الدعم القصير المدى، كما أن مركز السوق يميل قليلًا إلى أسفل مقارنةً بخط الوسط للمحور. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة MA وEMA ترتيبًا يشير إلى إشارة شراء، فيما يُظهر مؤشر MACD بنية تقاطع ذهبي، مما يعكس توافقًا قصير المدى في اتجاه الزخم. تبقى قراءة مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة، ولا توجد انحرافات واضحة بين المؤشرات السريعة والبطيئة. أما معدل التذبذب فهو في حالة تقارب، بينما تظل قيم KDJ وStochRSI بحاجة إلى تأكيد لتوضيح الاتجاهات الدقيقة. تشير أوضاع البولينجر باند إلى ضغط الأسعار، مع توزيع نسبي مركّز للزخم، حيث تهيمن قوة الشراء قصيرة المدى بشكل طفيف، دون وجود أي مؤشرات واضحة على اختراق كبير أو اتجاه واضح. أما بالنسبة للمستويات الرئيسية، فإن المستوى الأقرب هو نقطة S2 عند 9.3726، والتي تبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0226. أما المستوى المرجعي الأول للأعلى فهو نقطة S1 عند 9.4193، التي تبعد بمقدار 0.0693. ومن ثم يقع المستوى المركزي البعيد عند 9.5056، والذي يبعد بمقدار 0.1556 عن السعر الحالي. أما مستوى المقاومة R1 فيتواجد عند 9.5523. وعلى الجانب الهبوطي، يجب مراقبة مدى صلاحية دعم المستويات السابقة. وتوفّر المسافات بين هذه المستويات حدودًا واضحة للتداول.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Chainlink نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Chainlink هي منصة أوراكل قياسية في هذا المجال، تجمع أسواق رأس المال على البلوكتشين، وتُشغّل غالبية التمويل اللامركزي (DeFi). توفر حزمة Chainlink البيانات الأساسية، والتوافق، والامتثال، ومعايير الخصوصية اللازمة لتشغيل حالات استخدام متقدمة لتقنية البلوكتشين للأصول المؤسسية للتوكن، والإقراض، والمدفوعات، والعملات المستقرة، وغيرها. منذ ابتكار شبكات أوراكل اللامركزية، مكّنت Chainlink عشرات التريليونات من قيمة المعاملات، وهي الآن تؤمّن الغالبية العظمى من التمويل اللامركزي.
كما تبنّت العديد من أكبر مؤسسات الخدمات المالية في العالم معايير Chainlink وبنيتها التحتية، بما في ذلك Swift وEuroclear وMastercard وFidelity International وUBS وANZ، بالإضافة إلى بروتوكولات رائدة مثل Aave وGMX وLido وغيرها الكثير. تستفيد Chainlink من نموذج رسوم مبتكر، حيث تُحوّل إيرادات استخدام المؤسسات خارج السلسلة وداخلها إلى توكن LINK وتُخزّن في احتياطي Chainlink استراتيجي. تعرّف على المزيد على chain.link.
LINK هو التوكن الأصلي لشبكة Chainlink، ويُستخدم لدفع ثمن الخدمات، وتعزيز أمان الشبكة، وكسب المكافآت. يعتمد Chainlink على نموذج رسوم مبتكر، حيث تُحوّل الإيرادات الناتجة عن استخدام المؤسسات للشبكة، سواءً داخلها أو خارجها، إلى توكن LINK، وتُخزّن في احتياطي Chainlink استراتيجي. صُمّم هذا الاحتياطي لدعم النمو والاستدامة طويلي الأمد لشبكة Chainlink من خلال تجميع توكن LINK باستخدام الإيرادات الناتجة عن استخدام الشبكة خارجها من المؤسسات الكبيرة التي تتبنى معيارChainlink، ومن استخدام خدمات الشبكة، والتي حققت بالفعل إيرادات بمئات الملايين."
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Chainlink، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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