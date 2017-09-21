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سعر Chainlink المباشر اليوم هو 9.511 USD. القيمة السوقية لـ LINK هي 6,249,677,818.9764543037 USD. تابع تحديثات أسعار LINK إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Chainlink المباشر اليوم هو 9.511 USD. القيمة السوقية لـ LINK هي 6,249,677,818.9764543037 USD. تابع تحديثات أسعار LINK إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن LINK

معلومات سعر LINK

ما هو LINK

الوثيقة البيضاء لـ LINK

الموقع الرسمي لـ LINK

اقتصاد توكن LINK

توقعات سعر LINK

سجل LINK

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عقود LINK الفورية

LINK عقود Coin-M الآجلة

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سعر Chainlink (LINK)

السعر المباشر لـ 1 LINK إلى USD:

$9.511
$9.511$9.511
+1.24%1D
USD
مخطط أسعار Chainlink (LINK) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:10:07 (UTC+8)

سعر Chainlink اليوم

السعر المباشر لمشروع Chainlink (LINK) اليوم هو $ 9.511، مع تغير بنسبة 1.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LINK الحالي إلى USD هو $ 9.511 لكل LINK.

يحتل Chainlink حاليًا المرتبة #12 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 6.25B، مع عرض متداول قدره 657.10M LINK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LINK بين $ 9.299 (أدنى) و$ 9.566 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 52.87608912، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.1262969970703125.

على المدى القصير، تحرك LINK بمقدار +0.93% خلال الساعة الماضية و+14.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 365.69K.

معلومات سوق Chainlink (LINK)

No.12

$ 6.25B
$ 6.25B$ 6.25B

$ 365.69K
$ 365.69K$ 365.69K

$ 9.51B
$ 9.51B$ 9.51B

657.10M
657.10M 657.10M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.31%

2017-09-21 00:00:00

$ 0.0914
$ 0.0914$ 0.0914

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Chainlink هي $ 6.25B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 365.69K. العرض المتداول لـ LINK يبلغ 657.10M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.51B.

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 9.299
$ 9.299$ 9.299
24 ساعة منخفض
$ 9.566
$ 9.566$ 9.566
24 ساعة مرتفع

$ 9.299
$ 9.299$ 9.299

$ 9.566
$ 9.566$ 9.566

$ 52.87608912
$ 52.87608912$ 52.87608912

$ 0.1262969970703125
$ 0.1262969970703125$ 0.1262969970703125

+0.93%

+1.24%

+14.71%

+14.71%

سجل سعر Chainlink (LINK) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Chainlink لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.11649+1.24%
30 يوم$ +1.224+14.77%
60 يوم$ +1.522+19.05%
90 يوم$ -0.035-0.37%
تغير سعر Chainlink اليوم

سجل اليوم LINK تغيرًا $ +0.11649 (+1.24%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Chainlink لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +1.224 (+14.77%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Chainlink لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد LINK تغييرًا في $ +1.522 (+19.05%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Chainlink لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.035 (-0.37%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Chainlink (LINK)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Chainlink.

تحليل Chainlink

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Chainlink الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Chainlink اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق LINK: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJحياديK ≈ D (±1%)لا توجد توجهات واضحة على المدى القريب، فلننتظر ونرى.
نقطة الارتكازالسعر < S2أقل من S2أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.

LINK_USDT يتحرك عند مستوى 9.35 على الإطار الزمني 4 ساعات. السعر يقع تحت نقطة المحور S2 عند 9.3726، بينما يتركز محور المركز في مستوى 9.5056. يظهر النمط الحالي تشكيلًا لمرحلة تجميع عند المستويات المنخفضة، حيث يتنافس المشترون والبائعون ضمن نطاق بين مستويي S1 وS2. لم يثبت السعر بعد بشكل فعال فوق نطاق الدعم القصير المدى، كما أن مركز السوق يميل قليلًا إلى أسفل مقارنةً بخط الوسط للمحور. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة MA وEMA ترتيبًا يشير إلى إشارة شراء، فيما يُظهر مؤشر MACD بنية تقاطع ذهبي، مما يعكس توافقًا قصير المدى في اتجاه الزخم. تبقى قراءة مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة، ولا توجد انحرافات واضحة بين المؤشرات السريعة والبطيئة. أما معدل التذبذب فهو في حالة تقارب، بينما تظل قيم KDJ وStochRSI بحاجة إلى تأكيد لتوضيح الاتجاهات الدقيقة. تشير أوضاع البولينجر باند إلى ضغط الأسعار، مع توزيع نسبي مركّز للزخم، حيث تهيمن قوة الشراء قصيرة المدى بشكل طفيف، دون وجود أي مؤشرات واضحة على اختراق كبير أو اتجاه واضح. أما بالنسبة للمستويات الرئيسية، فإن المستوى الأقرب هو نقطة S2 عند 9.3726، والتي تبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0226. أما المستوى المرجعي الأول للأعلى فهو نقطة S1 عند 9.4193، التي تبعد بمقدار 0.0693. ومن ثم يقع المستوى المركزي البعيد عند 9.5056، والذي يبعد بمقدار 0.1556 عن السعر الحالي. أما مستوى المقاومة R1 فيتواجد عند 9.5523. وعلى الجانب الهبوطي، يجب مراقبة مدى صلاحية دعم المستويات السابقة. وتوفّر المسافات بين هذه المستويات حدودًا واضحة للتداول.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Chainlink؟

تتأثر أسعار Chainlink (LINK) بعدة عوامل رئيسية:

1. الطلب على الـOracle: زيادة استخدام خدمات Chainlink اللامركزية للـOracle ترفع من فائدة رمز LINK ويزيد الطلب عليه.

2. اعتماد تقنيات التمويل اللامركزي (DeFi): نمو بروتوكولات التمويل اللامركزي التي تعتمد على أوكلز Chainlink يدفع الطلب على الرمز.

3. إعلانات الشراكات: الدمج الجديد مع مشاريع سلسلة بلوك تشين كبرى وشركات تقليدية يعزز ثقة المستثمرين.

4. المعنويات السوقية: تؤثر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام بشكل كبير على أسعار LINK.

5. خاصية الحَجْز (الستاكنغ) للرمز: تنفيذ آليات الحَجْز يؤثر في ديناميكيات العرض والطلب على الرمز.

6. المنافسة: قد تؤثر مشاريع أوكلز المنافسة في موقع LINK في السوق وأسعاره.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Chainlink اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر عملة Chainlink (LINK) اليوم لعدة أسباب، منها: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت الاستثمار، وتحليل السوق، وحساب الأرباح والخسائر. إن تقلّب أسعار LINK يخلق فرصًا للمتداولين اليوميين والمتداولين على المدى المتوسط. كما يتابع المستثمرون الأسعار لتقييم قيمة حيازاتهم واتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

توقعات أسعار Chainlink

Chainlink (LINK) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف LINK في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرChainlink (LINK) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Chainlink نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Chainlink الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار LINK للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Chainlink.

هل أنت مستعد للبدء مع Chainlink؟ شراء LINK سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Chainlink. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Chainlink (LINK).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Chainlink فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Chainlink (LINK)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Chainlink

يسمح لك امتلاك Chainlink بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Chainlink ( LINK )

Chainlink هي منصة أوراكل قياسية في هذا المجال، تجمع أسواق رأس المال على البلوكتشين، وتُشغّل غالبية التمويل اللامركزي (DeFi). توفر حزمة Chainlink البيانات الأساسية، والتوافق، والامتثال، ومعايير الخصوصية اللازمة لتشغيل حالات استخدام متقدمة لتقنية البلوكتشين للأصول المؤسسية للتوكن، والإقراض، والمدفوعات، والعملات المستقرة، وغيرها. منذ ابتكار شبكات أوراكل اللامركزية، مكّنت Chainlink عشرات التريليونات من قيمة المعاملات، وهي الآن تؤمّن الغالبية العظمى من التمويل اللامركزي.

كما تبنّت العديد من أكبر مؤسسات الخدمات المالية في العالم معايير Chainlink وبنيتها التحتية، بما في ذلك Swift وEuroclear وMastercard وFidelity International وUBS وANZ، بالإضافة إلى بروتوكولات رائدة مثل Aave وGMX وLido وغيرها الكثير. تستفيد Chainlink من نموذج رسوم مبتكر، حيث تُحوّل إيرادات استخدام المؤسسات خارج السلسلة وداخلها إلى توكن LINK وتُخزّن في احتياطي Chainlink استراتيجي. تعرّف على المزيد على chain.link.

اقتصاد توكن Chainlink (LINK)

LINK هو التوكن الأصلي لشبكة Chainlink، ويُستخدم لدفع ثمن الخدمات، وتعزيز أمان الشبكة، وكسب المكافآت. يعتمد Chainlink على نموذج رسوم مبتكر، حيث تُحوّل الإيرادات الناتجة عن استخدام المؤسسات للشبكة، سواءً داخلها أو خارجها، إلى توكن LINK، وتُخزّن في احتياطي Chainlink استراتيجي. صُمّم هذا الاحتياطي لدعم النمو والاستدامة طويلي الأمد لشبكة Chainlink من خلال تجميع توكن LINK باستخدام الإيرادات الناتجة عن استخدام الشبكة خارجها من المؤسسات الكبيرة التي تتبنى معيارChainlink، ومن استخدام خدمات الشبكة، والتي حققت بالفعل إيرادات بمئات الملايين."

Chainlink المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Chainlink، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Chainlink الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Abstract EcosystemApeChain EcosystemArbitrum Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Chainlink

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:10:07 (UTC+8)

تحديثات Chainlink (LINK) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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LINK USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع LINK باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود LINK USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Chainlink (LINK) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Chainlink المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTLINK
$9.498
$9.498$9.498
+1.09%
38.81K (USDT)
/USDCLINK
$9.487
$9.487$9.487
+1.02%
8.30K (USDT)
/ETHLINK
$0.004986
$0.004986$0.004986
+0.06%
508.01 (USDT)
/EURLINK
$8.181
$8.181$8.181
+0.73%
6.94K (USDT)
/USD1LINK
$9.498
$9.498$9.498
+1.06%
5.96K (USDT)

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1 LINK = 9.511 USD