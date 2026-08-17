سعر Stupid Faces اليوم

السعر المباشر لمشروع Stupid Faces (UPID) اليوم هو $ 0.00922، مع تغير بنسبة 16.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UPID الحالي إلى USD هو $ 0.00922 لكل UPID.

يحتل Stupid Faces حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- UPID. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UPID بين $ 0.00851 (أدنى) و$ 0.048 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك UPID بمقدار -11.18% خلال الساعة الماضية و-85.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.67M.

معلومات سوق Stupid Faces (UPID)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.22M$ 9.22M $ 9.22M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Stupid Faces هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.67M. العرض المتداول لـ UPID يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.22M.