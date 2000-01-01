تعمل سلاسل البلوكشين من الطبقة الأولى (L1) كبنية تحتية أساسية لنظام Web3 البيئي، حيث تقوم بمعالجة المعاملات وتسجيلها بشكل مستقل. تستخدم هذه الشبكات الأساسية آليات الإجماع الأصلية لضمان الأمن واللامركزية. يقوم المطورون ببناء تطبيقات لامركزية (dApps) وعقود ذكية مباشرة على رأس هذه السلاسل. ومن الأمثلة البارزة على ذلك البيتكوين والإيثيريوم وسولانا.
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