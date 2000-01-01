تعمل سلاسل البلوكشين من الطبقة الأولى (L1) كبنية تحتية أساسية لنظام Web3 البيئي، حيث تقوم بمعالجة المعاملات وتسجيلها بشكل مستقل. تستخدم هذه الشبكات الأساسية آليات الإجماع الأصلية لضمان الأمن واللامركزية. يقوم المطورون ببناء تطبيقات لامركزية (dApps) وعقود ذكية مباشرة على رأس هذه السلاسل. ومن الأمثلة البارزة على ذلك البيتكوين والإيثيريوم وسولانا.

تُحدد آلية الإجماع، مثل إثبات العمل (PoW) أو إثبات الحصة (PoS)، بشكل مباشر استهلاك الطاقة في سلسلة بلوكشين من الطبقة الأولى وإنتاجية المعاملات وقابلية التعرض لهجمات الاستيلاء على الشبكة.

تنص ثلاثية البلوك تشين على أن شبكات الطبقة الأولى تكافح من أجل تحقيق اللامركزية التامة والأمان المطلق وقابلية التوسع العالية في آن واحد، مما يجبر المطورين في كثير من الأحيان على التنازل عن أحد الجوانب لتعزيز الجوانب الأخرى.

تحفّز رسوم معاملات الشبكة على سلاسل بلوكشين الطبقة الأولى المُعدِّنين أو المدققين على معالجة العمليات وتأمين دفتر الأستاذ، وفي الوقت نفسه منع هجمات البريد العشوائي الخبيثة على شبكة الطبقة الأولى.

يعتمد التقييم السوقي لرموز الطبقة الأولى في المقام الأول على اعتماد المطورين، ومقاييس المستخدم النشط، والقيمة الإجمالية المقفلة (TVL) داخل الشبكة، والمنفعة المطلوبة لدفع رسوم معاملات الطبقة الأولى.

تعمل سلاسل بلوكشين الطبقة الأولى كطبقة أمان وتسوية أساسية. وعلى النقيض من ذلك، تُبنى شبكات توسيع الطبقة الثانية على قمة سلاسل بلوكشين الطبقة الأولى لتنفيذ المعاملات بشكل أسرع وأرخص، وفي النهاية تسوية البيانات النهائية إلى سلسلة الطبقة الأولى.

العملات الرقمية من الطبقة الأولى (L1) هي الرموز الأصلية لشبكات البلوك تشين المستقلة. تمتلك شبكات الطبقة الأولى آليات الإجماع الخاصة بها وتعالج المعاملات مباشرةً على بنيتها التأسيسية الخاصة بها.

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