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أعلى رموز الطبقة الأولى 1 من حيث القيمة السوقية

تعمل سلاسل البلوكشين من الطبقة الأولى (L1) كبنية تحتية أساسية لنظام Web3 البيئي، حيث تقوم بمعالجة المعاملات وتسجيلها بشكل مستقل. تستخدم هذه الشبكات الأساسية آليات الإجماع الأصلية لضمان الأمن واللامركزية. يقوم المطورون ببناء تطبيقات لامركزية (dApps) وعقود ذكية مباشرة على رأس هذه السلاسل. ومن الأمثلة البارزة على ذلك البيتكوين والإيثيريوم وسولانا.

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Pi Network
Pi Network
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32
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-0.87%
-8.49%
$ 438.38M
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-0.12%
-7.28%
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-2.62%
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Gnosis
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+1.14%
+1.04%
$ 275.56M
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Monad
Monad
MON
$ 0.02088
-0.43%
+0.10%
-2.38%
$ 247.03M
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Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.1973
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+0.20%
+1.75%
$ 215.18M
$ 420.45K
41
Decred
Decred
DCR
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-0.11%
+0.74%
-6.05%
$ 210.91M
$ 5.05K
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Unit Bitcoin
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+0.01%
+1.14%
$ 209.28M
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Kaia
Kaia
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-0.04%
-4.15%
-13.14%
$ 147.99M
$ 3.38M
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MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03267
+0.12%
+1.40%
-3.33%
$ 145.97M
$ 2.54M
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THORChain
THORChain
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$ 0.4175
+0.24%
-0.29%
-0.78%
$ 141.47M
$ 337.41K
46
Plasma
Plasma
XPL
$ 0.07669
+0.53%
-0.04%
+0.20%
$ 137.84M
$ 12.58M
47
Theta Network
Theta Network
THETA
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-0.06%
-0.00%
+2.45%
$ 137.36M
$ 2.47M
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Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001412
+0.36%
-3.17%
-7.50%
$ 135.18M
$ 75.17M
49
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8.452
+0.12%
+3.31%
-0.08%
$ 129.08M
$ 92.13K
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OriginTrail
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$ 0.2585
-0.62%
-1.16%
-4.90%
$ 128.15M
$ 372.22K

الأسئلة الشائعة

ما هي عملات الطبقة 1 (L1) المشفرة؟
العملات الرقمية من الطبقة الأولى (L1) هي الرموز الأصلية لشبكات البلوك تشين المستقلة. تمتلك شبكات الطبقة الأولى آليات الإجماع الخاصة بها وتعالج المعاملات مباشرةً على بنيتها التأسيسية الخاصة بها.
كيف تختلف شبكات البلوك تشين من الطبقة الأولى عن شبكات قياس الطبقة الثانية؟
تعمل سلاسل بلوكشين الطبقة الأولى كطبقة أمان وتسوية أساسية. وعلى النقيض من ذلك، تُبنى شبكات توسيع الطبقة الثانية على قمة سلاسل بلوكشين الطبقة الأولى لتنفيذ المعاملات بشكل أسرع وأرخص، وفي النهاية تسوية البيانات النهائية إلى سلسلة الطبقة الأولى.
ما هي العوامل التي تدفع التقييم السوقي لرموز الطبقة الأولى؟
يعتمد التقييم السوقي لرموز الطبقة الأولى في المقام الأول على اعتماد المطورين، ومقاييس المستخدم النشط، والقيمة الإجمالية المقفلة (TVL) داخل الشبكة، والمنفعة المطلوبة لدفع رسوم معاملات الطبقة الأولى.
لماذا تعتبر رسوم معاملات الشبكة ضرورية لسلاسل الكتل من الطبقة الأولى؟
تحفّز رسوم معاملات الشبكة على سلاسل بلوكشين الطبقة الأولى المُعدِّنين أو المدققين على معالجة العمليات وتأمين دفتر الأستاذ، وفي الوقت نفسه منع هجمات البريد العشوائي الخبيثة على شبكة الطبقة الأولى.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع الطبقة 1 (L1) ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.