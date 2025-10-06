سعر Impossible Cloud Net المباشر اليوم هو 0.19562 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ICNT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ICNT بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Impossible Cloud Net المباشر اليوم هو 0.19562 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ICNT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ICNT بسهولة على موقع MEXC الآن.

Impossible Cloud Net السعر(ICNT)

السعر المباشر لـ 1 ICNT إلى USD:

$0.19562
$0.19562
-9.03%1D
مخطط أسعار Impossible Cloud Net (ICNT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:27:18 (UTC+8)

معلومات سعر Impossible Cloud Net (ICNT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.19337
$ 0.19337$ 0.19337
24 ساعة منخفض
$ 0.21999
$ 0.21999$ 0.21999
24 ساعة مرتفع

$ 0.19337
$ 0.19337$ 0.19337

$ 0.21999
$ 0.21999$ 0.21999

--
----

--
----

+0.23%

-9.03%

-14.41%

-14.41%

سعر Impossible Cloud Net (ICNT) في الوقت الحقيقي هو $ 0.19562. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ICNT بين أدنى سعر $ 0.19337 وأعلى سعر $ 0.21999، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـICNT على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ICNT +0.23% على مدار الساعة الماضية، -9.03% على مدار 24 ساعة، و -14.41% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Impossible Cloud Net (ICNT)

--
----

$ 86.07K
$ 86.07K$ 86.07K

$ 136.93M
$ 136.93M$ 136.93M

--
----

700,000,000
700,000,000 700,000,000

700,000,000
700,000,000 700,000,000

BASE

القيمة السوقية الحالية لـ Impossible Cloud Net هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 86.07K. العرض المتداول لـ ICNT يبلغ --، مع إجمالي عرض 700000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 136.93M.

سجل سعر Impossible Cloud Net (ICNT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Impossible Cloud Net لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0194179-9.03%
30 يوم$ -0.05064-20.57%
60 يوم$ -0.08353-29.93%
90 يوم$ -0.01292-6.20%
تغير سعر Impossible Cloud Net اليوم

سجل اليوم ICNT تغيرًا $ -0.0194179 (-9.03%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Impossible Cloud Net لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.05064 (-20.57%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Impossible Cloud Net لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ICNT تغييرًا في $ -0.08353 (-29.93%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Impossible Cloud Net لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.01292 (-6.20%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Impossible Cloud Net (ICNT)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Impossible Cloud Net.

ما هو Impossible Cloud Net ( ICNT )

متوفر Impossible Cloud Net على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Impossible Cloud Net الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين ICNTلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Impossible Cloud Net على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Impossible Cloud Net سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Impossible Cloud Net (USD)

كم ستكون قيمة Impossible Cloud Net (ICNT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Impossible Cloud Net (ICNT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Impossible Cloud Net.

تحقق الآن من توقعات سعر Impossible Cloud Net!

توكنوميكس Impossible Cloud Net (ICNT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Impossible Cloud Net (ICNT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ICNT والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Impossible Cloud Net ( ICNT )

هل تبحث عن كيفية شراء Impossible Cloud Net؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Impossible Cloud Net على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة ICNT إلى العملات المحلية

1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى VND
5,147.7403
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى AUD
A$0.2953862
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى GBP
0.146715
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى EUR
0.166277
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى USD
$0.19562
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى MYR
RM0.8196478
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى TRY
8.206259
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى JPY
¥29.73424
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى ARS
ARS$288.099355
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى RUB
15.5009288
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى INR
17.2575964
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى IDR
Rp3,260.3320292
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى PHP
11.492675
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى EGP
￡E.9.2704318
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى BRL
R$1.046567
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى CAD
C$0.2719118
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى BDT
23.9478004
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى NGN
284.744472
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى COP
$752.383863
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى ZAR
R.3.3509706
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى UAH
8.2375582
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى TZS
T.Sh.481.821841
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى VES
Bs42.44954
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى CLP
$184.07842
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى PKR
Rs55.4621824
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى KZT
104.3847882
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى THB
฿6.3107012
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى TWD
NT$5.9801034
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى AED
د.إ0.7179254
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى CHF
Fr0.1545398
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى HKD
HK$1.5199674
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى AMD
֏74.9498468
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى MAD
.د.م1.8055726
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى MXN
$3.6072328
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى SAR
ريال0.7316188
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى ETB
Br29.6696854
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى KES
KSh25.2721478
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى JOD
د.أ0.13869458
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى PLN
0.7101006
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى RON
лв0.8529032
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى SEK
kr1.8310032
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى BGN
лв0.3286416
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى HUF
Ft65.2920874
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى CZK
4.0865018
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى KWD
د.ك0.05985972
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى ILS
0.635765
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى BOB
Bs1.3517342
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى AZN
0.332554
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى TJS
SM1.8075288
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى GEL
0.5320864
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى AOA
Kz178.3213234
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى BHD
.د.ب0.07355312
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى BMD
$0.19562
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى DKK
kr1.2539242
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى HNL
L5.1526308
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى MUR
8.9026662
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى NAD
$3.3783574
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى NOK
kr1.9522876
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى NZD
$0.3364664
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى PAB
B/.0.19562
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى PGK
K0.8235602
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى QAR
ر.ق0.7120568
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى RSD
дин.19.708715
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى UZS
soʻm2,356.8669278
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى ALL
L16.2501534
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى ANG
ƒ0.3501598
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى AWG
ƒ0.352116
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى BBD
$0.39124
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى BAM
KM0.3266854
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى BIF
Fr576.88338
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى BND
$0.2523498
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى BSD
$0.19562
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى JMD
$31.3930976
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى KHR
788.788745
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى KMF
Fr82.35602
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى LAK
4,252.6086106
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى LKR
රු59.5838958
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى MDL
L3.3177152
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى MGA
Ar873.3024536
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى MOP
P1.5669162
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى MVR
2.992986
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى MWK
MK339.6178382
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى MZN
MT12.500118
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى NPR
रु27.641106
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى PYG
1,387.33704
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى RWF
Fr284.23586
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى SBD
$1.6079964
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى SCR
2.7152056
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى SRD
$7.7348148
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى SVC
$1.711675
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى SZL
L3.3783574
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى TMT
m0.68467
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى TND
د.ت0.57434032
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى TTD
$1.3282598
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى UGX
Sh681.54008
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى XAF
Fr110.13406
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى XCD
$0.528174
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى XOF
Fr110.13406
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى XPF
Fr19.95324
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى BWP
P2.7836726
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى BZD
$0.3931962
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى CVE
$18.5193454
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى DJF
Fr34.82036
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى DOP
$12.5314172
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى DZD
د.ج25.411038
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى FJD
$0.440145
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى GNF
Fr1,700.9159
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى GTQ
Q1.4984492
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى GYD
$40.9667404
1 Impossible Cloud Net (ICNT) إلى ISK
kr24.06126

Impossible Cloud Net المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Impossible Cloud Net، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Impossible Cloud Net الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Impossible Cloud Net

كم يساوي Impossible Cloud Net (ICNT) اليوم؟
سعر ICNT المباشر في USD هو USD 0.19562، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ICNT إلى USD الحالي؟
سعر ICNT إلى USD الحالي هو $ 0.19562. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Impossible Cloud Net ؟
القيمة السوقية لعملة ICNT هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ICNT؟
العرض المتداول لتوكن ICNT هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ICNT؟
حقق ICNT سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ICNT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- ICNT.
ما هو حجم تداول ICNT؟
حجم تداول ICNT المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 86.07K USD.
هل سترتفع ICNT هذا العام؟
قد يرتفع ICNT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ICNT لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:27:18 (UTC+8)

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

1 ICNT = 0.19562 USD

