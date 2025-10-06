سعر CarFi المباشر اليوم هو 0.4689 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CARFI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CARFI بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر CarFi المباشر اليوم هو 0.4689 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CARFI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CARFI بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار CarFi

CarFi السعر(CARFI)

السعر المباشر لـ 1 CARFI إلى USD:

$0.4689
$0.4689$0.4689
-0.23%1D
USD
مخطط أسعار CarFi (CARFI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:39:18 (UTC+8)

معلومات سعر CarFi (CARFI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.45
$ 0.45$ 0.45
24 ساعة منخفض
$ 0.4955
$ 0.4955$ 0.4955
24 ساعة مرتفع

$ 0.45
$ 0.45$ 0.45

$ 0.4955
$ 0.4955$ 0.4955

--
----

--
----

0.00%

-0.22%

+7.69%

+7.69%

سعر CarFi (CARFI) في الوقت الحقيقي هو $ 0.4689. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CARFI بين أدنى سعر $ 0.45 وأعلى سعر $ 0.4955، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCARFI على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CARFI 0.00% على مدار الساعة الماضية، -0.22% على مدار 24 ساعة، و +7.69% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق CarFi (CARFI)

--
----

$ 106.39K
$ 106.39K$ 106.39K

$ 46.89M
$ 46.89M$ 46.89M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ CarFi هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 106.39K. العرض المتداول لـ CARFI يبلغ --، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 46.89M.

سجل سعر CarFi (CARFI) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار CarFi لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.001081-0.22%
30 يوم$ +0.3051+186.26%
60 يوم$ +0.3189+212.60%
90 يوم$ +0.3189+212.60%
تغير سعر CarFi اليوم

سجل اليوم CARFI تغيرًا $ -0.001081 (-0.22%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر CarFi لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.3051 (+186.26%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر CarFi لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CARFI تغييرًا في $ +0.3189 (+212.60%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر CarFi لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.3189 (+212.60%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة CarFi (CARFI)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار CarFi.

ما هو CarFi ( CARFI )

مشروع CarFi عبارة عن منصة بنية أساسية مصممة لإصدار وتداول الأصول في العالم الحقيقي (RWA)، مما يتيح التمثيل على السلسلة والتحقق وتداول الأصول المختلفة القابلة للتنفيذ قانونًا في العالم الحقيقي.

متوفر CarFi على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك CarFi الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين CARFIلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول CarFi على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء CarFi سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر CarFi (USD)

كم ستكون قيمة CarFi (CARFI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك CarFi (CARFI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة CarFi.

تحقق الآن من توقعات سعر CarFi!

توكنوميكس CarFi (CARFI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس CarFi (CARFI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CARFI والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء CarFi ( CARFI )

هل تبحث عن كيفية شراء CarFi؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء CarFi على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة CARFI إلى العملات المحلية

1 CarFi (CARFI) إلى VND
12,339.1035
1 CarFi (CARFI) إلى AUD
A$0.708039
1 CarFi (CARFI) إلى GBP
0.351675
1 CarFi (CARFI) إلى EUR
0.398565
1 CarFi (CARFI) إلى USD
$0.4689
1 CarFi (CARFI) إلى MYR
RM1.964691
1 CarFi (CARFI) إلى TRY
19.670355
1 CarFi (CARFI) إلى JPY
¥71.2728
1 CarFi (CARFI) إلى ARS
ARS$690.572475
1 CarFi (CARFI) إلى RUB
37.155636
1 CarFi (CARFI) إلى INR
41.394492
1 CarFi (CARFI) إلى IDR
Rp7,814.996874
1 CarFi (CARFI) إلى PHP
27.547875
1 CarFi (CARFI) إلى EGP
￡E.22.221171
1 CarFi (CARFI) إلى BRL
R$2.508615
1 CarFi (CARFI) إلى CAD
C$0.651771
1 CarFi (CARFI) إلى BDT
57.402738
1 CarFi (CARFI) إلى NGN
682.53084
1 CarFi (CARFI) إلى COP
$1,810.4229
1 CarFi (CARFI) إلى ZAR
R.8.041635
1 CarFi (CARFI) إلى UAH
19.745379
1 CarFi (CARFI) إلى TZS
T.Sh.1,154.924145
1 CarFi (CARFI) إلى VES
Bs101.7513
1 CarFi (CARFI) إلى CLP
$441.2349
1 CarFi (CARFI) إلى PKR
Rs132.942528
1 CarFi (CARFI) إلى KZT
250.209729
1 CarFi (CARFI) إلى THB
฿15.168915
1 CarFi (CARFI) إلى TWD
NT$14.338962
1 CarFi (CARFI) إلى AED
د.إ1.720863
1 CarFi (CARFI) إلى CHF
Fr0.370431
1 CarFi (CARFI) إلى HKD
HK$3.643353
1 CarFi (CARFI) إلى AMD
֏179.654346
1 CarFi (CARFI) إلى MAD
.د.م4.327947
1 CarFi (CARFI) إلى MXN
$8.646516
1 CarFi (CARFI) إلى SAR
ريال1.758375
1 CarFi (CARFI) إلى ETB
Br71.118063
1 CarFi (CARFI) إلى KES
KSh60.577191
1 CarFi (CARFI) إلى JOD
د.أ0.3324501
1 CarFi (CARFI) إلى PLN
1.702107
1 CarFi (CARFI) إلى RON
лв2.049093
1 CarFi (CARFI) إلى SEK
kr4.402971
1 CarFi (CARFI) إلى BGN
лв0.787752
1 CarFi (CARFI) إلى HUF
Ft156.6126
1 CarFi (CARFI) إلى CZK
9.80001
1 CarFi (CARFI) إلى KWD
د.ك0.1434834
1 CarFi (CARFI) إلى ILS
1.523925
1 CarFi (CARFI) إلى BOB
Bs3.240099
1 CarFi (CARFI) إلى AZN
0.79713
1 CarFi (CARFI) إلى TJS
SM4.332636
1 CarFi (CARFI) إلى GEL
1.275408
1 CarFi (CARFI) إلى AOA
Kz427.435173
1 CarFi (CARFI) إلى BHD
.د.ب0.1763064
1 CarFi (CARFI) إلى BMD
$0.4689
1 CarFi (CARFI) إلى DKK
kr3.010338
1 CarFi (CARFI) إلى HNL
L12.350826
1 CarFi (CARFI) إلى MUR
21.339639
1 CarFi (CARFI) إلى NAD
$8.097903
1 CarFi (CARFI) إلى NOK
kr4.684311
1 CarFi (CARFI) إلى NZD
$0.806508
1 CarFi (CARFI) إلى PAB
B/.0.4689
1 CarFi (CARFI) إلى PGK
K1.974069
1 CarFi (CARFI) إلى QAR
ر.ق1.706796
1 CarFi (CARFI) إلى RSD
дин.47.246364
1 CarFi (CARFI) إلى UZS
soʻm5,649.396291
1 CarFi (CARFI) إلى ALL
L38.951523
1 CarFi (CARFI) إلى ANG
ƒ0.839331
1 CarFi (CARFI) إلى AWG
ƒ0.84402
1 CarFi (CARFI) إلى BBD
$0.9378
1 CarFi (CARFI) إلى BAM
KM0.783063
1 CarFi (CARFI) إلى BIF
Fr1,382.7861
1 CarFi (CARFI) إلى BND
$0.604881
1 CarFi (CARFI) إلى BSD
$0.4689
1 CarFi (CARFI) إلى JMD
$75.249072
1 CarFi (CARFI) إلى KHR
1,890.722025
1 CarFi (CARFI) إلى KMF
Fr197.4069
1 CarFi (CARFI) إلى LAK
10,193.478057
1 CarFi (CARFI) إلى LKR
රු142.822251
1 CarFi (CARFI) إلى MDL
L7.9713
1 CarFi (CARFI) إلى MGA
Ar2,093.300892
1 CarFi (CARFI) إلى MOP
P3.755889
1 CarFi (CARFI) إلى MVR
7.17417
1 CarFi (CARFI) إلى MWK
MK814.061979
1 CarFi (CARFI) إلى MZN
MT29.96271
1 CarFi (CARFI) إلى NPR
रु66.25557
1 CarFi (CARFI) إلى PYG
3,325.4388
1 CarFi (CARFI) إلى RWF
Fr681.3117
1 CarFi (CARFI) إلى SBD
$3.854358
1 CarFi (CARFI) إلى SCR
6.709959
1 CarFi (CARFI) إلى SRD
$18.540306
1 CarFi (CARFI) إلى SVC
$4.102875
1 CarFi (CARFI) إلى SZL
L8.097903
1 CarFi (CARFI) إلى TMT
m1.64115
1 CarFi (CARFI) إلى TND
د.ت1.3766904
1 CarFi (CARFI) إلى TTD
$3.183831
1 CarFi (CARFI) إلى UGX
Sh1,633.6476
1 CarFi (CARFI) إلى XAF
Fr264.4596
1 CarFi (CARFI) إلى XCD
$1.26603
1 CarFi (CARFI) إلى XOF
Fr264.4596
1 CarFi (CARFI) إلى XPF
Fr47.8278
1 CarFi (CARFI) إلى BWP
P6.672447
1 CarFi (CARFI) إلى BZD
$0.942489
1 CarFi (CARFI) إلى CVE
$44.390763
1 CarFi (CARFI) إلى DJF
Fr83.4642
1 CarFi (CARFI) إلى DOP
$30.037734
1 CarFi (CARFI) إلى DZD
د.ج60.91011
1 CarFi (CARFI) إلى FJD
$1.055025
1 CarFi (CARFI) إلى GNF
Fr4,077.0855
1 CarFi (CARFI) إلى GTQ
Q3.591774
1 CarFi (CARFI) إلى GYD
$98.197038
1 CarFi (CARFI) إلى ISK
kr57.6747

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ CarFi، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب CarFi الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول CarFi

كم يساوي CarFi (CARFI) اليوم؟
سعر CARFI المباشر في USD هو USD 0.4689، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر CARFI إلى USD الحالي؟
سعر CARFI إلى USD الحالي هو $ 0.4689. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ CarFi ؟
القيمة السوقية لعملة CARFI هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن CARFI؟
العرض المتداول لتوكن CARFI هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CARFI؟
حقق CARFI سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CARFI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- CARFI.
ما هو حجم تداول CARFI؟
حجم تداول CARFI المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 106.39K USD.
هل سترتفع CARFI هذا العام؟
قد يرتفع CARFI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CARFI لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:39:18 (UTC+8)

تحديثات CarFi (CARFI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك.

