سعر JMDT اليوم

السعر المباشر لمشروع JMDT (JMDT) اليوم هو $ 1.1413، مع تغير بنسبة 0.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JMDT الحالي إلى USD هو $ 1.1413 لكل JMDT.

يحتل JMDT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- JMDT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JMDT بين $ 1.1117 (أدنى) و$ 1.1514 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك JMDT بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و-4.61% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 377.56K.

معلومات سوق JMDT (JMDT)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 377.56K$ 377.56K $ 377.56K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.14B$ 1.14B $ 1.14B إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام JMDT

القيمة السوقية الحالية لـ JMDT هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 377.56K. العرض المتداول لـ JMDT يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.14B.