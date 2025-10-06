سعر SharpLink Gaming المباشر اليوم هو 14.02 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SBETON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SBETON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر SharpLink Gaming المباشر اليوم هو 14.02 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SBETON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SBETON بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن SBETON

معلومات سعر SBETON

الموقع الرسمي لـ SBETON

اقتصاد توكن SBETON

توقعات سعر SBETON

سجل SBETON

دليل شراء SBETON

محول عملة SBETON إلى الفيات

SBETON العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار SharpLink Gaming

SharpLink Gaming السعر(SBETON)

السعر المباشر لـ 1 SBETON إلى USD:

$14.02
$14.02$14.02
-1.05%1D
USD
مخطط أسعار SharpLink Gaming (SBETON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:01:10 (UTC+8)

معلومات سعر SharpLink Gaming (SBETON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 13.6
$ 13.6$ 13.6
24 ساعة منخفض
$ 14.5
$ 14.5$ 14.5
24 ساعة مرتفع

$ 13.6
$ 13.6$ 13.6

$ 14.5
$ 14.5$ 14.5

$ 19.465904770814774
$ 19.465904770814774$ 19.465904770814774

$ 12.90058678956203
$ 12.90058678956203$ 12.90058678956203

+0.14%

-1.05%

-0.71%

-0.71%

سعر SharpLink Gaming (SBETON) في الوقت الحقيقي هو $ 14.02. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SBETON بين أدنى سعر $ 13.6 وأعلى سعر $ 14.5، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSBETON على الإطلاق هو $ 19.465904770814774، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 12.90058678956203.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SBETON +0.14% على مدار الساعة الماضية، -1.05% على مدار 24 ساعة، و -0.71% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SharpLink Gaming (SBETON)

No.2839

$ 245.63K
$ 245.63K$ 245.63K

$ 61.61K
$ 61.61K$ 61.61K

$ 245.63K
$ 245.63K$ 245.63K

17.52K
17.52K 17.52K

17,519.72883205
17,519.72883205 17,519.72883205

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ SharpLink Gaming هي $ 245.63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.61K. العرض المتداول لـ SBETON يبلغ 17.52K، مع إجمالي عرض 17519.72883205. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 245.63K.

سجل سعر SharpLink Gaming (SBETON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار SharpLink Gaming لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.1488-1.05%
30 يوم$ -2.43-14.78%
60 يوم$ +4.02+40.20%
90 يوم$ +4.02+40.20%
تغير سعر SharpLink Gaming اليوم

سجل اليوم SBETON تغيرًا $ -0.1488 (-1.05%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر SharpLink Gaming لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -2.43 (-14.78%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر SharpLink Gaming لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SBETON تغييرًا في $ +4.02 (+40.20%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر SharpLink Gaming لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +4.02 (+40.20%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة SharpLink Gaming (SBETON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار SharpLink Gaming.

ما هو SharpLink Gaming ( SBETON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر SharpLink Gaming على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك SharpLink Gaming الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين SBETONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول SharpLink Gaming على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء SharpLink Gaming سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر SharpLink Gaming (USD)

كم ستكون قيمة SharpLink Gaming (SBETON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك SharpLink Gaming (SBETON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة SharpLink Gaming.

تحقق الآن من توقعات سعر SharpLink Gaming!

توكنوميكس SharpLink Gaming (SBETON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس SharpLink Gaming (SBETON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SBETON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء SharpLink Gaming ( SBETON )

هل تبحث عن كيفية شراء SharpLink Gaming؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء SharpLink Gaming على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة SBETON إلى العملات المحلية

1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى VND
368,936.3
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى AUD
A$21.1702
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى GBP
10.515
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى EUR
11.917
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى USD
$14.02
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى MYR
RM58.7438
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى TRY
588.139
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى JPY
¥2,131.04
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى ARS
ARS$20,647.955
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى RUB
1,110.8046
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى INR
1,237.4052
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى IDR
Rp233,666.5732
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى PHP
823.1142
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى EGP
￡E.664.1274
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى BRL
R$75.007
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى CAD
C$19.4878
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى BDT
1,716.3284
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى NGN
20,407.512
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى COP
$54,131.22
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى ZAR
R.240.1626
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى UAH
590.3822
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى TZS
T.Sh.34,531.961
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى VES
Bs3,042.34
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى CLP
$13,192.82
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى PKR
Rs3,974.9504
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى KZT
7,481.2122
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى THB
฿452.9862
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى TWD
NT$428.4512
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى AED
د.إ51.4534
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى CHF
Fr11.0758
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى HKD
HK$108.9354
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى AMD
֏5,371.6228
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى MAD
.د.م129.4046
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى MXN
$258.5288
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى SAR
ريال52.575
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى ETB
Br2,126.4134
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى KES
KSh1,811.2438
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى JOD
د.أ9.94018
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى PLN
50.8926
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى RON
лв61.2674
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى SEK
kr131.6478
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى BGN
лв23.5536
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى HUF
Ft4,679.4554
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى CZK
293.018
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى KWD
د.ك4.29012
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى ILS
45.565
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى BOB
Bs96.8782
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى AZN
23.834
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى TJS
SM129.5448
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى GEL
38.1344
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى AOA
Kz12,780.2114
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى BHD
.د.ب5.27152
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى BMD
$14.02
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى DKK
kr90.0084
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى HNL
L369.2868
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى MUR
638.0502
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى NAD
$242.1254
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى NOK
kr139.9196
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى NZD
$24.1144
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى PAB
B/.14.02
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى PGK
K59.0242
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى QAR
ر.ق51.0328
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى RSD
дин.1,412.3748
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى UZS
soʻm168,915.6238
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى ALL
L1,164.6414
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى ANG
ƒ25.0958
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى AWG
ƒ25.236
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى BBD
$28.04
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى BAM
KM23.4134
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى BIF
Fr41,344.98
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى BND
$18.0858
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى BSD
$14.02
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى JMD
$2,249.9296
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى KHR
56,532.145
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى KMF
Fr5,902.42
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى LAK
304,782.6026
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى LKR
රු4,270.3518
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى MDL
L238.34
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى MGA
Ar62,589.2056
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى MOP
P112.3002
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى MVR
214.506
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى MWK
MK24,340.2622
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى MZN
MT895.878
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى NPR
रु1,981.026
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى PYG
99,429.84
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى RWF
Fr20,371.06
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى SBD
$115.2444
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى SCR
194.5976
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى SRD
$554.3508
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى SVC
$122.675
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى SZL
L242.1254
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى TMT
m49.07
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى TND
د.ت41.16272
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى TTD
$95.1958
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى UGX
Sh48,845.68
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى XAF
Fr7,907.28
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى XCD
$37.854
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى XOF
Fr7,907.28
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى XPF
Fr1,430.04
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى BWP
P199.5046
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى BZD
$28.1802
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى CVE
$1,327.2734
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى DJF
Fr2,495.56
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى DOP
$898.1212
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى DZD
د.ج1,821.198
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى FJD
$31.545
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى GNF
Fr121,903.9
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى GTQ
Q107.3932
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى GYD
$2,936.0684
1 SharpLink Gaming (SBETON) إلى ISK
kr1,724.46

SharpLink Gaming المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ SharpLink Gaming، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب SharpLink Gaming الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول SharpLink Gaming

كم يساوي SharpLink Gaming (SBETON) اليوم؟
سعر SBETON المباشر في USD هو USD 14.02، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SBETON إلى USD الحالي؟
سعر SBETON إلى USD الحالي هو $ 14.02. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ SharpLink Gaming ؟
القيمة السوقية لعملة SBETON هي $ 245.63K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SBETON؟
العرض المتداول لتوكن SBETON هو 17.52K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SBETON؟
حقق SBETON سعرًا قياسيًا قدره 19.465904770814774 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SBETON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 12.90058678956203 SBETON.
ما هو حجم تداول SBETON؟
حجم تداول SBETON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 61.61K USD.
هل سترتفع SBETON هذا العام؟
قد يرتفع SBETON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SBETON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:01:10 (UTC+8)

تحديثات SharpLink Gaming (SBETON) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة SBETON إلى USD

المبلغ

SBETON
SBETON
USD
USD

1 SBETON = 14.02 USD

تداول SBETON

/USDTSBETON
$14.02
$14.02$14.02
-0.91%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,260.71
$113,260.71$113,260.71

-1.20%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,023.11
$4,023.11$4,023.11

-1.79%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04445
$0.04445$0.04445

-4.28%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.48
$195.48$195.48

-1.71%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4548
$3.4548$3.4548

-10.43%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,023.11
$4,023.11$4,023.11

-1.79%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,260.71
$113,260.71$113,260.71

-1.20%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.48
$195.48$195.48

-1.71%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6306
$2.6306$2.6306

-0.20%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19406
$0.19406$0.19406

-2.85%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.166
$2.166$2.166

+188.80%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001841
$0.00001841$0.00001841

+183.23%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000098
$0.0000000000000000098$0.0000000000000000098

+117.77%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000200
$0.0000000200$0.0000000200

+132.55%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008384
$0.0008384$0.0008384

+81.98%