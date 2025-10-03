سعر TICS المباشر اليوم هو 0.02636 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TICS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TICS بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر TICS المباشر اليوم هو 0.02636 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TICS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TICS بسهولة على موقع MEXC الآن.

TICS السعر(TICS)

السعر المباشر لـ 1 TICS إلى USD:

$0.02642
$0.02642$0.02642
-6.21%1D
USD
مخطط أسعار TICS (TICS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:36:13 (UTC+8)

معلومات سعر TICS (TICS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0255
$ 0.0255$ 0.0255
24 ساعة منخفض
$ 0.0295
$ 0.0295$ 0.0295
24 ساعة مرتفع

$ 0.0255
$ 0.0255$ 0.0255

$ 0.0295
$ 0.0295$ 0.0295

$ 2.5719853250516347
$ 2.5719853250516347$ 2.5719853250516347

$ 0.030720054210987374
$ 0.030720054210987374$ 0.030720054210987374

+0.64%

-6.21%

-9.64%

-9.64%

سعر TICS (TICS) في الوقت الحقيقي هو $ 0.02636. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TICS بين أدنى سعر $ 0.0255 وأعلى سعر $ 0.0295، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTICS على الإطلاق هو $ 2.5719853250516347، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.030720054210987374.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TICS +0.64% على مدار الساعة الماضية، -6.21% على مدار 24 ساعة، و -9.64% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق TICS (TICS)

No.3921

$ 2.17M
$ 2.17M$ 2.17M

$ 138.89K
$ 138.89K$ 138.89K

$ 35.90M
$ 35.90M$ 35.90M

82.26M
82.26M 82.26M

1,361,867,964
1,361,867,964 1,361,867,964

1,361,867,964
1,361,867,964 1,361,867,964

6.03%

QUBETICS

القيمة السوقية الحالية لـ TICS هي $ 2.17M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 138.89K. العرض المتداول لـ TICS يبلغ 82.26M، مع إجمالي عرض 1361867964. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 35.90M.

سجل سعر TICS (TICS) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار TICS لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0017493-6.21%
30 يوم$ -0.01014-27.79%
60 يوم$ -0.03294-55.55%
90 يوم$ -1.70144-98.48%
تغير سعر TICS اليوم

سجل اليوم TICS تغيرًا $ -0.0017493 (-6.21%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر TICS لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.01014 (-27.79%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر TICS لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد TICS تغييرًا في $ -0.03294 (-55.55%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر TICS لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -1.70144 (-98.48%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة TICS (TICS)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار TICS.

ما هو TICS ( TICS )

بروتوكول Qubetics هو بروتوكول بلوكتشين لامركزي من الطبقة الأولى، مصمم لتجميع شبكات Web3 الرئيسية في نظام بيئي موحد وقابل للتشغيل البيني. Qubetics متوافق تمامًا مع EVM، ومبني على Cosmos SDK، يُمكّن المستخدمين من التفاعل بسلاسة عبر سلاسل متعددة مع الحفاظ على التحكم الكامل في أصولهم من خلال محافظ غير خاضعة للحفظ.

متوفر TICS على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك TICS الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين TICSلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول TICS على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء TICS سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر TICS (USD)

كم ستكون قيمة TICS (TICS) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك TICS (TICS) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة TICS.

تحقق الآن من توقعات سعر TICS!

توكنوميكس TICS (TICS)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس TICS (TICS) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TICS والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء TICS ( TICS )

هل تبحث عن كيفية شراء TICS؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء TICS على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة TICS إلى العملات المحلية

TICS المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ TICS، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب TICS الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول TICS

كم يساوي TICS (TICS) اليوم؟
سعر TICS المباشر في USD هو USD 0.02636، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر TICS إلى USD الحالي؟
سعر TICS إلى USD الحالي هو $ 0.02636. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ TICS ؟
القيمة السوقية لعملة TICS هي $ 2.17M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن TICS؟
العرض المتداول لتوكن TICS هو 82.26M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ TICS؟
حقق TICS سعرًا قياسيًا قدره 2.5719853250516347 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ TICS؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.030720054210987374 TICS.
ما هو حجم تداول TICS؟
حجم تداول TICS المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 138.89K USD.
هل سترتفع TICS هذا العام؟
قد يرتفع TICS هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر TICS لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:36:13 (UTC+8)

تحديثات TICS (TICS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-04 13:39:16البيانات على السلسلة
سجل ETF الفوري للإيثريوم في الولايات المتحدة تدفقًا صافيًا بقيمة 233.5 مليون دولار أمس
10-04 11:26:38تحديثات المجال
إصدار USDC يتجاوز 75 مليار، وحصته السوقية تصل إلى 24.9%
10-03 10:20:00تحديثات المجال
عادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى ما فوق 4.2 تريليون دولار، مع زيادة خلال 24 ساعة بنسبة 2.3%
10-03 05:17:00تحديثات المجال
بيتكوين يتجاوز حاجز 120,000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف أغسطس
10-01 14:11:00تحديثات المجال
شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للإيثريوم في الولايات المتحدة أمس تدفقات صافية بقيمة 127.5 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين تدفقات صافية بقيمة 430 مليون دولار
09-30 18:14:00تحديثات المجال
تشير معدلات التمويل الحالية في العملات المشفرة السائدة في منصات التداول المركزية واللامركزية إلى أن السوق محايد مع ميل طفيف نحو سوق متجه نحو الهبوط

