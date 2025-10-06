سعر Overlay Protocol المباشر اليوم هو 0.08364 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي OVL إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر OVL بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Overlay Protocol المباشر اليوم هو 0.08364 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي OVL إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر OVL بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Overlay Protocol

Overlay Protocol السعر(OVL)

السعر المباشر لـ 1 OVL إلى USD:

$0.08364
$0.08364$0.08364
-6.23%1D
USD
مخطط أسعار Overlay Protocol (OVL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:57:14 (UTC+8)

معلومات سعر Overlay Protocol (OVL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.08355
$ 0.08355$ 0.08355
24 ساعة منخفض
$ 0.09412
$ 0.09412$ 0.09412
24 ساعة مرتفع

$ 0.08355
$ 0.08355$ 0.08355

$ 0.09412
$ 0.09412$ 0.09412

$ 0.7841389069548613
$ 0.7841389069548613$ 0.7841389069548613

$ 0.10678946055291266
$ 0.10678946055291266$ 0.10678946055291266

0.00%

-6.23%

-10.52%

-10.52%

سعر Overlay Protocol (OVL) في الوقت الحقيقي هو $ 0.08364. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول OVL بين أدنى سعر $ 0.08355 وأعلى سعر $ 0.09412، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـOVL على الإطلاق هو $ 0.7841389069548613، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.10678946055291266.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير OVL 0.00% على مدار الساعة الماضية، -6.23% على مدار 24 ساعة، و -10.52% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Overlay Protocol (OVL)

No.2042

$ 912.79K
$ 912.79K$ 912.79K

$ 57.37K
$ 57.37K$ 57.37K

$ 8.36M
$ 8.36M$ 8.36M

10.91M
10.91M 10.91M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

88,871,915.39447941
88,871,915.39447941 88,871,915.39447941

10.91%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Overlay Protocol هي $ 912.79K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.37K. العرض المتداول لـ OVL يبلغ 10.91M، مع إجمالي عرض 88871915.39447941. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.36M.

سجل سعر Overlay Protocol (OVL) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Overlay Protocol لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.005557-6.23%
30 يوم$ -0.13566-61.87%
60 يوم$ -0.05326-38.91%
90 يوم$ -0.08636-50.80%
تغير سعر Overlay Protocol اليوم

سجل اليوم OVL تغيرًا $ -0.005557 (-6.23%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Overlay Protocol لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.13566 (-61.87%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Overlay Protocol لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد OVL تغييرًا في $ -0.05326 (-38.91%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Overlay Protocol لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.08636 (-50.80%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Overlay Protocol (OVL)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Overlay Protocol.

ما هو Overlay Protocol ( OVL )

تُطوّر Overlay أول بروتوكول لامركزي لمشتقات البيانات. يُتيح هذا تداول مقاييس واقعية - من استهلاك ETH إلى إحصائيات Twitch، وواجهات CS2، ودرجة الحرارة، وحتى اتجاهات المحتوى للبالغين - جميعها على السلسلة وبدون أي طرف مقابل. تستخدم Overlay نموذجًا ديناميكيًا للتداول/الاستهلاك مبنيًا على توكن OVL$ لتمكين التداول بدون أي طرف مقابل، مما يُلغي القيود التقليدية للسيولة ثنائية الأطراف المطلوبة لفئات المنتجات المماثلة سابقًا. بهذا النموذج، تُحلّ مشكلة السيولة التي تُعاني منها الأصول طويلة الذيل والأسواق النادرة.

متوفر Overlay Protocol على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Overlay Protocol الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين OVLلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Overlay Protocol على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Overlay Protocol سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Overlay Protocol (USD)

كم ستكون قيمة Overlay Protocol (OVL) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Overlay Protocol (OVL) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Overlay Protocol.

تحقق الآن من توقعات سعر Overlay Protocol!

توكنوميكس Overlay Protocol (OVL)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Overlay Protocol (OVL) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس OVL والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Overlay Protocol ( OVL )

هل تبحث عن كيفية شراء Overlay Protocol؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Overlay Protocol على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة OVL إلى العملات المحلية

1 Overlay Protocol (OVL) إلى VND
2,200.9866
1 Overlay Protocol (OVL) إلى AUD
A$0.1262964
1 Overlay Protocol (OVL) إلى GBP
0.06273
1 Overlay Protocol (OVL) إلى EUR
0.071094
1 Overlay Protocol (OVL) إلى USD
$0.08364
1 Overlay Protocol (OVL) إلى MYR
RM0.3504516
1 Overlay Protocol (OVL) إلى TRY
3.508698
1 Overlay Protocol (OVL) إلى JPY
¥12.71328
1 Overlay Protocol (OVL) إلى ARS
ARS$123.18081
1 Overlay Protocol (OVL) إلى RUB
6.6267972
1 Overlay Protocol (OVL) إلى INR
7.3820664
1 Overlay Protocol (OVL) إلى IDR
Rp1,393.9994424
1 Overlay Protocol (OVL) إلى PHP
4.9105044
1 Overlay Protocol (OVL) إلى EGP
￡E.3.9620268
1 Overlay Protocol (OVL) إلى BRL
R$0.447474
1 Overlay Protocol (OVL) إلى CAD
C$0.1162596
1 Overlay Protocol (OVL) إلى BDT
10.2392088
1 Overlay Protocol (OVL) إلى NGN
121.746384
1 Overlay Protocol (OVL) إلى COP
$322.93404
1 Overlay Protocol (OVL) إلى ZAR
R.1.4327532
1 Overlay Protocol (OVL) إلى UAH
3.5220804
1 Overlay Protocol (OVL) إلى TZS
T.Sh.206.009502
1 Overlay Protocol (OVL) إلى VES
Bs18.14988
1 Overlay Protocol (OVL) إلى CLP
$78.70524
1 Overlay Protocol (OVL) إلى PKR
Rs23.7136128
1 Overlay Protocol (OVL) إلى KZT
44.6311404
1 Overlay Protocol (OVL) إلى THB
฿2.7024084
1 Overlay Protocol (OVL) إلى TWD
NT$2.5560384
1 Overlay Protocol (OVL) إلى AED
د.إ0.3069588
1 Overlay Protocol (OVL) إلى CHF
Fr0.0660756
1 Overlay Protocol (OVL) إلى HKD
HK$0.6498828
1 Overlay Protocol (OVL) إلى AMD
֏32.0458296
1 Overlay Protocol (OVL) إلى MAD
.د.م0.7719972
1 Overlay Protocol (OVL) إلى MXN
$1.5423216
1 Overlay Protocol (OVL) إلى SAR
ريال0.31365
1 Overlay Protocol (OVL) إلى ETB
Br12.6856788
1 Overlay Protocol (OVL) إلى KES
KSh10.8054516
1 Overlay Protocol (OVL) إلى JOD
د.أ0.05930076
1 Overlay Protocol (OVL) إلى PLN
0.3036132
1 Overlay Protocol (OVL) إلى RON
лв0.3655068
1 Overlay Protocol (OVL) إلى SEK
kr0.7853796
1 Overlay Protocol (OVL) إلى BGN
лв0.1405152
1 Overlay Protocol (OVL) إلى HUF
Ft27.9165228
1 Overlay Protocol (OVL) إلى CZK
1.748076
1 Overlay Protocol (OVL) إلى KWD
د.ك0.02559384
1 Overlay Protocol (OVL) إلى ILS
0.27183
1 Overlay Protocol (OVL) إلى BOB
Bs0.5779524
1 Overlay Protocol (OVL) إلى AZN
0.142188
1 Overlay Protocol (OVL) إلى TJS
SM0.7728336
1 Overlay Protocol (OVL) إلى GEL
0.2275008
1 Overlay Protocol (OVL) إلى AOA
Kz76.2437148
1 Overlay Protocol (OVL) إلى BHD
.د.ب0.03144864
1 Overlay Protocol (OVL) إلى BMD
$0.08364
1 Overlay Protocol (OVL) إلى DKK
kr0.5369688
1 Overlay Protocol (OVL) إلى HNL
L2.2030776
1 Overlay Protocol (OVL) إلى MUR
3.8064564
1 Overlay Protocol (OVL) إلى NAD
$1.4444628
1 Overlay Protocol (OVL) إلى NOK
kr0.8347272
1 Overlay Protocol (OVL) إلى NZD
$0.1438608
1 Overlay Protocol (OVL) إلى PAB
B/.0.08364
1 Overlay Protocol (OVL) إلى PGK
K0.3521244
1 Overlay Protocol (OVL) إلى QAR
ر.ق0.3044496
1 Overlay Protocol (OVL) إلى RSD
дин.8.4258936
1 Overlay Protocol (OVL) إلى UZS
soʻm1,007.7106116
1 Overlay Protocol (OVL) إلى ALL
L6.9479748
1 Overlay Protocol (OVL) إلى ANG
ƒ0.1497156
1 Overlay Protocol (OVL) إلى AWG
ƒ0.150552
1 Overlay Protocol (OVL) إلى BBD
$0.16728
1 Overlay Protocol (OVL) إلى BAM
KM0.1396788
1 Overlay Protocol (OVL) إلى BIF
Fr246.65436
1 Overlay Protocol (OVL) إلى BND
$0.1078956
1 Overlay Protocol (OVL) إلى BSD
$0.08364
1 Overlay Protocol (OVL) إلى JMD
$13.4225472
1 Overlay Protocol (OVL) إلى KHR
337.25739
1 Overlay Protocol (OVL) إلى KMF
Fr35.21244
1 Overlay Protocol (OVL) إلى LAK
1,818.2608332
1 Overlay Protocol (OVL) إلى LKR
රු25.4759076
1 Overlay Protocol (OVL) إلى MDL
L1.42188
1 Overlay Protocol (OVL) إلى MGA
Ar373.3923792
1 Overlay Protocol (OVL) إلى MOP
P0.6699564
1 Overlay Protocol (OVL) إلى MVR
1.279692
1 Overlay Protocol (OVL) إلى MWK
MK145.2082404
1 Overlay Protocol (OVL) إلى MZN
MT5.344596
1 Overlay Protocol (OVL) إلى NPR
रु11.818332
1 Overlay Protocol (OVL) إلى PYG
593.17488
1 Overlay Protocol (OVL) إلى RWF
Fr121.52892
1 Overlay Protocol (OVL) إلى SBD
$0.6875208
1 Overlay Protocol (OVL) إلى SCR
1.1609232
1 Overlay Protocol (OVL) إلى SRD
$3.3071256
1 Overlay Protocol (OVL) إلى SVC
$0.73185
1 Overlay Protocol (OVL) إلى SZL
L1.4444628
1 Overlay Protocol (OVL) إلى TMT
m0.29274
1 Overlay Protocol (OVL) إلى TND
د.ت0.24556704
1 Overlay Protocol (OVL) إلى TTD
$0.5679156
1 Overlay Protocol (OVL) إلى UGX
Sh291.40176
1 Overlay Protocol (OVL) إلى XAF
Fr47.17296
1 Overlay Protocol (OVL) إلى XCD
$0.225828
1 Overlay Protocol (OVL) إلى XOF
Fr47.17296
1 Overlay Protocol (OVL) إلى XPF
Fr8.53128
1 Overlay Protocol (OVL) إلى BWP
P1.1901972
1 Overlay Protocol (OVL) إلى BZD
$0.1681164
1 Overlay Protocol (OVL) إلى CVE
$7.9181988
1 Overlay Protocol (OVL) إلى DJF
Fr14.88792
1 Overlay Protocol (OVL) إلى DOP
$5.3579784
1 Overlay Protocol (OVL) إلى DZD
د.ج10.864836
1 Overlay Protocol (OVL) إلى FJD
$0.18819
1 Overlay Protocol (OVL) إلى GNF
Fr727.2498
1 Overlay Protocol (OVL) إلى GTQ
Q0.6406824
1 Overlay Protocol (OVL) إلى GYD
$17.5158888
1 Overlay Protocol (OVL) إلى ISK
kr10.28772

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Overlay Protocol، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Overlay Protocol الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Overlay Protocol

كم يساوي Overlay Protocol (OVL) اليوم؟
سعر OVL المباشر في USD هو USD 0.08364، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر OVL إلى USD الحالي؟
سعر OVL إلى USD الحالي هو $ 0.08364. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Overlay Protocol ؟
القيمة السوقية لعملة OVL هي $ 912.79K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن OVL؟
العرض المتداول لتوكن OVL هو 10.91M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ OVL؟
حقق OVL سعرًا قياسيًا قدره 0.7841389069548613 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ OVL؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.10678946055291266 OVL.
ما هو حجم تداول OVL؟
حجم تداول OVL المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 57.37K USD.
هل سترتفع OVL هذا العام؟
قد يرتفع OVL هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر OVL لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:57:14 (UTC+8)

