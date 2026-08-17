سعر FUNToken اليوم

السعر المباشر لمشروع FUNToken (FUNTOKEN) اليوم هو $ 0.0044702، مع تغير بنسبة 7.32% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FUNTOKEN الحالي إلى USD هو $ 0.0044702 لكل FUNTOKEN.

يحتل FUNToken حاليًا المرتبة #659 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 48.31M، مع عرض متداول قدره 10.81B FUNTOKEN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FUNTOKEN بين $ 0.004065 (أدنى) و$ 0.0045273 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.3378539979457855، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00032430328150359.

على المدى القصير، تحرك FUNTOKEN بمقدار -0.96% خلال الساعة الماضية و-1.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 84.35K.

معلومات سوق FUNToken (FUNTOKEN)

التصنيف No.659 القيمة السوقية $ 48.31M$ 48.31M $ 48.31M الحجم (24 ساعة) $ 84.35K$ 84.35K $ 84.35K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 48.31M$ 48.31M $ 48.31M إمداد دورة التداول 10.81B 10.81B 10.81B إجمالي العرض 10,806,201,658.39802549 10,806,201,658.39802549 10,806,201,658.39802549 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ FUNToken هي $ 48.31M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 84.35K. العرض المتداول لـ FUNTOKEN يبلغ 10.81B، مع إجمالي عرض 10806201658.39802549. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 48.31M.