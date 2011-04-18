سعر XRP (XRP)
السعر المباشر لمشروع XRP (XRP) اليوم هو $ 1.0026، مع تغير بنسبة 0.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XRP الحالي إلى USD هو $ 1.0026 لكل XRP.
يحتل XRP حاليًا المرتبة #6 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 62.22B، مع عرض متداول قدره 62.05B XRP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XRP بين $ 0.9886 (أدنى) و$ 1.0072 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.841939926147461، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00280235009267926.
على المدى القصير، تحرك XRP بمقدار +0.26% خلال الساعة الماضية و-2.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 12.29M.
No.6
62.05%
3.28%
2011-04-18 00:00:00
XRP
القيمة السوقية الحالية لـ XRP هي $ 62.22B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 12.29M. العرض المتداول لـ XRP يبلغ 62.05B، مع إجمالي عرض 99985653167. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 100.26B.
+0.26%
+0.06%
-2.06%
-2.06%
تتبع تغيرات أسعار XRP لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.000601
|+0.06%
|30 يوم
|$ -0.084
|-7.74%
|60 يوم
|$ -0.1355
|-11.91%
|90 يوم
|$ -0.3647
|-26.68%
سجل اليوم XRP تغيرًا $ +0.000601 (+0.06%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.084 (-7.74%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد XRP تغييرًا في $ -0.1355 (-11.91%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.3647 (-26.68%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار XRP الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق XRP: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|R1 < السعر ≤ R2
|بين R1-R2
|فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
XRP_USDT يتحرك خلال فترة 4 ساعات فوق مستوى الوسط عند 0.9942. السعر الحالي 1.0017 تجاوز مستوى المقاومة R1 عند 0.9998، مما يشير إلى أن السعر يقع ضمن الشريحة الصاعدة لنظام الوسط. كما أن مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ومجموعة EMA تظهر ترتيبًا إشارة شراء، بينما تشير توافق المؤشرات إلى استمرار هيكل السوق الصاعد. تشير مؤشر MACD إلى حالة تقاطع ذهبي، حيث تتباعد الخطوط السريعة والبطيئة في الاتجاه نفسه، مما يدل على تركّز القوة الشرائية. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة المحايدة دون ظهور أي حالة تشبع بالشراء، فيما تتماشى قيم KDJ وStochRSI مع اتجاه السعر نحو الصعود. وتبقى معدلات التقلبات أعلى من الحد الأوسط لمؤشر بولينجر باند. أما بالنسبة للمستويات الرئيسية، فإن مقاومة R2 تقع عند 1.0067، وهي تبعد عن السعر الحالي بنحو 0.5%. وعلى الجانب الآخر، يقع دعم S1 عند 0.9873، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 1.4%. ومن جهة الدعم البعيد، يمكن النظر إلى مستوى S2 عند 0.9817. كما أن مستوى R1 عند 0.9998 قد تحول الآن إلى مستوى دفاعي قريب. وفي حال تراجع السعر، يجب مراقبة قوة الاستيعاب عند مستوى الوسط 0.9942.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر XRP نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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عملة XRP هي عملة مشفرة مصممة لتكون بمثابة أداة دفع عملية. يعمل نظام الدفع الخاص بها بشكل مستمر، مما يُمكّن البنوك وشركات الدفع من تحويل الأموال عبر الحدود بسرعات تفوق بكثير الطرق البنكية التقليدية. عادةً ما تكلف التحويلات الدولية باستخدام XRP أقل من سنت واحد، وتُنجز في غضون خمس ثوانٍ.
تم إنشاء كامل مخزون XRP، البالغ 100 مليار توكن، في عام 2012، دون الحاجة إلى تعدين. حاليًا، يوجد حوالي 59 مليار توكن XRP قيد التداول، بينما تواصل Ripple إصدار توكنات إضافية من احتياطياتها المُجمدة. تجاوزت العديد من المؤسسات المالية مجرد استكشاف هذه التقنية، وأصبحت تستخدمها بنشاط لمعالجة معاملات العملاء الفعلية.
يعمل نظام XRP من خلال نظام يختلف اختلافًا جوهريًا عن نموذج التعدين في البيتكوين. فبدلاً من المعدّنين، تعتمد الشبكة على أكثر من 150 جهة تحقق مستقلة حول العالم للحفاظ على سلامة المعاملات.
تعتمد عملية التحقق على الإجماع: يتفق المدققون على المعاملات التي يجب قبولها. يسمح هذا التصميم لسجل XRP بمعالجة حوالي 1,500 معاملة في الثانية، مقارنةً بمتوسط 7 معاملات في الثانية في البيتكوين. من حيث السرعة، تعمل شبكة XRP أشبه بطريق سريع مزدحم خلال ساعات الذروة، بينما تكون البيتكوين أقرب إلى طريق ريفي في الوقت نفسه.
يتضمن سجل XRP أيضًا نظامًا مدمجًا لتبادل العملات، مما يتيح للمستخدمين التداول المباشر بين العملات المختلفة. ونظرًا لعدم حاجتها للتعدين، فإن بصمة شبكة XRP البيئية أصغر بكثير، حيث تستهلك جزءًا ضئيلًا فقط من الطاقة التي تستهلكها البيتكوين.
لا تزال عملة XRP من العملات المشفرة الرائدة من حيث القيمة السوقية، حيث يتم تداولها حاليًا عند حوالي 3.00 دولارات أمريكية. وقد أصبحت الدعوى القضائية في SEC، والتي بدأت عام 2020، محور اهتمام رئيسي، وتم التوصل إلى حل هذا العام.
يتجاوز حجم التداول اليومي مليارات الدولارات باستمرار، مما يعكس مشاركة نشطة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء. يقترب سعر XRP الحالي من ذروته الأخيرة البالغة 3.03 دولار أمريكي، والتي بلغها في وقت سابق من عام 2025. تعكس معنويات السوق تفاؤلاً حذراً، على الرغم من أن الأسعار لا تزال شديدة التقلب وعرضة لتقلبات سريعة.
هل يُعدّ XRP استثمارًا جيدًا أم لا؟ يعتمد ذلك على عوامل متعددة. قد يُمثّل XRP فرصة استثمارية جذابة لبعض المستثمرين، بينما يظلّ آخرون حذرين بشأن قيمته على المدى الطويل. ينبغي أن يُرشدك وضعك المالي الشخصي في كيفية تخصيص أموالك، ونحن لا نُقدّم استشارات مالية. بدلاً من ذلك، تُحدّد النقاط التالية المعايير الرئيسية التي يُراعيها المستثمرون المُطّلعون عند تقييم XRP.
أزال حلّ القضايا التنظيمية الكثير من حالة عدم اليقين الطويلة الأمد التي أثّرت على معنويات المستثمرين لسنوات. تتجاوز وظائف XRP التكهنات، حيث تُستخدم بنشاط في المعاملات المالية الحقيقية. تبنّت المؤسسات المالية الكبرى منصة Ripple التكنولوجية، وهناك نقاش مستمر حول إمكانات صناديق ETF الخاصة بعملة XRP.
مع ذلك، تشتد المنافسة في قطاع المدفوعات، وتُواصل البنوك التقليدية تحديث أنظمتها الحالية. كما لا يزال هيكل ملكية Ripple موضع نقاش، حيث تُسيطر الشركة على حصة كبيرة من إجمالي معروض XRP وتُصدر توكنات بشكل دوري.
كما هو الحال مع جميع العملات الرقمية، تنطوي XRP على مخاطر كامنة. ينبغي للمستثمرين استثمار رأس المال الذي يمكنهم تحمل خسارته فقط، وينصح عمومًا بالبدء بمبالغ صغيرة حتى يصبحوا على دراية بالسوق.
إن الحصول على أول XRP الخاص بك هو عملية مباشرة، وغالبًا ما تكون أبسط من إنشاء حساب على وسائل التواصل الاجتماعي.
- اختر MEXC وسجل.
- أكمل عملية التحقق: حمّل وثائق الهوية المطلوبة بموجب بروتوكولات الخدمات المالية القياسية.
- موّل حسابك: استخدم التحويلات البنكية، أو بطاقات الخصم، أو حوّل عملات رقمية أخرى.
- اختر زوج تداول: من الخيارات الشائعة XRP/USDT، الذي يوفر وصولاً سهلاً إلى السوق.
- أدخل طلب شراء: تُنفّذ طلبات السوق فورًا، بينما تتيح لك طلبات الحدّ تحديد سعر الشراء المُفضّل لديك.
- خزّن أصولك بأمان: بينما يُمكن الاحتفاظ بمبالغ صغيرة في البورصات، يُنصح بالاحتفاظ بالمبالغ الأكبر في محافظ إلكترونية لأغراض الأمان.
من الأفضل البدء بمبلغ يناسبك للاستثمار مع اكتساب خبرة في المنصة. يستخدم العديد من المستثمرين أيضًا استراتيجية حساب متوسط التكلفة بالدولار، حيث يشترون كميات صغيرة من XRP على فترات منتظمة بدلًا من محاولة توقيت السوق بدقة.
تتميز منصة MEXC بكونها واحدة من أفضل منصات شراء XRP، حيث تجمع بين التكلفة المعقولة والأمان وسهولة الاستخدام. كما توفر المنصة مجموعة من الميزات التي تجعل تداول XRP فعالاً للمبتدئين والمستثمرين ذوي الخبرة على حد سواء.
تتميز MEXC بميزات رئيسية، منها:
- رسوم معقولة تُساعد على حماية رأس المال الاستثماري وخفض تكاليف التداول.
- سيولة عالية تضمن سرعة تنفيذ الطلبات مع أقل انزلاق.
- تطبيق MEXC سهل الاستخدام، يُتيح للمتداولين وصولاً سهلاً إلى جميع الوظائف الأساسية.
- طرق تمويل متعددة، بما في ذلك التحويلات البنكية، وبطاقات الائتمان، وإيداع العملات المشفرة.
- خدمة عملاء على مدار 24/7، تُقدم مساعدة مستمرة عند الحاجة.
تُولي MEXC أيضًا الأولوية للأمان من خلال المصادقة الثنائية (2FA) وعمليات التدقيق والمراقبة الأمنية الدورية. هذا يضمن سلامة أصول المستخدمين أثناء التداول.
على MEXC، يُمكن تداول عملة XRP المشفرة مقابل USDT والعديد من الأصول الرقمية الرئيسية الأخرى. تُوفر المنصة خيارات شراء/بيع أساسية للمستخدمين الجدد، بالإضافة إلى أدوات رسم بياني متقدمة للمتداولين الذين يبحثون عن استراتيجيات أكثر تفصيلًا.
كما هو الحال مع أي خدمة مالية، من المهم مراجعة هيكل رسوم المنصة وبروتوكولات الأمان قبل البدء.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ XRP، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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