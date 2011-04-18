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سعر XRP المباشر اليوم هو 1.0026 USD. القيمة السوقية لـ XRP هي 62,215,241,127.561 USD. تابع تحديثات أسعار XRP إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر XRP المباشر اليوم هو 1.0026 USD. القيمة السوقية لـ XRP هي 62,215,241,127.561 USD. تابع تحديثات أسعار XRP إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن XRP

معلومات سعر XRP

ما هو XRP

الوثيقة البيضاء لـ XRP

الموقع الرسمي لـ XRP

اقتصاد توكن XRP

توقعات سعر XRP

سجل XRP

دليل شراء XRP

محول عملة XRP إلى الفيات

عقود XRP الفورية

XRP عقود Coin-M الآجلة

XRP عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

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شعار XRP

سعر XRP (XRP)

السعر المباشر لـ 1 XRP إلى USD:

$1.0026
$1.0026$1.0026
+0.06%1D
USD
مخطط أسعار XRP (XRP) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:25:43 (UTC+8)

سعر XRP اليوم

السعر المباشر لمشروع XRP (XRP) اليوم هو $ 1.0026، مع تغير بنسبة 0.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XRP الحالي إلى USD هو $ 1.0026 لكل XRP.

يحتل XRP حاليًا المرتبة #6 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 62.22B، مع عرض متداول قدره 62.05B XRP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XRP بين $ 0.9886 (أدنى) و$ 1.0072 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.841939926147461، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00280235009267926.

على المدى القصير، تحرك XRP بمقدار +0.26% خلال الساعة الماضية و-2.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 12.29M.

معلومات سوق XRP (XRP)

No.6

$ 62.22B
$ 62.22B$ 62.22B

$ 12.29M
$ 12.29M$ 12.29M

$ 100.26B
$ 100.26B$ 100.26B

62.05B
62.05B 62.05B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

99,985,653,167
99,985,653,167 99,985,653,167

62.05%

3.28%

2011-04-18 00:00:00

$ 0.005874
$ 0.005874$ 0.005874

XRP

القيمة السوقية الحالية لـ XRP هي $ 62.22B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 12.29M. العرض المتداول لـ XRP يبلغ 62.05B، مع إجمالي عرض 99985653167. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 100.26B.

سجل سعر XRP بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.9886
$ 0.9886$ 0.9886
24 ساعة منخفض
$ 1.0072
$ 1.0072$ 1.0072
24 ساعة مرتفع

$ 0.9886
$ 0.9886$ 0.9886

$ 1.0072
$ 1.0072$ 1.0072

$ 3.841939926147461
$ 3.841939926147461$ 3.841939926147461

$ 0.00280235009267926
$ 0.00280235009267926$ 0.00280235009267926

+0.26%

+0.06%

-2.06%

-2.06%

سجل سعر XRP (XRP) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار XRP لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.000601+0.06%
30 يوم$ -0.084-7.74%
60 يوم$ -0.1355-11.91%
90 يوم$ -0.3647-26.68%
تغير سعر XRP اليوم

سجل اليوم XRP تغيرًا $ +0.000601 (+0.06%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر XRP لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.084 (-7.74%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر XRP لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد XRP تغييرًا في $ -0.1355 (-11.91%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر XRP لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.3647 (-26.68%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة XRP (XRP)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار XRP.

تحليل XRP

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار XRP الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق XRP اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق XRP: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازR1 < السعر ≤ R2بين R1-R2فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

XRP_USDT يتحرك خلال فترة 4 ساعات فوق مستوى الوسط عند 0.9942. السعر الحالي 1.0017 تجاوز مستوى المقاومة R1 عند 0.9998، مما يشير إلى أن السعر يقع ضمن الشريحة الصاعدة لنظام الوسط. كما أن مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ومجموعة EMA تظهر ترتيبًا إشارة شراء، بينما تشير توافق المؤشرات إلى استمرار هيكل السوق الصاعد. تشير مؤشر MACD إلى حالة تقاطع ذهبي، حيث تتباعد الخطوط السريعة والبطيئة في الاتجاه نفسه، مما يدل على تركّز القوة الشرائية. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة المحايدة دون ظهور أي حالة تشبع بالشراء، فيما تتماشى قيم KDJ وStochRSI مع اتجاه السعر نحو الصعود. وتبقى معدلات التقلبات أعلى من الحد الأوسط لمؤشر بولينجر باند. أما بالنسبة للمستويات الرئيسية، فإن مقاومة R2 تقع عند 1.0067، وهي تبعد عن السعر الحالي بنحو 0.5%. وعلى الجانب الآخر، يقع دعم S1 عند 0.9873، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 1.4%. ومن جهة الدعم البعيد، يمكن النظر إلى مستوى S2 عند 0.9817. كما أن مستوى R1 عند 0.9998 قد تحول الآن إلى مستوى دفاعي قريب. وفي حال تراجع السعر، يجب مراقبة قوة الاستيعاب عند مستوى الوسط 0.9942.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار XRP؟

تتأثر أسعار عملة XRP بعدة عوامل رئيسية:

1. المعارك القانونية لشركة Ripple، وخاصةً نتيجة دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
2. مدى تبني المؤسسات المالية لعملة XRP في عمليات الدفع عبر الحدود.
3. إعلانات الشراكات مع البنوك ومزودي خدمات الدفع.
4. المزاج العام لسوق العملات المشفرة واتجاهات عملة البيتكوين.
5. الوضوح التنظيمي وتطورات الامتثال للقوانين.
6. حجم التداول والسيولة على البورصات الكبرى.
7. ديناميات العرض وإطلاق الرموز من حسابات الإيداع المؤقت.
8. المنافسة من العملات المشفرة الأخرى المتخصصة في مجال الدفع.
9. التطورات التقنية والتحديثات التي تُجرى على الشبكة.
10. العوامل الاقتصادية الكلية التي تؤثر على الأصول ذات المخاطر.

لماذا يريد الناس معرفة سعر XRP اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر الـ XRP اليوم لعدة أسباب رئيسية: قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت السوق، والتخطيط الاستثماري. وباعتباره أحد أهم العملات المشفرة، فإن تقلّب سعر الـ XRP يخلق فرصًا للربح للمتداولين ويؤثر بشكل كبير على حيازات المستثمرين.

توقعات أسعار XRP

XRP (XRP) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف XRP في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرXRP (XRP) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر XRP نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر XRP الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار XRP للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار XRP.

كيفية شراء واستثمار XRP في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع XRP؟ شراء XRP سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء XRP. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء XRP (XRP).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة XRP فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء XRP (XRP)

ماذا يمكنك أن تفعل مع XRP

يسمح لك امتلاك XRP بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو XRP ( XRP )

عملة XRP هي عملة مشفرة مصممة لتكون بمثابة أداة دفع عملية. يعمل نظام الدفع الخاص بها بشكل مستمر، مما يُمكّن البنوك وشركات الدفع من تحويل الأموال عبر الحدود بسرعات تفوق بكثير الطرق البنكية التقليدية. عادةً ما تكلف التحويلات الدولية باستخدام XRP أقل من سنت واحد، وتُنجز في غضون خمس ثوانٍ.

تم إنشاء كامل مخزون XRP، البالغ 100 مليار توكن، في عام 2012، دون الحاجة إلى تعدين. حاليًا، يوجد حوالي 59 مليار توكن XRP قيد التداول، بينما تواصل Ripple إصدار توكنات إضافية من احتياطياتها المُجمدة. تجاوزت العديد من المؤسسات المالية مجرد استكشاف هذه التقنية، وأصبحت تستخدمها بنشاط لمعالجة معاملات العملاء الفعلية.

كيف يعمل XRP

يعمل نظام XRP من خلال نظام يختلف اختلافًا جوهريًا عن نموذج التعدين في البيتكوين. فبدلاً من المعدّنين، تعتمد الشبكة على أكثر من 150 جهة تحقق مستقلة حول العالم للحفاظ على سلامة المعاملات.

تعتمد عملية التحقق على الإجماع: يتفق المدققون على المعاملات التي يجب قبولها. يسمح هذا التصميم لسجل XRP بمعالجة حوالي 1,500 معاملة في الثانية، مقارنةً بمتوسط 7 معاملات في الثانية في البيتكوين. من حيث السرعة، تعمل شبكة XRP أشبه بطريق سريع مزدحم خلال ساعات الذروة، بينما تكون البيتكوين أقرب إلى طريق ريفي في الوقت نفسه.

يتضمن سجل XRP أيضًا نظامًا مدمجًا لتبادل العملات، مما يتيح للمستخدمين التداول المباشر بين العملات المختلفة. ونظرًا لعدم حاجتها للتعدين، فإن بصمة شبكة XRP البيئية أصغر بكثير، حيث تستهلك جزءًا ضئيلًا فقط من الطاقة التي تستهلكها البيتكوين.

سعر XRP اليوم وتحليل السوق

لا تزال عملة XRP من العملات المشفرة الرائدة من حيث القيمة السوقية، حيث يتم تداولها حاليًا عند حوالي 3.00 دولارات أمريكية. وقد أصبحت الدعوى القضائية في SEC، والتي بدأت عام 2020، محور اهتمام رئيسي، وتم التوصل إلى حل هذا العام.

يتجاوز حجم التداول اليومي مليارات الدولارات باستمرار، مما يعكس مشاركة نشطة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء. يقترب سعر XRP الحالي من ذروته الأخيرة البالغة 3.03 دولار أمريكي، والتي بلغها في وقت سابق من عام 2025. تعكس معنويات السوق تفاؤلاً حذراً، على الرغم من أن الأسعار لا تزال شديدة التقلب وعرضة لتقلبات سريعة.

هل XRP استثمار جيد؟

هل يُعدّ XRP استثمارًا جيدًا أم لا؟ يعتمد ذلك على عوامل متعددة. قد يُمثّل XRP فرصة استثمارية جذابة لبعض المستثمرين، بينما يظلّ آخرون حذرين بشأن قيمته على المدى الطويل. ينبغي أن يُرشدك وضعك المالي الشخصي في كيفية تخصيص أموالك، ونحن لا نُقدّم استشارات مالية. بدلاً من ذلك، تُحدّد النقاط التالية المعايير الرئيسية التي يُراعيها المستثمرون المُطّلعون عند تقييم XRP.

أزال حلّ القضايا التنظيمية الكثير من حالة عدم اليقين الطويلة الأمد التي أثّرت على معنويات المستثمرين لسنوات. تتجاوز وظائف XRP التكهنات، حيث تُستخدم بنشاط في المعاملات المالية الحقيقية. تبنّت المؤسسات المالية الكبرى منصة Ripple التكنولوجية، وهناك نقاش مستمر حول إمكانات صناديق ETF الخاصة بعملة XRP.

مع ذلك، تشتد المنافسة في قطاع المدفوعات، وتُواصل البنوك التقليدية تحديث أنظمتها الحالية. كما لا يزال هيكل ملكية Ripple موضع نقاش، حيث تُسيطر الشركة على حصة كبيرة من إجمالي معروض XRP وتُصدر توكنات بشكل دوري.

كما هو الحال مع جميع العملات الرقمية، تنطوي XRP على مخاطر كامنة. ينبغي للمستثمرين استثمار رأس المال الذي يمكنهم تحمل خسارته فقط، وينصح عمومًا بالبدء بمبالغ صغيرة حتى يصبحوا على دراية بالسوق.

كيفية شراء XRP؟

إن الحصول على أول XRP الخاص بك هو عملية مباشرة، وغالبًا ما تكون أبسط من إنشاء حساب على وسائل التواصل الاجتماعي.

- اختر MEXC وسجل.

- أكمل عملية التحقق: حمّل وثائق الهوية المطلوبة بموجب بروتوكولات الخدمات المالية القياسية.

- موّل حسابك: استخدم التحويلات البنكية، أو بطاقات الخصم، أو حوّل عملات رقمية أخرى.

- اختر زوج تداول: من الخيارات الشائعة XRP/USDT، الذي يوفر وصولاً سهلاً إلى السوق.

- أدخل طلب شراء: تُنفّذ طلبات السوق فورًا، بينما تتيح لك طلبات الحدّ تحديد سعر الشراء المُفضّل لديك.

- خزّن أصولك بأمان: بينما يُمكن الاحتفاظ بمبالغ صغيرة في البورصات، يُنصح بالاحتفاظ بالمبالغ الأكبر في محافظ إلكترونية لأغراض الأمان.

من الأفضل البدء بمبلغ يناسبك للاستثمار مع اكتساب خبرة في المنصة. يستخدم العديد من المستثمرين أيضًا استراتيجية حساب متوسط التكلفة بالدولار، حيث يشترون كميات صغيرة من XRP على فترات منتظمة بدلًا من محاولة توقيت السوق بدقة.

أين يمكن شراء XRP؟

تتميز منصة MEXC بكونها واحدة من أفضل منصات شراء XRP، حيث تجمع بين التكلفة المعقولة والأمان وسهولة الاستخدام. كما توفر المنصة مجموعة من الميزات التي تجعل تداول XRP فعالاً للمبتدئين والمستثمرين ذوي الخبرة على حد سواء.

تتميز MEXC بميزات رئيسية، منها:

- رسوم معقولة تُساعد على حماية رأس المال الاستثماري وخفض تكاليف التداول.

- سيولة عالية تضمن سرعة تنفيذ الطلبات مع أقل انزلاق.

- تطبيق MEXC سهل الاستخدام، يُتيح للمتداولين وصولاً سهلاً إلى جميع الوظائف الأساسية.

- طرق تمويل متعددة، بما في ذلك التحويلات البنكية، وبطاقات الائتمان، وإيداع العملات المشفرة.

- خدمة عملاء على مدار 24/7، تُقدم مساعدة مستمرة عند الحاجة.

تُولي MEXC أيضًا الأولوية للأمان من خلال المصادقة الثنائية (2FA) وعمليات التدقيق والمراقبة الأمنية الدورية. هذا يضمن سلامة أصول المستخدمين أثناء التداول.

على MEXC، يُمكن تداول عملة XRP المشفرة مقابل USDT والعديد من الأصول الرقمية الرئيسية الأخرى. تُوفر المنصة خيارات شراء/بيع أساسية للمستخدمين الجدد، بالإضافة إلى أدوات رسم بياني متقدمة للمتداولين الذين يبحثون عن استراتيجيات أكثر تفصيلًا.

كما هو الحال مع أي خدمة مالية، من المهم مراجعة هيكل رسوم المنصة وبروتوكولات الأمان قبل البدء.

مستند تقني

XRP المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ XRP، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب XRP الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Crypto-Backed TokensBinance-Peg TokensBNB Chain Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول XRP

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:25:43 (UTC+8)

تحديثات XRP (XRP) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن XRP

XRP USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع XRP باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود XRP USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق XRP (XRP) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر XRP المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTXRP
$1.0024
$1.0024$1.0024
+0.03%
12.31M (USDT)
/USDCXRP
$1.0016
$1.0016$1.0016
+0.04%
99.14K (USDT)
/USD1XRP
$1.0011
$1.0011$1.0011
-0.02%
430.10K (USDT)
/ETHXRP
$0.000526
$0.000526$0.000526
-0.94%
6.32K (USDT)
/BTCXRP
$0.000015704
$0.000015704$0.000015704
-0.92%
9.04K (USDT)
/EURXRP
$0.8649
$0.8649$0.8649
-0.16%
68.16K (USDT)
/BRLXRP
$5.222
$5.222$5.222
-0.64%
52.03K (USDT)

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إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة XRP إلى USD

المبلغ

XRP
XRP
USD
USD

1 XRP = 1.0026 USD