سعر The Final Form Bull اليوم

السعر المباشر لمشروع The Final Form Bull (CZ) اليوم هو $ 0.003579، مع تغير بنسبة 10.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CZ الحالي إلى USD هو $ 0.003579 لكل CZ.

يحتل The Final Form Bull حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- CZ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CZ بين $ 0.003311 (أدنى) و$ 0.006607 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك CZ بمقدار +1.10% خلال الساعة الماضية و-34.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 121.37K.

معلومات سوق The Final Form Bull (CZ)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 121.37K$ 121.37K $ 121.37K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ The Final Form Bull هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 121.37K. العرض المتداول لـ CZ يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.58M.