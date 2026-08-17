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سعر The Final Form Bull المباشر اليوم هو 0.003579 USD. القيمة السوقية لـ CZ هي -- USD. تابع تحديثات أسعار CZ إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر The Final Form Bull المباشر اليوم هو 0.003579 USD. القيمة السوقية لـ CZ هي -- USD. تابع تحديثات أسعار CZ إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر The Final Form Bull (CZ)

السعر المباشر لـ 1 CZ إلى USD:

$0.003579
$0.003579$0.003579
-10.54%1D
USD
مخطط أسعار The Final Form Bull (CZ) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:04:07 (UTC+8)

سعر The Final Form Bull اليوم

السعر المباشر لمشروع The Final Form Bull (CZ) اليوم هو $ 0.003579، مع تغير بنسبة 10.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CZ الحالي إلى USD هو $ 0.003579 لكل CZ.

يحتل The Final Form Bull حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- CZ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CZ بين $ 0.003311 (أدنى) و$ 0.006607 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك CZ بمقدار +1.10% خلال الساعة الماضية و-34.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 121.37K.

معلومات سوق The Final Form Bull (CZ)

--
----

$ 121.37K
$ 121.37K$ 121.37K

$ 3.58M
$ 3.58M$ 3.58M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ The Final Form Bull هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 121.37K. العرض المتداول لـ CZ يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.58M.

سجل سعر The Final Form Bull بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.003311
$ 0.003311$ 0.003311
24 ساعة منخفض
$ 0.006607
$ 0.006607$ 0.006607
24 ساعة مرتفع

$ 0.003311
$ 0.003311$ 0.003311

$ 0.006607
$ 0.006607$ 0.006607

--
----

--
----

+1.10%

-10.54%

-34.06%

-34.06%

سجل سعر The Final Form Bull (CZ) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار The Final Form Bull لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00042167-10.54%
30 يوم$ -0.008731-70.93%
60 يوم$ -0.003921-52.28%
90 يوم$ -0.003921-52.28%
تغير سعر The Final Form Bull اليوم

سجل اليوم CZ تغيرًا $ -0.00042167 (-10.54%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر The Final Form Bull لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.008731 (-70.93%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر The Final Form Bull لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CZ تغييرًا في $ -0.003921 (-52.28%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر The Final Form Bull لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.003921 (-52.28%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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تحليل The Final Form Bull

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار The Final Form Bull الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق The Final Form Bull اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق CZ: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

CZ_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.004512. يقع السعر فوق النقطة المحورية 0.00419، مما يُظهر استمرار بنية الترتيب الصعودي للشراء. تشير منظومة المستويات المحورية إلى أن مستوى المقاومة R1 قريب جدًا. أما مستويات الدعم الأدنى فتتمثل في S1 وS2. كما تشير اتساق المؤشرات إلى توجه عام صعودي. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة إلى إشارات شراء قوية تتراوح بين 3 إلى 4 إشارات. وتؤكد مجموعة EMA على استمرار الاتجاه الصعودي المتجه نحو الشراء. كما سجل مؤشر MACD نمط التقاطع الإيجابي، مع تركز الطاقة الصاعدة بشكل واضح. يقبع مؤشر RSI ضمن المنطقة الحيادية، دون ظهور أي تباين بين المؤشرات السريعة والبطيئة. وتبقى معدلات التقلبات ضمن نطاقها الطبيعي. كما تتماشى قيم StochRSI وKDJ مع الاتجاه الحالي، فيما تواصل أشرطة بولينجر التوسع بشكل متوازٍ. تقع المقاومة القريبة عند مستوى 0.00459، وهو مستوى يبعد أقل من 2% عن السعر الحالي. أما المقاومة البعيدة فتُقدَّر عند 0.00480. ويتمركز دعم المستوى القريب عند النقطة المحورية 0.00419، بينما يكمن الدعم الأساسي الأدنى عند 0.00398، ويتبعه دعم أبعد عند 0.00358. الفواصل بين هذه المستويات واضحة تمامًا. وتتركز السيولة حول النقاط المحورية الرئيسية، مما يعكس حالة السوق التي تسير ضمن قناة تصاعدية متذبذبة.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار The Final Form Bull

The Final Form Bull (CZ) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CZ في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرThe Final Form Bull (CZ) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر The Final Form Bull نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر The Final Form Bull الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CZ للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار The Final Form Bull.

كيفية شراء واستثمار The Final Form Bull في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع The Final Form Bull؟ شراء CZ سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء The Final Form Bull. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء The Final Form Bull (CZ).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة The Final Form Bull فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء The Final Form Bull (CZ)

ماذا يمكنك أن تفعل مع The Final Form Bull

يسمح لك امتلاك The Final Form Bull بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو The Final Form Bull ( CZ )

مشروع $CZ هي عملة ميم.

The Final Form Bull المورد

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مستكشف الكتل

الفئة :

Hyperliquid EcosystemMeme

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول The Final Form Bull

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:04:07 (UTC+8)

تحديثات The Final Form Bull (CZ) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن The Final Form Bull

CZ USDT (تداول العقود الآجلة)

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تداول أسواق The Final Form Bull (CZ) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر The Final Form Bull المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1CZ
$0.003575
$0.003575$0.003575
-10.22%
12.65M (USDT)
/USDTCZ
$0.003595
$0.003595$0.003595
-9.94%
29.95M (USDT)

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