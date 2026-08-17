سعر Fogo اليوم

السعر المباشر لمشروع Fogo (FOGO) اليوم هو $ 0.008548، مع تغير بنسبة 2.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FOGO الحالي إلى USD هو $ 0.008548 لكل FOGO.

يحتل Fogo حاليًا المرتبة #413 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 32.82M، مع عرض متداول قدره 3.84B FOGO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FOGO بين $ 0.008491 (أدنى) و$ 0.008912 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0632618183399742، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01052963940278756.

على المدى القصير، تحرك FOGO بمقدار -0.11% خلال الساعة الماضية و-7.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 60.04K.

معلومات سوق Fogo (FOGO)

التصنيف No.413 القيمة السوقية $ 32.82M$ 32.82M $ 32.82M الحجم (24 ساعة) $ 60.04K$ 60.04K $ 60.04K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 85.60M$ 85.60M $ 85.60M إمداد دورة التداول 3.84B 3.84B 3.84B إجمالي العرض 10,013,456,737.43829103 10,013,456,737.43829103 10,013,456,737.43829103 البلوكتشين العام FOGO

القيمة السوقية الحالية لـ Fogo هي $ 32.82M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.04K. العرض المتداول لـ FOGO يبلغ 3.84B، مع إجمالي عرض 10013456737.43829103. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 85.60M.