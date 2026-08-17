سعر Fogo (FOGO)
السعر المباشر لمشروع Fogo (FOGO) اليوم هو $ 0.008548، مع تغير بنسبة 2.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FOGO الحالي إلى USD هو $ 0.008548 لكل FOGO.
يحتل Fogo حاليًا المرتبة #413 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 32.82M، مع عرض متداول قدره 3.84B FOGO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FOGO بين $ 0.008491 (أدنى) و$ 0.008912 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0632618183399742، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01052963940278756.
على المدى القصير، تحرك FOGO بمقدار -0.11% خلال الساعة الماضية و-7.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 60.04K.
No.413
FOGO
القيمة السوقية الحالية لـ Fogo هي $ 32.82M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.04K. العرض المتداول لـ FOGO يبلغ 3.84B، مع إجمالي عرض 10013456737.43829103. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 85.60M.
-0.11%
-2.13%
-7.04%
-7.04%
تتبع تغيرات أسعار Fogo لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00018693
|-2.13%
|30 يوم
|$ -0.000336
|-3.79%
|60 يوم
|$ -0.004142
|-32.64%
|90 يوم
|$ -0.008372
|-49.48%
سجل اليوم FOGO تغيرًا $ -0.00018693 (-2.13%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000336 (-3.79%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FOGO تغييرًا في $ -0.004142 (-32.64%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.008372 (-49.48%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Fogo الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق FOGO: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
|بين نقطة ارتكاز-R1
|مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
|StochRSI
|> 80
|منطقة ذروة الشراء
|ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
FOGO_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات فوق النقطة المحورية 0.008663، ويتداول السعر الحالي عند 0.008732 بين مستويي الدعم S1 والمقاومة R1. يثبت السعر نفسه فوق النقطة المحورية قصيرة المدى، مما يعكس بنية ترتيب واضحة للمشترين. كما تشير منظومة المتوسطات المتحركة إلى إشارات شراء في المستويين الأول والثاني، مع تأكيد اتجاه صعودي واضح عبر مجموعة EMA. بالإضافة إلى ذلك، يتشكل تقاطع ذهبي في مؤشر MACD، وتتجه مؤشرات القوة بشكل متناغم نحو الصعود. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة الحيادية، دون ظهور أي قيم متطرفة تدل على حالة الشراء المفرط أو البيع المفرط. كما أن مؤشرات KDJ وStochRSI تُظهر استمراراً لمستوى التذبذب الطبيعي على المدى القصير، مع تباعد متسق بين المؤشرات السريعة والبطيئة. أما عن بولينجر باند، فتبقى الفجوة بين الشريطين ضيقة، ويتأرجح السعر حول الخط الأوسط دون أي علامات على توسع أو انكماش حاد. تقع المقاومة القريبة عند مستوى R1 عند 0.008809، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.9%. أما دعم المستوى الأول فموجود عند 0.008576، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 1.8%. ومن جهة أخرى، تشمل المستويات المرجعية البعيدة مقاومة R2 عند 0.008896 ودعم S2 عند 0.008430. حالياً، يشهد السوق تنافساً بين المشترين والبائعين بالقرب من النقطة المحورية، مما يؤدي إلى تقييد نطاق تقلبات السعر.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Fogo نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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مشروع Fogo هي سلسلة كتل من الجيل التالي من الطبقة الأولى، مصممة لتقديم أفضل تجربة تداول على الإطلاق. بفضل بنيتها الفريدة وتطبيقها لتقنية فايردانسر، توفر السلسلة زمن استجابة منخفضًا، وسرعة إتمام شبه فورية، وقابلية توسع لا مثيل لها. وباعتبارها سلسلة كتل مصممة خصيصًا لهذا الغرض، ستدمج Fogo بنية تقنية متكاملة رأسيًا ومُصممة بعناية. يشمل ذلك مجموعة مُدققين مُختارة بعناية، ومصادر أسعار أصلية، ومنصة تداول لامركزية مُدمجة، ومزودي سيولة مُتواجدين في نفس الموقع، لخلق بيئة تداول متميزة حقًا. بدعم من فريق من خبراء التداول والهندسة، وانطلاقًا من رؤية لإعادة تعريف الممكن، ترسي Fogo معيارًا جديدًا للبنية التحتية عالية الأداء لسلاسل الكتل.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Fogo، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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