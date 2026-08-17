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سعر Fogo المباشر اليوم هو 0.008548 USD. القيمة السوقية لـ FOGO هي 32,819,676.19162052431444 USD. تابع تحديثات أسعار FOGO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Fogo المباشر اليوم هو 0.008548 USD. القيمة السوقية لـ FOGO هي 32,819,676.19162052431444 USD. تابع تحديثات أسعار FOGO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن FOGO

معلومات سعر FOGO

ما هو FOGO

الوثيقة البيضاء لـ FOGO

الموقع الرسمي لـ FOGO

اقتصاد توكن FOGO

توقعات سعر FOGO

سجل FOGO

دليل شراء FOGO

محول عملة FOGO إلى الفيات

عقود FOGO الفورية

FOGO عقود USDT-M الآجلة

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شعار Fogo

سعر Fogo (FOGO)

السعر المباشر لـ 1 FOGO إلى USD:

$0.008548
$0.008548$0.008548
-2.14%1D
USD
مخطط أسعار Fogo (FOGO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:47:55 (UTC+8)

سعر Fogo اليوم

السعر المباشر لمشروع Fogo (FOGO) اليوم هو $ 0.008548، مع تغير بنسبة 2.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FOGO الحالي إلى USD هو $ 0.008548 لكل FOGO.

يحتل Fogo حاليًا المرتبة #413 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 32.82M، مع عرض متداول قدره 3.84B FOGO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FOGO بين $ 0.008491 (أدنى) و$ 0.008912 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0632618183399742، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01052963940278756.

على المدى القصير، تحرك FOGO بمقدار -0.11% خلال الساعة الماضية و-7.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 60.04K.

معلومات سوق Fogo (FOGO)

No.413

$ 32.82M
$ 32.82M$ 32.82M

$ 60.04K
$ 60.04K$ 60.04K

$ 85.60M
$ 85.60M$ 85.60M

3.84B
3.84B 3.84B

10,013,456,737.43829103
10,013,456,737.43829103 10,013,456,737.43829103

FOGO

القيمة السوقية الحالية لـ Fogo هي $ 32.82M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.04K. العرض المتداول لـ FOGO يبلغ 3.84B، مع إجمالي عرض 10013456737.43829103. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 85.60M.

سجل سعر Fogo بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.008491
$ 0.008491$ 0.008491
24 ساعة منخفض
$ 0.008912
$ 0.008912$ 0.008912
24 ساعة مرتفع

$ 0.008491
$ 0.008491$ 0.008491

$ 0.008912
$ 0.008912$ 0.008912

$ 0.0632618183399742
$ 0.0632618183399742$ 0.0632618183399742

$ 0.01052963940278756
$ 0.01052963940278756$ 0.01052963940278756

-0.11%

-2.13%

-7.04%

-7.04%

سجل سعر Fogo (FOGO) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Fogo لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00018693-2.13%
30 يوم$ -0.000336-3.79%
60 يوم$ -0.004142-32.64%
90 يوم$ -0.008372-49.48%
تغير سعر Fogo اليوم

سجل اليوم FOGO تغيرًا $ -0.00018693 (-2.13%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Fogo لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000336 (-3.79%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Fogo لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FOGO تغييرًا في $ -0.004142 (-32.64%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Fogo لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.008372 (-49.48%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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تحليل Fogo

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Fogo الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Fogo اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق FOGO: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.

FOGO_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات فوق النقطة المحورية 0.008663، ويتداول السعر الحالي عند 0.008732 بين مستويي الدعم S1 والمقاومة R1. يثبت السعر نفسه فوق النقطة المحورية قصيرة المدى، مما يعكس بنية ترتيب واضحة للمشترين. كما تشير منظومة المتوسطات المتحركة إلى إشارات شراء في المستويين الأول والثاني، مع تأكيد اتجاه صعودي واضح عبر مجموعة EMA. بالإضافة إلى ذلك، يتشكل تقاطع ذهبي في مؤشر MACD، وتتجه مؤشرات القوة بشكل متناغم نحو الصعود. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة الحيادية، دون ظهور أي قيم متطرفة تدل على حالة الشراء المفرط أو البيع المفرط. كما أن مؤشرات KDJ وStochRSI تُظهر استمراراً لمستوى التذبذب الطبيعي على المدى القصير، مع تباعد متسق بين المؤشرات السريعة والبطيئة. أما عن بولينجر باند، فتبقى الفجوة بين الشريطين ضيقة، ويتأرجح السعر حول الخط الأوسط دون أي علامات على توسع أو انكماش حاد. تقع المقاومة القريبة عند مستوى R1 عند 0.008809، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.9%. أما دعم المستوى الأول فموجود عند 0.008576، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 1.8%. ومن جهة أخرى، تشمل المستويات المرجعية البعيدة مقاومة R2 عند 0.008896 ودعم S2 عند 0.008430. حالياً، يشهد السوق تنافساً بين المشترين والبائعين بالقرب من النقطة المحورية، مما يؤدي إلى تقييد نطاق تقلبات السعر.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Fogo؟

تتأثر أسعار رموز FOGO بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة.
2. حجم التداول والسيولة على البورصات.
3. فائدة الرمز ودرجة اعتماده داخل منظومة Fogo.
4. مستوى المشاركة المجتمعية والنشاط على وسائل التواصل الاجتماعي.
5. إعلانات الشراكات وتطورات المشروع.
6. الأخبار المتعلقة باللوائح التنظيمية التي تؤثر في مجال العملات المشفرة بشكل عام.
7. ديناميات العرض والطلب.
8. تحركات كبار المستثمرين والمعاملات الكبيرة.
9. أنماط التحليل الفني.
10. الأوضاع الاقتصادية العامة وميل المستثمرين إلى المخاطرة.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Fogo اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر FOGO اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتحديد توقيت دخول السوق أو الخروج منه، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتتبع أداء الاستثمارات. يساعد التسعير في الوقت الفعلي المتداولين على الاستفادة من التقلبات، وتقييم مراكز الربح/الخسارة، وتنفيذ خطوات استراتيجية في سوق العملات المشفرة سريع الحركة.

توقعات أسعار Fogo

Fogo (FOGO) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف FOGO في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرFogo (FOGO) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Fogo نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Fogo الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار FOGO للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Fogo.

كيفية شراء واستثمار Fogo في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Fogo؟ شراء FOGO سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Fogo. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Fogo (FOGO).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Fogo فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Fogo (FOGO)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Fogo

يسمح لك امتلاك Fogo بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Fogo ( FOGO )

مشروع Fogo هي سلسلة كتل من الجيل التالي من الطبقة الأولى، مصممة لتقديم أفضل تجربة تداول على الإطلاق. بفضل بنيتها الفريدة وتطبيقها لتقنية فايردانسر، توفر السلسلة زمن استجابة منخفضًا، وسرعة إتمام شبه فورية، وقابلية توسع لا مثيل لها. وباعتبارها سلسلة كتل مصممة خصيصًا لهذا الغرض، ستدمج Fogo بنية تقنية متكاملة رأسيًا ومُصممة بعناية. يشمل ذلك مجموعة مُدققين مُختارة بعناية، ومصادر أسعار أصلية، ومنصة تداول لامركزية مُدمجة، ومزودي سيولة مُتواجدين في نفس الموقع، لخلق بيئة تداول متميزة حقًا. بدعم من فريق من خبراء التداول والهندسة، وانطلاقًا من رؤية لإعادة تعريف الممكن، ترسي Fogo معيارًا جديدًا للبنية التحتية عالية الأداء لسلاسل الكتل.

Fogo المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Fogo، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Fogo الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Binance Alpha SpotlightDecentralized Finance (DeFi)Layer 1 (L1)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Fogo

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:47:55 (UTC+8)

تحديثات Fogo (FOGO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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FOGO USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع FOGO باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود FOGO USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Fogo (FOGO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Fogo المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTFOGO
$0.008536
$0.008536$0.008536
-2.25%
6.93M (USDT)

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1 FOGO = 0.008548 USD