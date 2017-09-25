سعر Kyber Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Kyber Network (KNC) اليوم هو $ 0.101، مع تغير بنسبة 0.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KNC الحالي إلى USD هو $ 0.101 لكل KNC.

يحتل Kyber Network حاليًا المرتبة #646 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21.14M، مع عرض متداول قدره 209.27M KNC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KNC بين $ 0.0995 (أدنى) و$ 0.1016 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5.715659905177939، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.1080656670995787.

على المدى القصير، تحرك KNC بمقدار +0.39% خلال الساعة الماضية و-3.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 49.34K.

معلومات سوق Kyber Network (KNC)

التصنيف No.646 القيمة السوقية $ 21.14M$ 21.14M $ 21.14M الحجم (24 ساعة) $ 49.34K$ 49.34K $ 49.34K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 24.34M$ 24.34M $ 24.34M إمداد دورة التداول 209.27M 209.27M 209.27M إجمالي العرض 240,962,655.94169529 240,962,655.94169529 240,962,655.94169529 تاريخ الإصدار 2017-09-25 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.5$ 0.5 $ 0.5 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Kyber Network هي $ 21.14M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 49.34K. العرض المتداول لـ KNC يبلغ 209.27M، مع إجمالي عرض 240962655.94169529. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.34M.