سعر Kyber Network (KNC)
السعر المباشر لمشروع Kyber Network (KNC) اليوم هو $ 0.101، مع تغير بنسبة 0.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KNC الحالي إلى USD هو $ 0.101 لكل KNC.
يحتل Kyber Network حاليًا المرتبة #646 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21.14M، مع عرض متداول قدره 209.27M KNC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KNC بين $ 0.0995 (أدنى) و$ 0.1016 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5.715659905177939، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.1080656670995787.
على المدى القصير، تحرك KNC بمقدار +0.39% خلال الساعة الماضية و-3.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 49.34K.
No.646
2017-09-25 00:00:00
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Kyber Network هي $ 21.14M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 49.34K. العرض المتداول لـ KNC يبلغ 209.27M، مع إجمالي عرض 240962655.94169529. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.34M.
+0.39%
+0.29%
-3.81%
-3.81%
تتبع تغيرات أسعار Kyber Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0002921
|+0.29%
|30 يوم
|$ -0.0081
|-7.43%
|60 يوم
|$ -0.0187
|-15.63%
|90 يوم
|$ -0.0408
|-28.78%
سجل اليوم KNC تغيرًا $ +0.0002921 (+0.29%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0081 (-7.43%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد KNC تغييرًا في $ -0.0187 (-15.63%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0408 (-28.78%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Kyber Network الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق KNC: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
|بين نقطة ارتكاز-R1
|مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
|StochRSI
|> 80
|منطقة ذروة الشراء
|ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
KNC_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات فوق مركز 0.1004. السعر الحالي عند 0.1006 قريب جداً من مستوى المقاومة R1. يقع السعر في النصف العلوي من النطاق بين S2 وR2. تشير منظومة المراكز إلى أن نقطة التوازن بين البائعين والمشترين تقع عند 0.1004. يظهر الهيكل الحالي طابع التذبذب الضيق. تشير إشارات مجموعة المتوسطات المتحركة (MA) ومجموعة المتوسطات الأسية (EMA) إلى وجود 3-4 إشارات شراء. كما تشكّل مؤشر MACD نمطاً لتقاطع ذهبي، بينما يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة. تُظهر مؤشرات الخطوط السريعة والبطيئة ظاهرة الانفصال الطبقي، فيما تتركز قوة الزخم على جانب المشترين. وتبقى معدلات التقلبات منخفضة. ولا تُظهر قيم StochRSI وKDJ أي ملامح للشراء المفرط الشديد. يفتقر السوق إلى القوة الدافعة الكافية لتحقيق اختراق أحادي الاتجاه. المقاومة المباشرة الأعلى تقع عند 0.1006، وتبعد عن السعر الحالي بنسبة 0%. أما المقاومة الثانوية فتقع عند 0.1009، وتبعد بنسبة 0.3%. وعلى الجانب الآخر، يقع الدعم المباشر الأدنى عند 0.1001، ويبعد بنسبة 0.5%، بينما يقع الدعم الثانوي عند 0.0999، ويبعد بنسبة 0.7%. يشكّل مركز 0.1004 مرجعاً فورياً للمقارنة. وتتركز المناطق ذات الكثافة السعرية في نطاق يتراوح بين 0.1001 و0.1009.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Kyber Network نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Kyber Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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