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سعر Kyber Network المباشر اليوم هو 0.101 USD. القيمة السوقية لـ KNC هي 21,136,063.0744981247 USD. تابع تحديثات أسعار KNC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Kyber Network المباشر اليوم هو 0.101 USD. القيمة السوقية لـ KNC هي 21,136,063.0744981247 USD. تابع تحديثات أسعار KNC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن KNC

معلومات سعر KNC

ما هو KNC

الوثيقة البيضاء لـ KNC

الموقع الرسمي لـ KNC

اقتصاد توكن KNC

توقعات سعر KNC

سجل KNC

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سعر Kyber Network (KNC)

السعر المباشر لـ 1 KNC إلى USD:

$0.101
$0.101$0.101
+0.29%1D
USD
مخطط أسعار Kyber Network (KNC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:01:14 (UTC+8)

سعر Kyber Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Kyber Network (KNC) اليوم هو $ 0.101، مع تغير بنسبة 0.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KNC الحالي إلى USD هو $ 0.101 لكل KNC.

يحتل Kyber Network حاليًا المرتبة #646 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21.14M، مع عرض متداول قدره 209.27M KNC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KNC بين $ 0.0995 (أدنى) و$ 0.1016 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5.715659905177939، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.1080656670995787.

على المدى القصير، تحرك KNC بمقدار +0.39% خلال الساعة الماضية و-3.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 49.34K.

معلومات سوق Kyber Network (KNC)

No.646

$ 21.14M
$ 21.14M$ 21.14M

$ 49.34K
$ 49.34K$ 49.34K

$ 24.34M
$ 24.34M$ 24.34M

209.27M
209.27M 209.27M

240,962,655.94169529
240,962,655.94169529 240,962,655.94169529

2017-09-25 00:00:00

$ 0.5
$ 0.5$ 0.5

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Kyber Network هي $ 21.14M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 49.34K. العرض المتداول لـ KNC يبلغ 209.27M، مع إجمالي عرض 240962655.94169529. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.34M.

سجل سعر Kyber Network بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0995
$ 0.0995$ 0.0995
24 ساعة منخفض
$ 0.1016
$ 0.1016$ 0.1016
24 ساعة مرتفع

$ 0.0995
$ 0.0995$ 0.0995

$ 0.1016
$ 0.1016$ 0.1016

$ 5.715659905177939
$ 5.715659905177939$ 5.715659905177939

$ 0.1080656670995787
$ 0.1080656670995787$ 0.1080656670995787

+0.39%

+0.29%

-3.81%

-3.81%

سجل سعر Kyber Network (KNC) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Kyber Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0002921+0.29%
30 يوم$ -0.0081-7.43%
60 يوم$ -0.0187-15.63%
90 يوم$ -0.0408-28.78%
تغير سعر Kyber Network اليوم

سجل اليوم KNC تغيرًا $ +0.0002921 (+0.29%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Kyber Network لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0081 (-7.43%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Kyber Network لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد KNC تغييرًا في $ -0.0187 (-15.63%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Kyber Network لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0408 (-28.78%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Kyber Network (KNC)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Kyber Network.

تحليل Kyber Network

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Kyber Network الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Kyber Network اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق KNC: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

KNC_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات فوق مركز 0.1004. السعر الحالي عند 0.1006 قريب جداً من مستوى المقاومة R1. يقع السعر في النصف العلوي من النطاق بين S2 وR2. تشير منظومة المراكز إلى أن نقطة التوازن بين البائعين والمشترين تقع عند 0.1004. يظهر الهيكل الحالي طابع التذبذب الضيق. تشير إشارات مجموعة المتوسطات المتحركة (MA) ومجموعة المتوسطات الأسية (EMA) إلى وجود 3-4 إشارات شراء. كما تشكّل مؤشر MACD نمطاً لتقاطع ذهبي، بينما يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة. تُظهر مؤشرات الخطوط السريعة والبطيئة ظاهرة الانفصال الطبقي، فيما تتركز قوة الزخم على جانب المشترين. وتبقى معدلات التقلبات منخفضة. ولا تُظهر قيم StochRSI وKDJ أي ملامح للشراء المفرط الشديد. يفتقر السوق إلى القوة الدافعة الكافية لتحقيق اختراق أحادي الاتجاه. المقاومة المباشرة الأعلى تقع عند 0.1006، وتبعد عن السعر الحالي بنسبة 0%. أما المقاومة الثانوية فتقع عند 0.1009، وتبعد بنسبة 0.3%. وعلى الجانب الآخر، يقع الدعم المباشر الأدنى عند 0.1001، ويبعد بنسبة 0.5%، بينما يقع الدعم الثانوي عند 0.0999، ويبعد بنسبة 0.7%. يشكّل مركز 0.1004 مرجعاً فورياً للمقارنة. وتتركز المناطق ذات الكثافة السعرية في نطاق يتراوح بين 0.1001 و0.1009.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Kyber Network؟

يتأثر سعر KNC بما يلي: اعتماد شبكة Kyber وحجم التداول، ونمو سوق DeFi، وترقيات البروتوكول والتغييرات في الحوكمة، ومشاعر سوق العملات المشفرة بشكل عام، والتطورات التنظيمية، والمنافسة من منصات DEX الأخرى، ومكافآت المشاركة في الحوكمة واقتصاديات الرموز، بالإضافة إلى الشراكات والتكاملات.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Kyber Network اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر KNC اليوم لعدة أسباب رئيسية:

1. اتخاذ قرارات التداول: يحتاج المتداولون النشطون إلى الأسعار الحالية لشراء أو بيع الأصول في الأوقات المثلى.
2. تتبع المحافظ الاستثمارية: يراقب المستثمرون قيمة ومدى أداء محافظهم الاستثمارية.
3. تحليل السوق: تُشير تحركات الأسعار إلى الاتجاهات والفرص المحتملة.
4. المشاركة في منظومة التمويل اللامركزي (DeFi): يُستخدم KNC في بروتوكول التبادل اللامركزي التابع لشبكة Kyber.
5. توقيت الاستثمار: تساعد معرفة السعر الحالي على تحديد نقاط الدخول والخروج.

إن الوعي بالأسعار أمر ضروري لاتخاذ قرارات مستنيرة في عالم العملات المشفرة.

توقعات أسعار Kyber Network

Kyber Network (KNC) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف KNC في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرKyber Network (KNC) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Kyber Network نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Kyber Network الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار KNC للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Kyber Network.

كيفية شراء واستثمار Kyber Network في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Kyber Network؟ شراء KNC سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Kyber Network. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Kyber Network (KNC).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Kyber Network فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Kyber Network (KNC)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Kyber Network

يسمح لك امتلاك Kyber Network بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Kyber Network ( KNC )

“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

Kyber Network المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Kyber Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Kyber Network الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Avalanche Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Kyber Network

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:01:14 (UTC+8)

تحديثات Kyber Network (KNC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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KNC USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع KNC باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود KNC USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Kyber Network (KNC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Kyber Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTKNC
$0.1008
$0.1008$0.1008
0.00%
492.91K (USDT)

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1 KNC = 0.101 USD