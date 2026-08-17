سعر ELIS اليوم

السعر المباشر لمشروع ELIS (XLS) اليوم هو $ 0.01076، مع تغير بنسبة 6.45% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XLS الحالي إلى USD هو $ 0.01076 لكل XLS.

يحتل ELIS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 XLS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XLS بين $ 0.010108 (أدنى) و$ 0.01089 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك XLS بمقدار -0.31% خلال الساعة الماضية و+6.52% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.12K.

معلومات سوق ELIS (XLS)

القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 3.12K$ 3.12K $ 3.12K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 200,000,000 200,000,000 200,000,000 إجمالي العرض 200,000,000 200,000,000 200,000,000 معدل التداول 0.00% البلوكتشين العام NONE

القيمة السوقية الحالية لـ ELIS هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.12K. العرض المتداول لـ XLS يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 200000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.15M.