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سعر AC Milan Fan Token المباشر اليوم هو 0.2649 USD. القيمة السوقية لـ ACM هي 3,611,562.3618 USD. تابع تحديثات أسعار ACM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر AC Milan Fan Token المباشر اليوم هو 0.2649 USD. القيمة السوقية لـ ACM هي 3,611,562.3618 USD. تابع تحديثات أسعار ACM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر AC Milan Fan Token (ACM)

السعر المباشر لـ 1 ACM إلى USD:

$0.2649
$0.2649$0.2649
-0.86%1D
USD
مخطط أسعار AC Milan Fan Token (ACM) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:08:04 (UTC+8)

سعر AC Milan Fan Token اليوم

السعر المباشر لمشروع AC Milan Fan Token (ACM) اليوم هو $ 0.2649، مع تغير بنسبة 0.86% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ACM الحالي إلى USD هو $ 0.2649 لكل ACM.

يحتل AC Milan Fan Token حاليًا المرتبة #1307 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3.61M، مع عرض متداول قدره 13.63M ACM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ACM بين $ 0.2621 (أدنى) و$ 0.2678 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 24.81147881، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.2892030643214326.

على المدى القصير، تحرك ACM بمقدار +0.18% خلال الساعة الماضية و-3.61% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.70K.

معلومات سوق AC Milan Fan Token (ACM)

No.1307

$ 3.61M
$ 3.61M$ 3.61M

$ 53.70K
$ 53.70K$ 53.70K

$ 5.28M
$ 5.28M$ 5.28M

13.63M
13.63M 13.63M

19,920,000
19,920,000 19,920,000

19,920,000
19,920,000 19,920,000

68.44%

CHZ

القيمة السوقية الحالية لـ AC Milan Fan Token هي $ 3.61M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.70K. العرض المتداول لـ ACM يبلغ 13.63M، مع إجمالي عرض 19920000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.28M.

سجل سعر AC Milan Fan Token بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.2621
$ 0.2621$ 0.2621
24 ساعة منخفض
$ 0.2678
$ 0.2678$ 0.2678
24 ساعة مرتفع

$ 0.2621
$ 0.2621$ 0.2621

$ 0.2678
$ 0.2678$ 0.2678

$ 24.81147881
$ 24.81147881$ 24.81147881

$ 0.2892030643214326
$ 0.2892030643214326$ 0.2892030643214326

+0.18%

-0.86%

-3.61%

-3.61%

سجل سعر AC Milan Fan Token (ACM) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار AC Milan Fan Token لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.002298-0.86%
30 يوم$ -0.0253-8.72%
60 يوم$ -0.0437-14.17%
90 يوم$ -0.138-34.26%
تغير سعر AC Milan Fan Token اليوم

سجل اليوم ACM تغيرًا $ -0.002298 (-0.86%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر AC Milan Fan Token لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0253 (-8.72%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر AC Milan Fan Token لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ACM تغييرًا في $ -0.0437 (-14.17%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر AC Milan Fan Token لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.138 (-34.26%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة AC Milan Fan Token (ACM)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار AC Milan Fan Token.

تحليل AC Milan Fan Token

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار AC Milan Fan Token الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار AC Milan Fan Token؟

تتأثر أسعار رمز AC Milan Fan Token (ACM) بعدة عوامل رئيسية:

1. أداء الفريق: تُحفِّز الانتصارات وترتيبات الدوري والنجاح في البطولات الطلبَ على الرمز.
2. تفاعل المشجعين: تؤثّر المشاركة الفعّالة في عمليات التصويت والأنشطة الخاصة بالنادي في قيمة المنفعة التي يقدّمها الرمز.
3. معنويات السوق: تؤثر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام في تحديد أسعار الرمز.
4. فائدة الرمز: تزيد الميزات الجديدة والمكافآت والتجارب الحصرية من قيمة الرمز.
5. ديناميات العرض: تُحدِّد عمليات حرق الرموز وآليات الحوكمة عبر الإيداع والاستثمار، بالإضافة إلى تغييرات حجم التداول، مدى قيمة الرمز.
6. إعلانات الشراكات: تساهم التعاونات مع الرعاة أو الأندية الأخرى في تعزيز قيمة الرمز.
7. العوامل الموسمية: تخلق فترات الانتقالات والمباريات الكبرى تقلبات في الأسعار.

لماذا يريد الناس معرفة سعر AC Milan Fan Token اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر رمز معجبين إيه سي ميلان (ACM) اليوم لعدة أسباب: اتخاذ قرارات التداول، ومتابعة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت الاستثمار، وتحليل معنويات السوق، بالإضافة إلى فرص المشاركة بين المعجبين. وباعتباره رمزًا فعليًا مرتبطًا بنادي كرة القدم الشهير، فإن تقلبات السعر تؤثر على كلٍّ من العوائد المالية وتجارب المعجبين.

توقعات أسعار AC Milan Fan Token

AC Milan Fan Token (ACM) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ACM في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAC Milan Fan Token (ACM) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر AC Milan Fan Token نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر AC Milan Fan Token الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ACM للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار AC Milan Fan Token.

كيفية شراء واستثمار AC Milan Fan Token في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع AC Milan Fan Token؟ شراء ACM سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء AC Milan Fan Token. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء AC Milan Fan Token (ACM).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة AC Milan Fan Token فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء AC Milan Fan Token (ACM)

ماذا يمكنك أن تفعل مع AC Milan Fan Token

يسمح لك امتلاك AC Milan Fan Token بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو AC Milan Fan Token ( ACM )

$ACM is the name of the only official Milan Fan Token.

AC Milan Fan Token المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ AC Milan Fan Token، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب AC Milan Fan Token الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Base EcosystemBinance LaunchpadChiliz Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول AC Milan Fan Token

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:08:04 (UTC+8)

تحديثات AC Milan Fan Token (ACM) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن AC Milan Fan Token

ACM USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ACM باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ACM USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق AC Milan Fan Token (ACM) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر AC Milan Fan Token المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTACM
$0.2649
$0.2649$0.2649
-1.04%
204.04K (USDT)

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