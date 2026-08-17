سعر AC Milan Fan Token اليوم

السعر المباشر لمشروع AC Milan Fan Token (ACM) اليوم هو $ 0.2649، مع تغير بنسبة 0.86% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ACM الحالي إلى USD هو $ 0.2649 لكل ACM.

يحتل AC Milan Fan Token حاليًا المرتبة #1307 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3.61M، مع عرض متداول قدره 13.63M ACM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ACM بين $ 0.2621 (أدنى) و$ 0.2678 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 24.81147881، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.2892030643214326.

على المدى القصير، تحرك ACM بمقدار +0.18% خلال الساعة الماضية و-3.61% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.70K.

معلومات سوق AC Milan Fan Token (ACM)

التصنيف No.1307 القيمة السوقية $ 3.61M$ 3.61M $ 3.61M الحجم (24 ساعة) $ 53.70K$ 53.70K $ 53.70K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.28M$ 5.28M $ 5.28M إمداد دورة التداول 13.63M 13.63M 13.63M الحد الأقصى للعرض 19,920,000 19,920,000 19,920,000 إجمالي العرض 19,920,000 19,920,000 19,920,000 معدل التداول 68.44% البلوكتشين العام CHZ

القيمة السوقية الحالية لـ AC Milan Fan Token هي $ 3.61M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.70K. العرض المتداول لـ ACM يبلغ 13.63M، مع إجمالي عرض 19920000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.28M.