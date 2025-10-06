سعر Qualcomm المباشر اليوم هو 182.21 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي QCOMON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر QCOMON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Qualcomm المباشر اليوم هو 182.21 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي QCOMON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر QCOMON بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Qualcomm

Qualcomm السعر(QCOMON)

السعر المباشر لـ 1 QCOMON إلى USD:

$182.23
$182.23$182.23
-0.01%1D
USD
مخطط أسعار Qualcomm (QCOMON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:59:05 (UTC+8)

معلومات سعر Qualcomm (QCOMON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 180.59
$ 180.59$ 180.59
24 ساعة منخفض
$ 189.86
$ 189.86$ 189.86
24 ساعة مرتفع

$ 180.59
$ 180.59$ 180.59

$ 189.86
$ 189.86$ 189.86

$ 204.5997025830302
$ 204.5997025830302$ 204.5997025830302

$ 153.0239195419269
$ 153.0239195419269$ 153.0239195419269

+0.10%

-0.01%

+7.58%

+7.58%

سعر Qualcomm (QCOMON) في الوقت الحقيقي هو $ 182.21. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول QCOMON بين أدنى سعر $ 180.59 وأعلى سعر $ 189.86، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـQCOMON على الإطلاق هو $ 204.5997025830302، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 153.0239195419269.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير QCOMON +0.10% على مدار الساعة الماضية، -0.01% على مدار 24 ساعة، و +7.58% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Qualcomm (QCOMON)

No.2252

$ 907.10K
$ 907.10K$ 907.10K

$ 64.53K
$ 64.53K$ 64.53K

$ 907.10K
$ 907.10K$ 907.10K

4.98K
4.98K 4.98K

4,978.2960211
4,978.2960211 4,978.2960211

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Qualcomm هي $ 907.10K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 64.53K. العرض المتداول لـ QCOMON يبلغ 4.98K، مع إجمالي عرض 4978.2960211. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 907.10K.

سجل سعر Qualcomm (QCOMON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Qualcomm لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0182-0.01%
30 يوم$ +11.51+6.74%
60 يوم$ +82.21+82.21%
90 يوم$ +82.21+82.21%
تغير سعر Qualcomm اليوم

سجل اليوم QCOMON تغيرًا $ -0.0182 (-0.01%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Qualcomm لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +11.51 (+6.74%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Qualcomm لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد QCOMON تغييرًا في $ +82.21 (+82.21%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Qualcomm لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +82.21 (+82.21%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Qualcomm (QCOMON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Qualcomm.

ما هو Qualcomm ( QCOMON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر Qualcomm على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Qualcomm الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين QCOMONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Qualcomm على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Qualcomm سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Qualcomm (USD)

كم ستكون قيمة Qualcomm (QCOMON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Qualcomm (QCOMON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Qualcomm.

تحقق الآن من توقعات سعر Qualcomm!

توكنوميكس Qualcomm (QCOMON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Qualcomm (QCOMON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس QCOMON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Qualcomm ( QCOMON )

هل تبحث عن كيفية شراء Qualcomm؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Qualcomm على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة QCOMON إلى العملات المحلية

1 Qualcomm (QCOMON) إلى VND
4,794,856.15
1 Qualcomm (QCOMON) إلى AUD
A$275.1371
1 Qualcomm (QCOMON) إلى GBP
136.6575
1 Qualcomm (QCOMON) إلى EUR
154.8785
1 Qualcomm (QCOMON) إلى USD
$182.21
1 Qualcomm (QCOMON) إلى MYR
RM763.4599
1 Qualcomm (QCOMON) إلى TRY
7,643.7095
1 Qualcomm (QCOMON) إلى JPY
¥27,695.92
1 Qualcomm (QCOMON) إلى ARS
ARS$268,349.7775
1 Qualcomm (QCOMON) إلى RUB
14,436.4983
1 Qualcomm (QCOMON) إلى INR
16,081.8546
1 Qualcomm (QCOMON) إلى IDR
Rp3,036,832.1186
1 Qualcomm (QCOMON) إلى PHP
10,697.5491
1 Qualcomm (QCOMON) إلى EGP
￡E.8,631.2877
1 Qualcomm (QCOMON) إلى BRL
R$974.8235
1 Qualcomm (QCOMON) إلى CAD
C$253.2719
1 Qualcomm (QCOMON) إلى BDT
22,306.1482
1 Qualcomm (QCOMON) إلى NGN
265,224.876
1 Qualcomm (QCOMON) إلى COP
$703,512.81
1 Qualcomm (QCOMON) إلى ZAR
R.3,121.2573
1 Qualcomm (QCOMON) إلى UAH
7,672.8631
1 Qualcomm (QCOMON) إلى TZS
T.Sh.448,792.3405
1 Qualcomm (QCOMON) إلى VES
Bs39,539.57
1 Qualcomm (QCOMON) إلى CLP
$171,459.61
1 Qualcomm (QCOMON) إلى PKR
Rs51,660.1792
1 Qualcomm (QCOMON) إلى KZT
97,229.0781
1 Qualcomm (QCOMON) إلى THB
฿5,887.2051
1 Qualcomm (QCOMON) إلى TWD
NT$5,568.3376
1 Qualcomm (QCOMON) إلى AED
د.إ668.7107
1 Qualcomm (QCOMON) إلى CHF
Fr143.9459
1 Qualcomm (QCOMON) إلى HKD
HK$1,415.7717
1 Qualcomm (QCOMON) إلى AMD
֏69,811.9394
1 Qualcomm (QCOMON) إلى MAD
.د.م1,681.7983
1 Qualcomm (QCOMON) إلى MXN
$3,359.9524
1 Qualcomm (QCOMON) إلى SAR
ريال683.2875
1 Qualcomm (QCOMON) إلى ETB
Br27,635.7907
1 Qualcomm (QCOMON) إلى KES
KSh23,539.7099
1 Qualcomm (QCOMON) إلى JOD
د.أ129.18689
1 Qualcomm (QCOMON) إلى PLN
661.4223
1 Qualcomm (QCOMON) إلى RON
лв796.2577
1 Qualcomm (QCOMON) إلى SEK
kr1,710.9519
1 Qualcomm (QCOMON) إلى BGN
лв306.1128
1 Qualcomm (QCOMON) إلى HUF
Ft60,816.2317
1 Qualcomm (QCOMON) إلى CZK
3,808.189
1 Qualcomm (QCOMON) إلى KWD
د.ك55.75626
1 Qualcomm (QCOMON) إلى ILS
592.1825
1 Qualcomm (QCOMON) إلى BOB
Bs1,259.0711
1 Qualcomm (QCOMON) إلى AZN
309.757
1 Qualcomm (QCOMON) إلى TJS
SM1,683.6204
1 Qualcomm (QCOMON) إلى GEL
495.6112
1 Qualcomm (QCOMON) إلى AOA
Kz166,097.1697
1 Qualcomm (QCOMON) إلى BHD
.د.ب68.51096
1 Qualcomm (QCOMON) إلى BMD
$182.21
1 Qualcomm (QCOMON) إلى DKK
kr1,169.7882
1 Qualcomm (QCOMON) إلى HNL
L4,799.4114
1 Qualcomm (QCOMON) إلى MUR
8,292.3771
1 Qualcomm (QCOMON) إلى NAD
$3,146.7667
1 Qualcomm (QCOMON) إلى NOK
kr1,818.4558
1 Qualcomm (QCOMON) إلى NZD
$313.4012
1 Qualcomm (QCOMON) إلى PAB
B/.182.21
1 Qualcomm (QCOMON) إلى PGK
K767.1041
1 Qualcomm (QCOMON) إلى QAR
ر.ق663.2444
1 Qualcomm (QCOMON) إلى RSD
дин.18,355.8354
1 Qualcomm (QCOMON) إلى UZS
soʻm2,195,300.6999
1 Qualcomm (QCOMON) إلى ALL
L15,136.1847
1 Qualcomm (QCOMON) إلى ANG
ƒ326.1559
1 Qualcomm (QCOMON) إلى AWG
ƒ327.978
1 Qualcomm (QCOMON) إلى BBD
$364.42
1 Qualcomm (QCOMON) إلى BAM
KM304.2907
1 Qualcomm (QCOMON) إلى BIF
Fr537,337.29
1 Qualcomm (QCOMON) إلى BND
$235.0509
1 Qualcomm (QCOMON) إلى BSD
$182.21
1 Qualcomm (QCOMON) إلى JMD
$29,241.0608
1 Qualcomm (QCOMON) إلى KHR
734,716.2725
1 Qualcomm (QCOMON) إلى KMF
Fr76,710.41
1 Qualcomm (QCOMON) إلى LAK
3,961,086.8773
1 Qualcomm (QCOMON) إلى LKR
රු55,499.3439
1 Qualcomm (QCOMON) إلى MDL
L3,097.57
1 Qualcomm (QCOMON) إلى MGA
Ar813,436.4588
1 Qualcomm (QCOMON) إلى MOP
P1,459.5021
1 Qualcomm (QCOMON) إلى MVR
2,787.813
1 Qualcomm (QCOMON) إلى MWK
MK316,336.6031
1 Qualcomm (QCOMON) إلى MZN
MT11,643.219
1 Qualcomm (QCOMON) إلى NPR
रु25,746.273
1 Qualcomm (QCOMON) إلى PYG
1,292,233.32
1 Qualcomm (QCOMON) إلى RWF
Fr264,751.13
1 Qualcomm (QCOMON) إلى SBD
$1,497.7662
1 Qualcomm (QCOMON) إلى SCR
2,529.0748
1 Qualcomm (QCOMON) إلى SRD
$7,204.5834
1 Qualcomm (QCOMON) إلى SVC
$1,594.3375
1 Qualcomm (QCOMON) إلى SZL
L3,146.7667
1 Qualcomm (QCOMON) إلى TMT
m637.735
1 Qualcomm (QCOMON) إلى TND
د.ت534.96856
1 Qualcomm (QCOMON) إلى TTD
$1,237.2059
1 Qualcomm (QCOMON) إلى UGX
Sh634,819.64
1 Qualcomm (QCOMON) إلى XAF
Fr102,766.44
1 Qualcomm (QCOMON) إلى XCD
$491.967
1 Qualcomm (QCOMON) إلى XOF
Fr102,766.44
1 Qualcomm (QCOMON) إلى XPF
Fr18,585.42
1 Qualcomm (QCOMON) إلى BWP
P2,592.8483
1 Qualcomm (QCOMON) إلى BZD
$366.2421
1 Qualcomm (QCOMON) إلى CVE
$17,249.8207
1 Qualcomm (QCOMON) إلى DJF
Fr32,433.38
1 Qualcomm (QCOMON) إلى DOP
$11,672.3726
1 Qualcomm (QCOMON) إلى DZD
د.ج23,669.079
1 Qualcomm (QCOMON) إلى FJD
$409.9725
1 Qualcomm (QCOMON) إلى GNF
Fr1,584,315.95
1 Qualcomm (QCOMON) إلى GTQ
Q1,395.7286
1 Qualcomm (QCOMON) إلى GYD
$38,158.4182
1 Qualcomm (QCOMON) إلى ISK
kr22,411.83

Qualcomm المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Qualcomm، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Qualcomm الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Qualcomm

كم يساوي Qualcomm (QCOMON) اليوم؟
سعر QCOMON المباشر في USD هو USD 182.21، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر QCOMON إلى USD الحالي؟
سعر QCOMON إلى USD الحالي هو $ 182.21. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Qualcomm ؟
القيمة السوقية لعملة QCOMON هي $ 907.10K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن QCOMON؟
العرض المتداول لتوكن QCOMON هو 4.98K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ QCOMON؟
حقق QCOMON سعرًا قياسيًا قدره 204.5997025830302 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ QCOMON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 153.0239195419269 QCOMON.
ما هو حجم تداول QCOMON؟
حجم تداول QCOMON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 64.53K USD.
هل سترتفع QCOMON هذا العام؟
قد يرتفع QCOMON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر QCOMON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:59:05 (UTC+8)

