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سعر Binance Coin المباشر اليوم هو 604.53 USD. القيمة السوقية لـ BNB هي 81,480,789,997.7769120906 USD. تابع تحديثات أسعار BNB إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Binance Coin المباشر اليوم هو 604.53 USD. القيمة السوقية لـ BNB هي 81,480,789,997.7769120906 USD. تابع تحديثات أسعار BNB إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Binance Coin (BNB)

السعر المباشر لـ 1 BNB إلى USD:

$604.53
$604.53$604.53
-0.47%1D
USD
مخطط أسعار Binance Coin (BNB) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:11:18 (UTC+8)

سعر Binance Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Binance Coin (BNB) اليوم هو $ 604.53، مع تغير بنسبة 0.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BNB الحالي إلى USD هو $ 604.53 لكل BNB.

يحتل Binance Coin حاليًا المرتبة #4 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 81.48B، مع عرض متداول قدره 134.78M BNB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BNB بين $ 601.11 (أدنى) و$ 608.57 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1,370.546042415014، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.09610939770936966.

على المدى القصير، تحرك BNB بمقدار -0.29% خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.54M.

معلومات سوق Binance Coin (BNB)

No.4

$ 81.48B
$ 81.48B$ 81.48B

$ 9.54M
$ 9.54M$ 9.54M

$ 81.48B
$ 81.48B$ 81.48B

134.78M
134.78M 134.78M

134,783,699.73000002
134,783,699.73000002 134,783,699.73000002

134,783,699.73000002
134,783,699.73000002 134,783,699.73000002

100.00%

3.70%

2017-07-26 00:00:00

$ 0.15
$ 0.15$ 0.15

BNB

القيمة السوقية الحالية لـ Binance Coin هي $ 81.48B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.54M. العرض المتداول لـ BNB يبلغ 134.78M، مع إجمالي عرض 134783699.73000002. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 81.48B.

سجل سعر Binance Coin بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 601.11
$ 601.11$ 601.11
24 ساعة منخفض
$ 608.57
$ 608.57$ 608.57
24 ساعة مرتفع

$ 601.11
$ 601.11$ 601.11

$ 608.57
$ 608.57$ 608.57

$ 1,370.546042415014
$ 1,370.546042415014$ 1,370.546042415014

$ 0.09610939770936966
$ 0.09610939770936966$ 0.09610939770936966

-0.29%

-0.47%

0.00%

0.00%

سجل سعر Binance Coin (BNB) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Binance Coin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -2.8547-0.47%
30 يوم$ +36.59+6.44%
60 يوم$ +14.84+2.51%
90 يوم$ -35.47-5.55%
تغير سعر Binance Coin اليوم

سجل اليوم BNB تغيرًا $ -2.8547 (-0.47%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Binance Coin لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +36.59 (+6.44%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Binance Coin لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BNB تغييرًا في $ +14.84 (+2.51%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Binance Coin لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -35.47 (-5.55%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Binance Coin (BNB)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Binance Coin.

تحليل Binance Coin

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Binance Coin الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Binance Coin اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق BNB: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازR1 < السعر ≤ R2بين R1-R2فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
مجموعة MA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
مجموعة EMA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.

BNB_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات فوق مركز 609.3، ويبلغ السعر الحالي 611.28، وهو يتواجد بين مستويي المقاومة R1 وR2. لقد تجاوز السعر نقطة المحور القصيرة الأجل R1 (610.70)، مما يضعه في الجزء العلوي من هيكل المراكز. يشير نظام المتوسطات المتحركة إلى إشارة شراء قصيرة المدى، لكن السعر لم يثبت بشكل فعّال فوق مستوى R2 الرئيسي، وبالتالي لا يزال الهيكل يميل نحو التذبذب مع اتجاه صعودي. سجل مؤشر MACD حالة تقاطع هبوطي، مما يدل على تراجع زخم الصعود على المدى القصير. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة الحيادية، ما يعني توازنًا مؤقتًا بين القوى الشرائية والبيعية. كما أن قيم KDJ وStochRSI لا تُظهر حالات شراء مفرطة أو بيع مفرطة، بينما تبقى معدلات التقلبات قريبة من الخط الأوسط لمؤشر البولينجر باند. بالإضافة إلى ذلك، تظهر المؤشرات السريعة والبطيئة تباينًا في التوجهات، مما يعكس تشتتًا في الزخم القصير المدى وغياب دفع مستمر لاختراق اتجاه واحد. تقع المقاومة المباشرة أعلى السعر عند مستوى R2 عند 611.70، وهي تبعد أقل من 0.5 USDT عن السعر الحالي، ما يجعلها هدفًا محتملًا للاختبار الفوري. أما الدعم الأول في الأسفل فيقع عند مستوى S1 عند 608.30، وهو يبعد حوالي 3 USDT عن السعر الحالي. ومن جهة أخرى، يُعتبر الدعم البعيد عند مستوى S2 عند 606.90 مرجعًا مهمًا. وإذا انخفض السعر إلى ما دون مركز 609.3، فسيؤدي ذلك إلى تعديل وضع الهيكل الحالي على المدى القصير.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Binance Coin؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار BNB:

1. أداء بورصة بينانس ونمو عدد المستخدمين
2. فائدة BNB وآليات الحرق التي تُقلّل من المعروض
3. إطلاق المنتجات الجديدة في منظومة بينانس
4. التطوّرات التنظيمية التي تؤثر في عمليات بينانس
5. معنويات سوق العملات المشفرة بشكل عام واتجاهات بيتكوين
6. حجم التداول والسيولة على المنصة
7. مكافآت المشاركة في الحوكمة وتكاملات DeFi
8. المنافسة من رموز البورصات الأخرى
9. اعتماد شبكة بينانس الذكية وتطورها
10. معدلات اعتماد العملات المشفرة على مستوى العالم

لماذا يريد الناس معرفة سعر Binance Coin اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر BNB اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق، والتخطيط الاستثماري. وبصفته الرمز الأصلي لمنصة بينانس، يؤثر BNB على رسوم التداول ومزايا التبادل. إن تتبع السعر اليومي يساعد المستثمرين على تقييم اتجاهات السوق، واتخاذ قرارات الشراء/البيع، ومراقبة قيمة حيازاتهم لحساب الأرباح والخسائر.

توقعات أسعار Binance Coin

Binance Coin (BNB) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BNB في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBinance Coin (BNB) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Binance Coin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Binance Coin الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BNB للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Binance Coin.

كيفية شراء واستثمار Binance Coin في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Binance Coin؟ شراء BNB سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Binance Coin. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Binance Coin (BNB).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Binance Coin فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Binance Coin (BNB)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Binance Coin

يسمح لك امتلاك Binance Coin بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Binance Coin ( BNB )

What is Binance Coin? BNB powers the Binance ecosystem and is the native asset of the Binance Chain. BNB is a cryptocurrency created in June 2017, launched during an ICO in July, and initially issued as an ERC-20 token. Designed to be used for a fee reduction on the Binance exchange, its scope was extended over the years. BNB powers the Binance Chain as its native chain token. For instance, it is used to pay fees on the Binance DEX, issue new tokens, send/cancel orders, and transfer assets. BNB is also powering the Binance Smart Chain, which is an EVM-compatible network, forked from “go-ethereum”. It supports smart contracts and relies on a new consensus mechanism: Proof-of-Staked Authority (PoSA) consensus (“Parlia”), which incorporates elements from both Proof of Stake and Proof of Authority. BNB is used for delegated staking on the authority validator, leading to staking rewards for users and validators. Besides its on-chain functions, BNB has multiple additional use-cases such as fee discounts on multiple exchanges (e.g., Binance.com), payment asset on third-party services, and participation rights & transacting currency on Binance Launchpad.

Binance Coin المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Binance Coin، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Binance Coin الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Alleged SEC SecuritiesAnubis EcosystemBNB Chain Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Binance Coin

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:11:18 (UTC+8)

تحديثات Binance Coin (BNB) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Binance Coin

BNB USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع BNB باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود BNB USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Binance Coin (BNB) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Binance Coin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBNB
$604.52
$604.52$604.52
-0.47%
15.74K (USDT)
/USDCBNB
$604.36
$604.36$604.36
-0.38%
95.61 (USDT)
/USD1BNB
$605.36
$605.36$605.36
-0.42%
653.14 (USDT)

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1 BNB = 604.53 USD