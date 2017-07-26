سعر Binance Coin (BNB)
السعر المباشر لمشروع Binance Coin (BNB) اليوم هو $ 604.53، مع تغير بنسبة 0.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BNB الحالي إلى USD هو $ 604.53 لكل BNB.
يحتل Binance Coin حاليًا المرتبة #4 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 81.48B، مع عرض متداول قدره 134.78M BNB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BNB بين $ 601.11 (أدنى) و$ 608.57 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1,370.546042415014، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.09610939770936966.
على المدى القصير، تحرك BNB بمقدار -0.29% خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.54M.
No.4
100.00%
3.70%
2017-07-26 00:00:00
BNB
القيمة السوقية الحالية لـ Binance Coin هي $ 81.48B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.54M. العرض المتداول لـ BNB يبلغ 134.78M، مع إجمالي عرض 134783699.73000002. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 81.48B.
-0.29%
-0.47%
0.00%
0.00%
تتبع تغيرات أسعار Binance Coin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -2.8547
|-0.47%
|30 يوم
|$ +36.59
|+6.44%
|60 يوم
|$ +14.84
|+2.51%
|90 يوم
|$ -35.47
|-5.55%
سجل اليوم BNB تغيرًا $ -2.8547 (-0.47%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +36.59 (+6.44%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BNB تغييرًا في $ +14.84 (+2.51%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -35.47 (-5.55%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Binance Coin الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق BNB: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|R1 < السعر ≤ R2
|بين R1-R2
|فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|مجموعة MA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|مجموعة EMA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
BNB_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات فوق مركز 609.3، ويبلغ السعر الحالي 611.28، وهو يتواجد بين مستويي المقاومة R1 وR2. لقد تجاوز السعر نقطة المحور القصيرة الأجل R1 (610.70)، مما يضعه في الجزء العلوي من هيكل المراكز. يشير نظام المتوسطات المتحركة إلى إشارة شراء قصيرة المدى، لكن السعر لم يثبت بشكل فعّال فوق مستوى R2 الرئيسي، وبالتالي لا يزال الهيكل يميل نحو التذبذب مع اتجاه صعودي. سجل مؤشر MACD حالة تقاطع هبوطي، مما يدل على تراجع زخم الصعود على المدى القصير. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة الحيادية، ما يعني توازنًا مؤقتًا بين القوى الشرائية والبيعية. كما أن قيم KDJ وStochRSI لا تُظهر حالات شراء مفرطة أو بيع مفرطة، بينما تبقى معدلات التقلبات قريبة من الخط الأوسط لمؤشر البولينجر باند. بالإضافة إلى ذلك، تظهر المؤشرات السريعة والبطيئة تباينًا في التوجهات، مما يعكس تشتتًا في الزخم القصير المدى وغياب دفع مستمر لاختراق اتجاه واحد. تقع المقاومة المباشرة أعلى السعر عند مستوى R2 عند 611.70، وهي تبعد أقل من 0.5 USDT عن السعر الحالي، ما يجعلها هدفًا محتملًا للاختبار الفوري. أما الدعم الأول في الأسفل فيقع عند مستوى S1 عند 608.30، وهو يبعد حوالي 3 USDT عن السعر الحالي. ومن جهة أخرى، يُعتبر الدعم البعيد عند مستوى S2 عند 606.90 مرجعًا مهمًا. وإذا انخفض السعر إلى ما دون مركز 609.3، فسيؤدي ذلك إلى تعديل وضع الهيكل الحالي على المدى القصير.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Binance Coin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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What is Binance Coin? BNB powers the Binance ecosystem and is the native asset of the Binance Chain. BNB is a cryptocurrency created in June 2017, launched during an ICO in July, and initially issued as an ERC-20 token. Designed to be used for a fee reduction on the Binance exchange, its scope was extended over the years. BNB powers the Binance Chain as its native chain token. For instance, it is used to pay fees on the Binance DEX, issue new tokens, send/cancel orders, and transfer assets. BNB is also powering the Binance Smart Chain, which is an EVM-compatible network, forked from “go-ethereum”. It supports smart contracts and relies on a new consensus mechanism: Proof-of-Staked Authority (PoSA) consensus (“Parlia”), which incorporates elements from both Proof of Stake and Proof of Authority. BNB is used for delegated staking on the authority validator, leading to staking rewards for users and validators. Besides its on-chain functions, BNB has multiple additional use-cases such as fee discounts on multiple exchanges (e.g., Binance.com), payment asset on third-party services, and participation rights & transacting currency on Binance Launchpad.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Binance Coin، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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