سعر Binance Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Binance Coin (BNB) اليوم هو $ 604.53، مع تغير بنسبة 0.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BNB الحالي إلى USD هو $ 604.53 لكل BNB.

يحتل Binance Coin حاليًا المرتبة #4 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 81.48B، مع عرض متداول قدره 134.78M BNB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BNB بين $ 601.11 (أدنى) و$ 608.57 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1,370.546042415014، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.09610939770936966.

على المدى القصير، تحرك BNB بمقدار -0.29% خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.54M.

معلومات سوق Binance Coin (BNB)

التصنيف No.4 القيمة السوقية $ 81.48B$ 81.48B $ 81.48B الحجم (24 ساعة) $ 9.54M$ 9.54M $ 9.54M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 81.48B$ 81.48B $ 81.48B إمداد دورة التداول 134.78M 134.78M 134.78M الحد الأقصى للعرض 134,783,699.73000002 134,783,699.73000002 134,783,699.73000002 إجمالي العرض 134,783,699.73000002 134,783,699.73000002 134,783,699.73000002 معدل التداول 100.00% الحصة السوقية 3.70% تاريخ الإصدار 2017-07-26 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.15$ 0.15 $ 0.15 البلوكتشين العام BNB

القيمة السوقية الحالية لـ Binance Coin هي $ 81.48B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.54M. العرض المتداول لـ BNB يبلغ 134.78M، مع إجمالي عرض 134783699.73000002. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 81.48B.