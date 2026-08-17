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سعر RedStone المباشر اليوم هو 0.08315 USD. القيمة السوقية لـ RED هي 34,740,674.8331 USD. تابع تحديثات أسعار RED إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر RedStone المباشر اليوم هو 0.08315 USD. القيمة السوقية لـ RED هي 34,740,674.8331 USD. تابع تحديثات أسعار RED إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر RedStone (RED)

السعر المباشر لـ 1 RED إلى USD:

$0.08318
$0.08318$0.08318
-5.07%1D
USD
مخطط أسعار RedStone (RED) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:07:49 (UTC+8)

سعر RedStone اليوم

السعر المباشر لمشروع RedStone (RED) اليوم هو $ 0.08315، مع تغير بنسبة 5.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RED الحالي إلى USD هو $ 0.08315 لكل RED.

يحتل RedStone حاليًا المرتبة #478 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 34.74M، مع عرض متداول قدره 417.81M RED. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RED بين $ 0.08244 (أدنى) و$ 0.08807 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.4560272855118426، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.08932609373706453.

على المدى القصير، تحرك RED بمقدار +0.27% خلال الساعة الماضية و-6.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.94K.

معلومات سوق RedStone (RED)

No.478

$ 34.74M
$ 34.74M$ 34.74M

$ 55.94K
$ 55.94K$ 55.94K

$ 83.15M
$ 83.15M$ 83.15M

417.81M
417.81M 417.81M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

41.78%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ RedStone هي $ 34.74M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.94K. العرض المتداول لـ RED يبلغ 417.81M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 83.15M.

سجل سعر RedStone بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.08244
$ 0.08244$ 0.08244
24 ساعة منخفض
$ 0.08807
$ 0.08807$ 0.08807
24 ساعة مرتفع

$ 0.08244
$ 0.08244$ 0.08244

$ 0.08807
$ 0.08807$ 0.08807

$ 1.4560272855118426
$ 1.4560272855118426$ 1.4560272855118426

$ 0.08932609373706453
$ 0.08932609373706453$ 0.08932609373706453

+0.27%

-5.07%

-6.14%

-6.14%

سجل سعر RedStone (RED) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار RedStone لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0044425-5.07%
30 يوم$ -0.01584-16.01%
60 يوم$ -0.01666-16.70%
90 يوم$ -0.04195-33.54%
تغير سعر RedStone اليوم

سجل اليوم RED تغيرًا $ -0.0044425 (-5.07%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر RedStone لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.01584 (-16.01%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر RedStone لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد RED تغييرًا في $ -0.01666 (-16.70%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر RedStone لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.04195 (-33.54%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة RedStone (RED)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار RedStone.

تحليل RedStone

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار RedStone الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق RedStone اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق RED: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

RED_USDT يتحرك على الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.08835. يقع السعر بين نقطة الدعم S1 عند 0.0824 والمستوى المركزي 0.0989. تهيمن مراكز المشترين على مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى، كما تشير مؤشرات EMA إلى إشارة شراء. وقد شكل مؤشر MACD نمط تقاطع ذهبي، بينما يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة. يتوزع زخم الحركة بشكل مائل نحو الجانب الصاعد، وتتجه المؤشرات السريعة والبطيئة بنفس الاتجاه. تبقى معدلات التقلبات ضمن مستوياتها الطبيعية. يقع الدعم القريب عند مستوى 0.0824، وهو يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00595. أما المقاومة القريبة من الجهة العلوية فتقع عند المستوى المركزي 0.0989، وتبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.01055. ومن ثمّ، توجد مقاومة أبعد عند مستوى R1 عند 0.1073. يُظهر السعر نمطاً من التذبذب داخل نطاق محدد، حيث تتصارع قوى الشراء والبيع حول المستوى المركزي.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار RedStone؟

تتأثر أسعار RedStone (RED) بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة.
2. ديناميات العرض والطلب.
3. حجم التداول والسيولة في البورصات.
4. اعتماد بروتوكولات DeFi لخدمات الـ oracle الخاصة بـ RedStone.
5. التطورات التقنية والشراكات المبرمة.
6. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على قطاع DeFi.
7. المنافسة من مزودي خدمات الـ oracle الآخرين مثل Chainlink.
8. فائدة الرمز المميز ومكافآت الحوكمة.
9. العوامل الاقتصادية الكلية التي تؤثر على الأصول ذات المخاطر.
10. نمو المجتمع ونشاط المطورين.

لماذا يريد الناس معرفة سعر RedStone اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر ريد ستون (RED) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، ومتابعة أداء المحفظة، وتحديد توقيت دخول السوق أو الخروج منه، وتقييم مكاسب أو خسائر الاستثمار، والبقاء على اطلاع دائم بتقلبات السوق. تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي المتداولين على الاستفادة من الفرص المتاحة.

توقعات أسعار RedStone

RedStone (RED) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف RED في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرRedStone (RED) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر RedStone نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر RedStone الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار RED للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار RedStone.

كيفية شراء واستثمار RedStone في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع RedStone؟ شراء RED سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء RedStone. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء RedStone (RED).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة RedStone فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء RedStone (RED)

ماذا يمكنك أن تفعل مع RedStone

يسمح لك امتلاك RedStone بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو RedStone ( RED )

RedStone هي أسرع شركة Oracle نموًا في مجال ضمانات العائد لأسواق الإقراض، مثل LSTs وLRTs. وهي تقدم موجزات بيانات مُحسَّنة للغاز عبر أكثر من 50 سلسلة وجميع عمليات التجميع. تحظى بثقة Morpho وVenus وether.fi والمزيد.

RedStone المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ RedStone، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب RedStone الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Base EcosystemBase NativeBinance Launchpool

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول RedStone

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:07:49 (UTC+8)

تحديثات RedStone (RED) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن RedStone

RED USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع RED باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود RED USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق RedStone (RED) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر RedStone المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTRED
$0.08362
$0.08362$0.08362
-4.63%
654.77K (USDT)
/USDCRED
$0.08349
$0.08349$0.08349
-4.81%
622.46K (USDT)

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1 RED = 0.08315 USD