سعر RedStone اليوم

السعر المباشر لمشروع RedStone (RED) اليوم هو $ 0.08315، مع تغير بنسبة 5.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RED الحالي إلى USD هو $ 0.08315 لكل RED.

يحتل RedStone حاليًا المرتبة #478 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 34.74M، مع عرض متداول قدره 417.81M RED. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RED بين $ 0.08244 (أدنى) و$ 0.08807 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.4560272855118426، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.08932609373706453.

على المدى القصير، تحرك RED بمقدار +0.27% خلال الساعة الماضية و-6.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.94K.

معلومات سوق RedStone (RED)

التصنيف No.478 القيمة السوقية $ 34.74M$ 34.74M $ 34.74M الحجم (24 ساعة) $ 55.94K$ 55.94K $ 55.94K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 83.15M$ 83.15M $ 83.15M إمداد دورة التداول 417.81M 417.81M 417.81M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 41.78% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ RedStone هي $ 34.74M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.94K. العرض المتداول لـ RED يبلغ 417.81M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 83.15M.