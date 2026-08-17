سعر Asteroid اليوم

السعر المباشر لمشروع Asteroid (ASTEROID1) اليوم هو $ 0.001839، مع تغير بنسبة 4.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ASTEROID1 الحالي إلى USD هو $ 0.001839 لكل ASTEROID1.

يحتل Asteroid حاليًا المرتبة #1369 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.84M، مع عرض متداول قدره 1.00B ASTEROID1. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ASTEROID1 بين $ 0.001799 (أدنى) و$ 0.00204 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01747945735601676، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00000274294668568.

على المدى القصير، تحرك ASTEROID1 بمقدار -0.60% خلال الساعة الماضية و-1.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.47K.

معلومات سوق Asteroid (ASTEROID1)

التصنيف No.1369 القيمة السوقية $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M الحجم (24 ساعة) $ 57.47K$ 57.47K $ 57.47K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 100.00% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Asteroid هي $ 1.84M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.47K. العرض المتداول لـ ASTEROID1 يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.84M.