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سعر Asteroid المباشر اليوم هو 0.001839 USD. القيمة السوقية لـ ASTEROID1 هي 1,839,000 USD. تابع تحديثات أسعار ASTEROID1 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Asteroid المباشر اليوم هو 0.001839 USD. القيمة السوقية لـ ASTEROID1 هي 1,839,000 USD. تابع تحديثات أسعار ASTEROID1 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ASTEROID1

معلومات سعر ASTEROID1

ما هو ASTEROID1

الموقع الرسمي لـ ASTEROID1

اقتصاد توكن ASTEROID1

توقعات سعر ASTEROID1

سجل ASTEROID1

دليل شراء ASTEROID1

محول عملة ASTEROID1 إلى الفيات

عقود ASTEROID1 الفورية

ASTEROID1 عقود USDT-M الآجلة

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شعار Asteroid

سعر Asteroid (ASTEROID1)

السعر المباشر لـ 1 ASTEROID1 إلى USD:

$0.001842
$0.001842$0.001842
-4.60%1D
USD
مخطط أسعار Asteroid (ASTEROID1) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:41:55 (UTC+8)

سعر Asteroid اليوم

السعر المباشر لمشروع Asteroid (ASTEROID1) اليوم هو $ 0.001839، مع تغير بنسبة 4.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ASTEROID1 الحالي إلى USD هو $ 0.001839 لكل ASTEROID1.

يحتل Asteroid حاليًا المرتبة #1369 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.84M، مع عرض متداول قدره 1.00B ASTEROID1. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ASTEROID1 بين $ 0.001799 (أدنى) و$ 0.00204 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01747945735601676، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00000274294668568.

على المدى القصير، تحرك ASTEROID1 بمقدار -0.60% خلال الساعة الماضية و-1.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.47K.

معلومات سوق Asteroid (ASTEROID1)

No.1369

$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M

$ 57.47K
$ 57.47K$ 57.47K

$ 1.84M
$ 1.84M$ 1.84M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Asteroid هي $ 1.84M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.47K. العرض المتداول لـ ASTEROID1 يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.84M.

سجل سعر Asteroid بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.001799
$ 0.001799$ 0.001799
24 ساعة منخفض
$ 0.00204
$ 0.00204$ 0.00204
24 ساعة مرتفع

$ 0.001799
$ 0.001799$ 0.001799

$ 0.00204
$ 0.00204$ 0.00204

$ 0.01747945735601676
$ 0.01747945735601676$ 0.01747945735601676

$ 0.00000274294668568
$ 0.00000274294668568$ 0.00000274294668568

-0.60%

-4.60%

-1.82%

-1.82%

سجل سعر Asteroid (ASTEROID1) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Asteroid لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00008882-4.60%
30 يوم$ +0.000485+35.81%
60 يوم$ -0.002246-54.99%
90 يوم$ -0.002706-59.54%
تغير سعر Asteroid اليوم

سجل اليوم ASTEROID1 تغيرًا $ -0.00008882 (-4.60%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Asteroid لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000485 (+35.81%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Asteroid لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ASTEROID1 تغييرًا في $ -0.002246 (-54.99%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Asteroid لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.002706 (-59.54%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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تحليل Asteroid

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Asteroid الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Asteroid اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق ASTEROID1: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

**هيكل السوق** يتم تداول ASTEROID1_USDT على الإطار الزمني 4 ساعات عند سعر حالي قدره 0.003565 USDT، ويقع السعر في منطقة مركزية محورية. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة (MA) توزيعًا يميل نحو الشراء في المستويات 5-6، بينما تسيطر إشارات الشراء من مجموعة المتوسطات الأسية (EMA) على المستويات 7. يتحرك السعر بالقرب من الحد الأدنى للنطاق بين المركز المحوري ومستوى R1 (0.003663)، ويبتعد عن مستوى S1 (0.003458) بنحو 3%. **حالة الزخم** سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع هبوطي، فيما يظهر الزخم القصير المدى حالة تفاوت بين المؤشرات السريعة والبطيئة. يبقى مؤشر RSI ضمن نطاق محايد، بينما تؤدي نقص بيانات KDJ وStochRSI إلى تقييد تقييم شمولية الزخم. أما قناة BOLL فحالتها غير واضحة، ولا يمكن حتى الآن تأكيد أي تغيير في معدل التذبذب. **المستويات الرئيسية** يُعتبر مستوى R1 عند 0.003663 (بزيادة قدرها 2.7% عن السعر الحالي) نقطة مراقبة قريبة، بينما يقع مستوى R2 عند 0.00377 (+5.7%) كمرجع بعيد. وعلى الجانب الهبوطي، يمثل مستوى S1 عند 0.003458 (-3.0%) دعمًا قريبًا، فيما يُعد مستوى S2 عند 0.00336 (-5.7%) دعمًا هيكليًا مرجعيًا.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار Asteroid

Asteroid (ASTEROID1) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ASTEROID1 في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAsteroid (ASTEROID1) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Asteroid نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Asteroid الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ASTEROID1 للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Asteroid.

كيفية شراء واستثمار Asteroid في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Asteroid؟ شراء ASTEROID1 سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Asteroid. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Asteroid (ASTEROID1).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Asteroid فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Asteroid (ASTEROID1)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Asteroid

يسمح لك امتلاك Asteroid بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Asteroid ( ASTEROID1 )

مشروع ASTEROID1 هي عملة ميم.

Asteroid المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Asteroid، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Asteroid الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Asteroid

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:41:55 (UTC+8)

تحديثات Asteroid (ASTEROID1) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Asteroid

ASTEROID1 USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ASTEROID1 باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ASTEROID1 USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Asteroid (ASTEROID1) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Asteroid المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1ASTEROID1
$0.0018329
$0.0018329$0.0018329
-4.56%
29.87M (USDT)
/USDTASTEROID1
$0.001852
$0.001852$0.001852
-3.74%
30.39M (USDT)

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حاسبة ASTEROID1 إلى USD

المبلغ

ASTEROID1
ASTEROID1
USD
USD

1 ASTEROID1 = 0.001839 USD