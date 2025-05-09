LEARN

Brainedge منصة رائدة للتعلم الإلكتروني، مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومتكاملة مع تقنية البلوك تشين، صُممت لإحداث نقلة نوعية في مجال التعلم الإلكتروني من خلال معالجة تحدياته الجوهرية: حواجز اللغة، وضعف التفاعل، وارتفاع تكاليف إنتاج المحتوى. بفضل نظامها البيئي القائم على اللعب والمكافآت الرمزية وأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، رسّخت برينيدج مكانتها كحلٍّ قابل للتطوير ومستدام ومربح للسوق العالمية.

اسم العملة المشفرةLEARN

التصنيفNo.3931

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.03843642090622913,2025-05-24

أدنى سعر0.014906762484446296,2025-05-09

البلوكتشين العامETH

مقدمةBrainedge منصة رائدة للتعلم الإلكتروني، مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومتكاملة مع تقنية البلوك تشين، صُممت لإحداث نقلة نوعية في مجال التعلم الإلكتروني من خلال معالجة تحدياته الجوهرية: حواجز اللغة، وضعف التفاعل، وارتفاع تكاليف إنتاج المحتوى. بفضل نظامها البيئي القائم على اللعب والمكافآت الرمزية وأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، رسّخت برينيدج مكانتها كحلٍّ قابل للتطوير ومستدام ومربح للسوق العالمية.

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