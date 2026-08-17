سعر Kite AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Kite AI (KITE) اليوم هو $ 0.09336، مع تغير بنسبة 1.61% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KITE الحالي إلى USD هو $ 0.09336 لكل KITE.

يحتل Kite AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- KITE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KITE بين $ 0.09209 (أدنى) و$ 0.09567 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك KITE بمقدار +0.86% خلال الساعة الماضية و-7.70% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.02K.

معلومات سوق Kite AI (KITE)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 53.02K$ 53.02K $ 53.02K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 933.60M$ 933.60M $ 933.60M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Kite AI هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.02K. العرض المتداول لـ KITE يبلغ --، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 933.60M.