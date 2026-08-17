سعر Kite AI (KITE)
السعر المباشر لمشروع Kite AI (KITE) اليوم هو $ 0.09336، مع تغير بنسبة 1.61% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KITE الحالي إلى USD هو $ 0.09336 لكل KITE.
يحتل Kite AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- KITE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KITE بين $ 0.09209 (أدنى) و$ 0.09567 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.
على المدى القصير، تحرك KITE بمقدار +0.86% خلال الساعة الماضية و-7.70% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.02K.
BSC
القيمة السوقية الحالية لـ Kite AI هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.02K. العرض المتداول لـ KITE يبلغ --، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 933.60M.
+0.86%
-1.60%
-7.70%
-7.70%
تتبع تغيرات أسعار Kite AI لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0015275
|-1.60%
|30 يوم
|$ -0.01922
|-17.08%
|60 يوم
|$ -0.09389
|-50.15%
|90 يوم
|$ -0.13384
|-58.91%
سجل اليوم KITE تغيرًا $ -0.0015275 (-1.60%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.01922 (-17.08%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد KITE تغييرًا في $ -0.09389 (-50.15%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.13384 (-58.91%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Kite AI الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق KITE: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
|بين S1-نقطة ارتكاز
|نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
KITE_USDT يتحرك ضمن نطاق يتراوح بين 0.09388 و0.09441 على الإطار الزمني 4 ساعات. يقع السعر فوق نقطة التحول S1، ويتمركز في المنطقة الواقعة تحت المتوسط المركزي. يظهر نظام المتوسطات المتحركة ترتيبًا صعوديًا، مع سيطرة المشترين على المدى القصير. يُظهر مؤشر MACD نمط تقاطع هبوطي، حيث تتباعد الخطوط السريعة والبطيئة نحو الأسفل. كما أن مؤشر RSI يقبع في المنطقة المحايدة، دون ظهور أي إشارات عن ذروة شراء أو ذروة بيع. تشير توزيعات الزخم إلى وجود تباين بين الاتجاه القصير الأمد وزخم المدى المتوسط. وتبقى معدلات التقلبات منخفضة، مما يعكس أن السوق في مرحلة اختيار الاتجاه. تقع مستويات الدعم القريبة عند 0.09388، على مسافة 0.00005 من السعر الحالي. أما مستوى الدعم الثانوي فيقع عند 0.09352، على مسافة 0.00041 من السعر الحالي. وعلى الجانب العلوي، يمثل المستوى الأول للمقاومة 0.09441، على مسافة 0.00048 من السعر الحالي، بينما يقع المستوى الثاني للمقاومة عند 0.09477، على مسافة 0.00084 من السعر الحالي. لكي يتجاوز السعر النطاق المركزي، يجب أن يرافق ذلك ارتفاع في حجم التداول. وفي حال اختراق السعر لمستوى S1، فسيتم اختبار مدى فاعلية نقطة التحول S2. يقترب السعر الحالي من نطاق الدعم القصير الأمد، مما يجعل المساحة المتاحة للتحرك صعودًا وهبوطًا متوازنة نسبيًا.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Kite AI نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Kite AI is building the base layer for the agentic internet: an open, decentralized infrastructure where autonomous agents can operate with interoperability and verifiability. By leveraging a network design that incentivizes both the provision and consumption of agentic services, Kite provides unified identity, payment, and governance rails that allow agents to authenticate, transact, and coordinate securely without intermediaries.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Kite AI، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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