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سعر Kite AI المباشر اليوم هو 0.09336 USD. القيمة السوقية لـ KITE هي -- USD. تابع تحديثات أسعار KITE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Kite AI المباشر اليوم هو 0.09336 USD. القيمة السوقية لـ KITE هي -- USD. تابع تحديثات أسعار KITE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن KITE

معلومات سعر KITE

ما هو KITE

الوثيقة البيضاء لـ KITE

الموقع الرسمي لـ KITE

اقتصاد توكن KITE

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سعر Kite AI (KITE)

السعر المباشر لـ 1 KITE إلى USD:

$0.09335
$0.09335$0.09335
-1.61%1D
USD
مخطط أسعار Kite AI (KITE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:58:55 (UTC+8)

سعر Kite AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Kite AI (KITE) اليوم هو $ 0.09336، مع تغير بنسبة 1.61% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KITE الحالي إلى USD هو $ 0.09336 لكل KITE.

يحتل Kite AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- KITE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KITE بين $ 0.09209 (أدنى) و$ 0.09567 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك KITE بمقدار +0.86% خلال الساعة الماضية و-7.70% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.02K.

معلومات سوق Kite AI (KITE)

--
----

$ 53.02K
$ 53.02K$ 53.02K

$ 933.60M
$ 933.60M$ 933.60M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Kite AI هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.02K. العرض المتداول لـ KITE يبلغ --، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 933.60M.

سجل سعر Kite AI بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.09209
$ 0.09209$ 0.09209
24 ساعة منخفض
$ 0.09567
$ 0.09567$ 0.09567
24 ساعة مرتفع

$ 0.09209
$ 0.09209$ 0.09209

$ 0.09567
$ 0.09567$ 0.09567

--
----

--
----

+0.86%

-1.60%

-7.70%

-7.70%

سجل سعر Kite AI (KITE) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Kite AI لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0015275-1.60%
30 يوم$ -0.01922-17.08%
60 يوم$ -0.09389-50.15%
90 يوم$ -0.13384-58.91%
تغير سعر Kite AI اليوم

سجل اليوم KITE تغيرًا $ -0.0015275 (-1.60%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Kite AI لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.01922 (-17.08%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Kite AI لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد KITE تغييرًا في $ -0.09389 (-50.15%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Kite AI لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.13384 (-58.91%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Kite AI (KITE)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Kite AI.

تحليل Kite AI

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Kite AI الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Kite AI اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق KITE: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

KITE_USDT يتحرك ضمن نطاق يتراوح بين 0.09388 و0.09441 على الإطار الزمني 4 ساعات. يقع السعر فوق نقطة التحول S1، ويتمركز في المنطقة الواقعة تحت المتوسط المركزي. يظهر نظام المتوسطات المتحركة ترتيبًا صعوديًا، مع سيطرة المشترين على المدى القصير. يُظهر مؤشر MACD نمط تقاطع هبوطي، حيث تتباعد الخطوط السريعة والبطيئة نحو الأسفل. كما أن مؤشر RSI يقبع في المنطقة المحايدة، دون ظهور أي إشارات عن ذروة شراء أو ذروة بيع. تشير توزيعات الزخم إلى وجود تباين بين الاتجاه القصير الأمد وزخم المدى المتوسط. وتبقى معدلات التقلبات منخفضة، مما يعكس أن السوق في مرحلة اختيار الاتجاه. تقع مستويات الدعم القريبة عند 0.09388، على مسافة 0.00005 من السعر الحالي. أما مستوى الدعم الثانوي فيقع عند 0.09352، على مسافة 0.00041 من السعر الحالي. وعلى الجانب العلوي، يمثل المستوى الأول للمقاومة 0.09441، على مسافة 0.00048 من السعر الحالي، بينما يقع المستوى الثاني للمقاومة عند 0.09477، على مسافة 0.00084 من السعر الحالي. لكي يتجاوز السعر النطاق المركزي، يجب أن يرافق ذلك ارتفاع في حجم التداول. وفي حال اختراق السعر لمستوى S1، فسيتم اختبار مدى فاعلية نقطة التحول S2. يقترب السعر الحالي من نطاق الدعم القصير الأمد، مما يجعل المساحة المتاحة للتحرك صعودًا وهبوطًا متوازنة نسبيًا.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Kite AI؟

تتأثر أسعار رموز KITE AI بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة
2. حجم التداول والسيولة على البورصات
3. تطورات قطاع الذكاء الاصطناعي ودورات الضجة الإعلامية المرتبطة به
4. اعتماد المنصة ونمو عدد المستخدمين
5. فائدة الرمز ومكافآت الحوكمة (الستيكينغ)
6. إعلانات الشراكات
7. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر في رموز الذكاء الاصطناعي
8. ديناميات العرض واقتصاديات الرموز
9. المنافسة من مشاريع الذكاء الاصطناعي الأخرى
10. التحليل الفني وتحركات كبار الملاك (الحيتان)

لماذا يريد الناس معرفة سعر Kite AI اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر Kite AI (KITE) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع أداء المحفظة، وتحديد اتجاهات السوق، وتوقيت أوامر الشراء/البيع، وتقييم فرص الاستثمار، والبقاء على اطلاع دائم بتقلبات السوق لأغراض إدارة المخاطر.

توقعات أسعار Kite AI

Kite AI (KITE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف KITE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرKite AI (KITE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Kite AI نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Kite AI الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار KITE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Kite AI.

كيفية شراء واستثمار Kite AI في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Kite AI؟ شراء KITE سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Kite AI. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Kite AI (KITE).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Kite AI فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Kite AI (KITE)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Kite AI

يسمح لك امتلاك Kite AI بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Kite AI ( KITE )

Kite AI is building the base layer for the agentic internet: an open, decentralized infrastructure where autonomous agents can operate with interoperability and verifiability. By leveraging a network design that incentivizes both the provision and consumption of agentic services, Kite provides unified identity, payment, and governance rails that allow agents to authenticate, transact, and coordinate securely without intermediaries.

Kite AI المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Kite AI، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Kite AI الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Avalanche Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Kite AI

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:58:55 (UTC+8)

تحديثات Kite AI (KITE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Kite AI

KITE USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع KITE باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود KITE USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Kite AI (KITE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Kite AI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTKITE
$0.09335
$0.09335$0.09335
-1.55%
565.79K (USDT)

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حاسبة KITE إلى USD

المبلغ

KITE
KITE
USD
USD

1 KITE = 0.09336 USD