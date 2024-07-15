PMT

Public Masterpiece هي الأولى من نوعها، وهي مجموعة فريدة ومبتكرة تربط بين الفن المادي وتقنيةالبلوكتشين. تُسلّط الضوء على الأصالة من خلال تتبع كل عمل فني بشهادات رقمية من بدايته وحتى بيعه. وتستمر هذه الميزة الفريدة من نوعها، إذ توفر تجارة عادلة لكل من الفنانين وهواة الجمع، مع توفير فرص استثمار إبداعية من خلال توكن PMT الأصلية ورموز الولاء NFTs (توكن غير قابلة للاستبدال). لا يقتصر الأمر على قدرة عشاق الفن على الاستمتاع بأعمالهم الفنية المفضلة فحسب، بل يصبحون أيضًا جزءًا من شيء أكبر من أنفسهم عند الاستثمار في أصول حقيقية فريدة (RWA). كل ذلك مع الحفاظ على حرية الفنانين دون أي تدخل من أي طرف ثالث.

اسم العملة المشفرةPMT

التصنيفNo.1252

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض2,000,000,000

إجمالي العرض2,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.06827469370734787,2025-03-31

أدنى سعر0.05461824789246768,2024-07-15

البلوكتشين العامBSC

مقدمةPublic Masterpiece هي الأولى من نوعها، وهي مجموعة فريدة ومبتكرة تربط بين الفن المادي وتقنيةالبلوكتشين. تُسلّط الضوء على الأصالة من خلال تتبع كل عمل فني بشهادات رقمية من بدايته وحتى بيعه. وتستمر هذه الميزة الفريدة من نوعها، إذ توفر تجارة عادلة لكل من الفنانين وهواة الجمع، مع توفير فرص استثمار إبداعية من خلال توكن PMT الأصلية ورموز الولاء NFTs (توكن غير قابلة للاستبدال). لا يقتصر الأمر على قدرة عشاق الفن على الاستمتاع بأعمالهم الفنية المفضلة فحسب، بل يصبحون أيضًا جزءًا من شيء أكبر من أنفسهم عند الاستثمار في أصول حقيقية فريدة (RWA). كل ذلك مع الحفاظ على حرية الفنانين دون أي تدخل من أي طرف ثالث.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.