سعر JGGL اليوم

السعر المباشر لمشروع JGGL (JGGL) اليوم هو $ 4.4961، مع تغير بنسبة 0.48% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JGGL الحالي إلى USD هو $ 4.4961 لكل JGGL.

يحتل JGGL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- JGGL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JGGL بين $ 4.43 (أدنى) و$ 4.5459 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك JGGL بمقدار +0.68% خلال الساعة الماضية و-13.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 477.84K.

معلومات سوق JGGL (JGGL)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 477.84K$ 477.84K $ 477.84K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.50B$ 4.50B $ 4.50B إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ JGGL هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 477.84K. العرض المتداول لـ JGGL يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.50B.