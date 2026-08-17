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سعر Checkmate المباشر اليوم هو 0.01601 USD. القيمة السوقية لـ CHECK هي -- USD. تابع تحديثات أسعار CHECK إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Checkmate المباشر اليوم هو 0.01601 USD. القيمة السوقية لـ CHECK هي -- USD. تابع تحديثات أسعار CHECK إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن CHECK

معلومات سعر CHECK

ما هو CHECK

الوثيقة البيضاء لـ CHECK

الموقع الرسمي لـ CHECK

اقتصاد توكن CHECK

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سعر Checkmate (CHECK)

السعر المباشر لـ 1 CHECK إلى USD:

$0.01601
$0.01601$0.01601
+12.05%1D
USD
مخطط أسعار Checkmate (CHECK) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:36:06 (UTC+8)

سعر Checkmate اليوم

السعر المباشر لمشروع Checkmate (CHECK) اليوم هو $ 0.01601، مع تغير بنسبة 12.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CHECK الحالي إلى USD هو $ 0.01601 لكل CHECK.

يحتل Checkmate حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- CHECK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CHECK بين $ 0.013884 (أدنى) و$ 0.0164 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك CHECK بمقدار +1.80% خلال الساعة الماضية و+1.56% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 83.05K.

معلومات سوق Checkmate (CHECK)

--
----

$ 83.05K
$ 83.05K$ 83.05K

$ 16.01M
$ 16.01M$ 16.01M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

القيمة السوقية الحالية لـ Checkmate هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 83.05K. العرض المتداول لـ CHECK يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.01M.

سجل سعر Checkmate بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.013884
$ 0.013884$ 0.013884
24 ساعة منخفض
$ 0.0164
$ 0.0164$ 0.0164
24 ساعة مرتفع

$ 0.013884
$ 0.013884$ 0.013884

$ 0.0164
$ 0.0164$ 0.0164

--
----

--
----

+1.80%

+12.05%

+1.56%

+1.56%

سجل سعر Checkmate (CHECK) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Checkmate لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00172174+12.05%
30 يوم$ -0.012654-44.15%
60 يوم$ -0.024994-60.96%
90 يوم$ -0.027643-63.33%
تغير سعر Checkmate اليوم

سجل اليوم CHECK تغيرًا $ +0.00172174 (+12.05%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Checkmate لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.012654 (-44.15%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Checkmate لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CHECK تغييرًا في $ -0.024994 (-60.96%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Checkmate لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.027643 (-63.33%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Checkmate (CHECK)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Checkmate.

تحليل Checkmate

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Checkmate الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Checkmate اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق CHECK: صعودية، صعودية بنسبة 72% | هبوطية بنسبة 28%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازالسعر < S2أقل من S2أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
BOLL (20,2)السعر < النطاق الأدنىلمس أو قطع الشريط السفليالدخول إلى منطقة "رخيص"، وتزايد التقلبات.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

**هيكل السوق** سعر السهم الحالي على الإطار الزمني 4 ساعات لعملة CHECK_USDT يبلغ 0.028248، وهو يتداول تحت المستوى المركزي البالغ 0.0288 بنسبة 1.1%، ويقع ضمن نطاق الدعم المكوّن بين مستويي S2 (0.02829) وS1 (0.02849). تُظهر جميع مجموعات المتوسطات المتحركة (MA) والمؤشرات الأسيّة (EMA) إشارة شراء، حيث يتحرك السعر فوق نظام المتوسطات. **حالة الزخم** سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع صعودي، مع اتساق اتجاه زخم الخطين السريع والبطيء. يبقى مؤشر RSI ضمن النطاق الحيادي، دون دخول الزخم القصير المدى إلى منطقة التشبع الشرائي. كما أن نظام المتوسطات المتحركة عبر مختلف الأطر الزمنية ومؤشرات الاتجاه تظهر ترتيبًا متناغمًا في الاتجاه نفسه. **المستويات الرئيسية** على الصعيد العلوي، يقع مستوى R1 عند 0.029 (+2.7%)، بينما يقع R2 عند 0.0293 (+3.8%)، مشكّلين بذلك حزام مقاومة قريب المدى. وعلى الصعيد السفلي، يقع مستوى S1 عند 0.02849 (+0.9%)، فيما يقع S2 عند 0.02829 (+0.1%)، مما يشكّل مستويات دعم فورية. أما المستوى المركزي البالغ 0.0288 (+1.9%) فهو بمثابة نقطة مرجعية لتحول الهيكل.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Checkmate؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رموز Checkmate (CHECK):

معنويات السوق: تؤثر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وثقة المستثمرين مباشرةً في أسعار CHECK.

التطبيق والاعتماد: تُحفِّز حالات الاستخدام الواقعية، ونمو المنصة، واعتماد المستخدمين الطلب عليها.

حجم التداول: تؤدي السيولة الأعلى عادةً إلى استقرار أكبر في الأسعار.

الشراكات: يمكن للتحالفات والاستيعابات الاستراتيجية أن تعزز من قيمة الرمز.

اقتصاديات الرمز: تؤثر آليات العرض، ومكافآت الحوكمة، وعمليات حرق الرموز في مدى ندرته.

الأخبار المتعلقة باللوائح: تؤثر اللوائح الخاصة بالعملات المشفرة في جميع الأصول الرقمية بما في ذلك CHECK.

التطورات التقنية: تُؤثِّر تحديثات المنصة، والميزات الجديدة، والتقدّم في خارطة الطريق في اهتمام المستثمرين.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Checkmate اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر "تشيك ميت" (CHECK) اليوم لعدة أسباب رئيسية:

- اتخاذ قرارات التداول: يحتاج المتداولون النشطون إلى الأسعار الحالية لشراء أو بيع الأصول في الأوقات المثلى وتعظيم الأرباح.

- مراقبة المحافظ الاستثمارية: يراقب المستثمرون قيمة حيازاتهم لتقييم أدائهم وإجراء التعديلات الاستراتيجية اللازمة.

- تحليل السوق: تساعد تحركات الأسعار في تحديد الاتجاهات، ومستويات الدعم والمقاومة، بالإضافة إلى الفرص المحتملة.

- الخوف من فقدان الفرصة/التقاط التوقيت المناسب: يدفع الخوف من تفويت الفرص الأشخاص إلى التحقق مما إذا كان عليهم دخول أو الخروج من الصفقات بسرعة.

- التخطيط الاستثماري: تُعَّين الأسعار الحالية القرارات المتعلقة بحجم المراكز ووضع استراتيجيات إدارة المخاطر.

توقعات أسعار Checkmate

Checkmate (CHECK) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CHECK في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرCheckmate (CHECK) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Checkmate نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Checkmate الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CHECK للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Checkmate.

كيفية شراء واستثمار Checkmate في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Checkmate؟ شراء CHECK سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Checkmate. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Checkmate (CHECK).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Checkmate فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Checkmate (CHECK)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Checkmate

يسمح لك امتلاك Checkmate بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Checkmate ( CHECK )

يسعى نظام Checkmate البيئي إلى تعزيز حركة عالمية من المفكرين الاستراتيجيين والتنافسيين. ندعم ألعاب الجيل القادم المملوكة للمجتمع، والتي تُلهم النمو الفكري والإبداع والمنافسة الهادفة من خلال تقنية البلوك تشين. عملة CHECK هي العملة الأصلية لنظام Checkmate البيئي، وتوفر العديد من الخدمات ضمن النظام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، دعم اقتصادات اللعبة، وشراء أصولها مثل مستحضرات التجميل، والمشاركة في أنشطة الحوكمة.

Checkmate المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Checkmate، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Checkmate الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Base EcosystemBase NativeBinance Alpha Spotlight

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Checkmate

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:36:06 (UTC+8)

تحديثات Checkmate (CHECK) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Checkmate

CHECK USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع CHECK باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود CHECK USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Checkmate (CHECK) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Checkmate المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCHECK
$0.015988
$0.015988$0.015988
+11.92%
5.66M (USDT)

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