سعر Checkmate اليوم

السعر المباشر لمشروع Checkmate (CHECK) اليوم هو $ 0.01601، مع تغير بنسبة 12.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CHECK الحالي إلى USD هو $ 0.01601 لكل CHECK.

يحتل Checkmate حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- CHECK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CHECK بين $ 0.013884 (أدنى) و$ 0.0164 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك CHECK بمقدار +1.80% خلال الساعة الماضية و+1.56% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 83.05K.

معلومات سوق Checkmate (CHECK)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 83.05K$ 83.05K $ 83.05K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.01M$ 16.01M $ 16.01M إمداد دورة التداول ---- -- الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام BASE

القيمة السوقية الحالية لـ Checkmate هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 83.05K. العرض المتداول لـ CHECK يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.01M.