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سعر DPIN المباشر اليوم هو 1.961 USD. القيمة السوقية لـ DPN هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار DPN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر DPIN المباشر اليوم هو 1.961 USD. القيمة السوقية لـ DPN هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار DPN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن DPN

معلومات سعر DPN

ما هو DPN

الوثيقة البيضاء لـ DPN

الموقع الرسمي لـ DPN

اقتصاد توكن DPN

توقعات سعر DPN

سجل DPN

دليل شراء DPN

محول عملة DPN إلى الفيات

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سعر DPIN (DPN)

السعر المباشر لـ 1 DPN إلى USD:

$1.961
$1.961$1.961
-0.75%1D
USD
مخطط أسعار DPIN (DPN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:17:45 (UTC+8)

سعر DPIN اليوم

السعر المباشر لمشروع DPIN (DPN) اليوم هو $ 1.961، مع تغير بنسبة 0.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DPN الحالي إلى USD هو $ 1.961 لكل DPN.

يحتل DPIN حاليًا المرتبة #4290 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 DPN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DPN بين $ 1.961 (أدنى) و$ 2.02 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 9.937876660883697، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.7375586220227013.

على المدى القصير، تحرك DPN بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-10.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.59K.

معلومات سوق DPIN (DPN)

No.4290

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.59K
$ 1.59K$ 1.59K

$ 411.81M
$ 411.81M$ 411.81M

0.00
0.00 0.00

210,000,000
210,000,000 210,000,000

26,231,479
26,231,479 26,231,479

0.00%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ DPIN هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.59K. العرض المتداول لـ DPN يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 26231479. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 411.81M.

سجل سعر DPIN بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.961
$ 1.961$ 1.961
24 ساعة منخفض
$ 2.02
$ 2.02$ 2.02
24 ساعة مرتفع

$ 1.961
$ 1.961$ 1.961

$ 2.02
$ 2.02$ 2.02

$ 9.937876660883697
$ 9.937876660883697$ 9.937876660883697

$ 1.7375586220227013
$ 1.7375586220227013$ 1.7375586220227013

0.00%

-0.75%

-10.09%

-10.09%

سجل سعر DPIN (DPN) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار DPIN لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.01482-0.75%
30 يوم$ -0.002-0.11%
60 يوم$ -0.449-18.64%
90 يوم$ -0.439-18.30%
تغير سعر DPIN اليوم

سجل اليوم DPN تغيرًا $ -0.01482 (-0.75%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر DPIN لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.002 (-0.11%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر DPIN لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد DPN تغييرًا في $ -0.449 (-18.64%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر DPIN لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.439 (-18.30%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة DPIN (DPN)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار DPIN.

تحليل DPIN

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار DPIN الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار DPIN؟

يتأثر سعر DPIN (DPN) بعدة عوامل رئيسية:

1. الطلب في السوق واعتماد شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية.
2. فائدة الرمز المميز ومكافآت الحوكمة داخل النظام البيئي.
3. إعلانات الشراكات وتوسيع نطاق الشبكة.
4. معنويات سوق العملات المشفرة بشكل عام وارتباطه ببيتكوين.
5. حجم التداول والسيولة على البورصات.
6. التطورات التنظيمية التي تؤثر على قطاع DePIN.
7. المنافسة من رموز البنية التحتية الأخرى.
8. مقاييس استخدام الشبكة والتطبيق الفعلي في العالم الحقيقي.
9. التكهنات من قبل المستثمرين ومشاعر وسائل التواصل الاجتماعي.
10. الاقتصاديات الخاصة بالرمز المميز، بما في ذلك جدول العرض وآليات الحرق.

لماذا يريد الناس معرفة سعر DPIN اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر DPIN اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات الاستثمار، ومتابعة المحافظ الاستثمارية، واغتنام فرص التداول، وتحليل السوق، وتحديد توقيت طلبات الشراء/البيع. يساعد التسعير في الوقت الفعلي على تقييم الربحية وإدارة المخاطر والاستفادة من تقلّبات سوق العملات المشفرة الناشئ هذا.

توقعات أسعار DPIN

DPIN (DPN) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DPN في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرDPIN (DPN) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر DPIN نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر DPIN الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار DPN للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار DPIN.

كيفية شراء واستثمار DPIN في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع DPIN؟ شراء DPN سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء DPIN. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء DPIN (DPN).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من 0.00 من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة DPIN فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء DPIN (DPN)

ماذا يمكنك أن تفعل مع DPIN

يسمح لك امتلاك DPIN بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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شراء DPIN (DPN) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

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علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو DPIN ( DPN )

DPIN is revolutionizing access to high-performance computing (HPC) by creating a decentralized, cost-effective, and globally connected network that democratizes technology for millions. Leveraging blockchain, DPIN fosters a trusted ecosystem for AI and cloud gaming developers and users, aiming to lead as the architect of global GPU computing infrastructure while addressing rising HPC demands and driving innovation in decentralized technology.

DPIN المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ DPIN، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب DPIN الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

BNB Chain Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول DPIN

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:17:45 (UTC+8)

تحديثات DPIN (DPN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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DPN USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع DPN باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود DPN USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق DPIN (DPN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر DPIN المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTDPN
$1.961
$1.961$1.961
-0.75%
796.31 (USDT)

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1 DPN = 1.961 USD