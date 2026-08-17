سعر DPIN اليوم

السعر المباشر لمشروع DPIN (DPN) اليوم هو $ 1.961، مع تغير بنسبة 0.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DPN الحالي إلى USD هو $ 1.961 لكل DPN.

يحتل DPIN حاليًا المرتبة #4290 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 DPN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DPN بين $ 1.961 (أدنى) و$ 2.02 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 9.937876660883697، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.7375586220227013.

على المدى القصير، تحرك DPN بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-10.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.59K.

معلومات سوق DPIN (DPN)

التصنيف No.4290 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 1.59K$ 1.59K $ 1.59K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 411.81M$ 411.81M $ 411.81M إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 210,000,000 210,000,000 210,000,000 إجمالي العرض 26,231,479 26,231,479 26,231,479 معدل التداول 0.00% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ DPIN هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.59K. العرض المتداول لـ DPN يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 26231479. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 411.81M.