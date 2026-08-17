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سعر Data Network المباشر اليوم هو 0.1841 USD. القيمة السوقية لـ DATA هي 65,598,958.0743 USD. تابع تحديثات أسعار DATA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Data Network المباشر اليوم هو 0.1841 USD. القيمة السوقية لـ DATA هي 65,598,958.0743 USD. تابع تحديثات أسعار DATA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Data Network (DATA)

السعر المباشر لـ 1 DATA إلى USD:

$0.1841
$0.1841$0.1841
-2.17%1D
USD
مخطط أسعار Data Network (DATA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:05:58 (UTC+8)

سعر Data Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Data Network (DATA) اليوم هو $ 0.1841، مع تغير بنسبة 2.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DATA الحالي إلى USD هو $ 0.1841 لكل DATA.

يحتل Data Network حاليًا المرتبة #167 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 65.60M، مع عرض متداول قدره 356.32M DATA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DATA بين $ 0.1813 (أدنى) و$ 0.19 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 14.891916247145002، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.275390213812515.

على المدى القصير، تحرك DATA بمقدار +0.43% خلال الساعة الماضية و-11.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 88.69K.

معلومات سوق Data Network (DATA)

No.167

$ 65.60M
$ 65.60M$ 65.60M

$ 88.69K
$ 88.69K$ 88.69K

$ 189.60M
$ 189.60M$ 189.60M

356.32M
356.32M 356.32M

--
----

1,029,849,510
1,029,849,510 1,029,849,510

STORY

القيمة السوقية الحالية لـ Data Network هي $ 65.60M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 88.69K. العرض المتداول لـ DATA يبلغ 356.32M، مع إجمالي عرض 1029849510. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 189.60M.

سجل سعر Data Network بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.1813
$ 0.1813$ 0.1813
24 ساعة منخفض
$ 0.19
$ 0.19$ 0.19
24 ساعة مرتفع

$ 0.1813
$ 0.1813$ 0.1813

$ 0.19
$ 0.19$ 0.19

$ 14.891916247145002
$ 14.891916247145002$ 14.891916247145002

$ 0.275390213812515
$ 0.275390213812515$ 0.275390213812515

+0.43%

-2.17%

-11.75%

-11.75%

سجل سعر Data Network (DATA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Data Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.004084-2.17%
30 يوم$ -0.0884-32.45%
60 يوم$ +0.0341+22.73%
90 يوم$ +0.0341+22.73%
تغير سعر Data Network اليوم

سجل اليوم DATA تغيرًا $ -0.004084 (-2.17%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Data Network لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0884 (-32.45%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Data Network لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد DATA تغييرًا في $ +0.0341 (+22.73%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Data Network لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0341 (+22.73%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Data Network (DATA)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Data Network.

تحليل Data Network

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Data Network الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Data Network اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق DATA: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازالسعر > R2أعلى من R2أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)ذروة البيع< 30قد ينخفض ​​السعر قليلاً وبسرعة، لكن على المدى القصير قد ينتعش.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

DATA_USDT يتحرك على الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.1932. يقع السعر فوق المنطقة المركزية عند مستوى 0.1899. تشير منظومة المراكز إلى أن السعر الحالي يتجاوز مستوى المقاومة R2 عند 0.192. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء، كما تحافظ مجموعة المتوسطات طويلة المدى على حالة الشراء أيضًا. يُظهر مؤشر MACD نمط تقاطع هبوطي، بينما يدخل مؤشر RSI نطاق التشبع البيعي. تُظهر مؤشرات الخطين السريع والبطيء تباينًا في الاتجاه. تبقى معدلات التذبذب ضمن القناة المحددة مسبقًا، فيما يُظهر توزيع الزخم انقسامًا بين المشترين والبائعين. السعر الرئيسي القريب هو مستوى المقاومة R2 عند 0.192، وهو يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0012. أما الدعم الأول الأسفل فهو عند نقطة S1 عند 0.189، ويبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0042. ومن جهة الدعم البعيد، يُعتبر مستوى S2 عند 0.1878 المرجع الأساسي، وهو يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0054. ولا توجد مقاومات قريبة أخرى في الاتجاه الصعودي. يقبع هيكل السوق ضمن نطاق تذبذب مرتفع.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Data Network؟

تتأثر أسعار رموز Story (IP) بعدة عوامل رئيسية:

1. اعتماد المنصة - يُحفِّز نمو عمليات تسجيل الملكية الفكرية واستخدام المبدعين الطلب عليها.
2. إعلانات الشراكات - التعاون مع كبار حاملي حقوق الملكية الفكرية أو شركات الترفيه.
3. فائدَة الرمز - الاستخدام الفعلي في تراخيص الملكية الفكرية، وحقوق الإتاوة، ووظائف الحوكمة.
4. معنويات السوق - اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وثقة المستثمرين.
5. التطورات التقنية - تحديثات المنصة والميزات الجديدة.
6. الوضوح التنظيمي - تطورات قوانين الملكية الفكرية التي تؤثر على الملكية الفكرية القائمة على البلوك تشين.
7. المنافسة - الأداء مقارنةً بمشاريع البلوك تشين الأخرى المتخصصة في مجال الملكية الفكرية.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Data Network اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر بروتوكول ستوري (IP) اليوم لعدة أسباب رئيسية:

1. اتخاذ قرارات الاستثمار - يحتاج المتداولون إلى الأسعار الحالية لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بالصفقات.
2. تتبع المحافظ الاستثمارية - يراقب المستثمرون تغيّرات قيمة حيازاتهم.
3. تحديد توقيت السوق - تساعد حركات الأسعار في تحديد نقاط الدخول والخروج المثلى.
4. حساب الأرباح والخسائر - تُظهر الأسعار الحالية الأرباح أو الخسائر غير المحققة.
5. تحليل معنويات السوق - تشير اتجاهات الأسعار إلى ثقة المستثمرين في مستقبل البروتوكول.

توقعات أسعار Data Network

Data Network (DATA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف DATA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرData Network (DATA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Data Network نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Data Network الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار DATA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Data Network.

كيفية شراء واستثمار Data Network في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Data Network؟ شراء DATA سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Data Network. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Data Network (DATA).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Data Network فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Data Network (DATA)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Data Network

يسمح لك امتلاك Data Network بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Data Network ( DATA )

DATA هي شبكة بيانات AI العالمية. من خلال شبكة من تطبيقات المساهمين، وطبقة التدقيق العامة Trace، وشبكة المعالجة Poseidon، تتيح DATA لمختبرات AI الحصول على بيانات بشرية حقيقية على نطاق واسع، وإثبات مصدرها، والثقة في جودتها. والنتيجة هي بيانات يمكن للـ AI المتقدم البناء عليها، مع إيصال قابل للتحقق لكل سجل ضمن بنية قابلة للتدقيق.

Data Network المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Data Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Data Network الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AI ApplicationsAI FrameworkAnalytics

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Data Network

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:05:58 (UTC+8)

تحديثات Data Network (DATA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Data Network

DATA USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع DATA باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود DATA USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Data Network (DATA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Data Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTDATA
$0.184
$0.184$0.184
-2.28%
478.49K (USDT)
/USDCDATA
$0.184
$0.184$0.184
-2.12%
291.63K (USDT)
/ETHDATA
$0.00009727
$0.00009727$0.00009727
-2.73%
57.97K (USDT)
/BTCDATA
$0.000002902
$0.000002902$0.000002902
-2.74%
93.12K (USDT)

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1 DATA = 0.1841 USD