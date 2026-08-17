سعر Data Network (DATA)
السعر المباشر لمشروع Data Network (DATA) اليوم هو $ 0.1841، مع تغير بنسبة 2.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DATA الحالي إلى USD هو $ 0.1841 لكل DATA.
يحتل Data Network حاليًا المرتبة #167 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 65.60M، مع عرض متداول قدره 356.32M DATA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DATA بين $ 0.1813 (أدنى) و$ 0.19 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 14.891916247145002، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.275390213812515.
على المدى القصير، تحرك DATA بمقدار +0.43% خلال الساعة الماضية و-11.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 88.69K.
No.167
STORY
القيمة السوقية الحالية لـ Data Network هي $ 65.60M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 88.69K. العرض المتداول لـ DATA يبلغ 356.32M، مع إجمالي عرض 1029849510. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 189.60M.
+0.43%
-2.17%
-11.75%
-11.75%
تتبع تغيرات أسعار Data Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.004084
|-2.17%
|30 يوم
|$ -0.0884
|-32.45%
|60 يوم
|$ +0.0341
|+22.73%
|90 يوم
|$ +0.0341
|+22.73%
سجل اليوم DATA تغيرًا $ -0.004084 (-2.17%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0884 (-32.45%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد DATA تغييرًا في $ +0.0341 (+22.73%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0341 (+22.73%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Data Network الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق DATA: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|السعر > R2
|أعلى من R2
|أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|ذروة البيع
|< 30
|قد ينخفض السعر قليلاً وبسرعة، لكن على المدى القصير قد ينتعش.
|مجموعة EMA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
DATA_USDT يتحرك على الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.1932. يقع السعر فوق المنطقة المركزية عند مستوى 0.1899. تشير منظومة المراكز إلى أن السعر الحالي يتجاوز مستوى المقاومة R2 عند 0.192. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء، كما تحافظ مجموعة المتوسطات طويلة المدى على حالة الشراء أيضًا. يُظهر مؤشر MACD نمط تقاطع هبوطي، بينما يدخل مؤشر RSI نطاق التشبع البيعي. تُظهر مؤشرات الخطين السريع والبطيء تباينًا في الاتجاه. تبقى معدلات التذبذب ضمن القناة المحددة مسبقًا، فيما يُظهر توزيع الزخم انقسامًا بين المشترين والبائعين. السعر الرئيسي القريب هو مستوى المقاومة R2 عند 0.192، وهو يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0012. أما الدعم الأول الأسفل فهو عند نقطة S1 عند 0.189، ويبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0042. ومن جهة الدعم البعيد، يُعتبر مستوى S2 عند 0.1878 المرجع الأساسي، وهو يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0054. ولا توجد مقاومات قريبة أخرى في الاتجاه الصعودي. يقبع هيكل السوق ضمن نطاق تذبذب مرتفع.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Data Network نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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DATA هي شبكة بيانات AI العالمية. من خلال شبكة من تطبيقات المساهمين، وطبقة التدقيق العامة Trace، وشبكة المعالجة Poseidon، تتيح DATA لمختبرات AI الحصول على بيانات بشرية حقيقية على نطاق واسع، وإثبات مصدرها، والثقة في جودتها. والنتيجة هي بيانات يمكن للـ AI المتقدم البناء عليها، مع إيصال قابل للتحقق لكل سجل ضمن بنية قابلة للتدقيق.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Data Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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