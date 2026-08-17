سعر Data Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Data Network (DATA) اليوم هو $ 0.1841، مع تغير بنسبة 2.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DATA الحالي إلى USD هو $ 0.1841 لكل DATA.

يحتل Data Network حاليًا المرتبة #167 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 65.60M، مع عرض متداول قدره 356.32M DATA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DATA بين $ 0.1813 (أدنى) و$ 0.19 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 14.891916247145002، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.275390213812515.

على المدى القصير، تحرك DATA بمقدار +0.43% خلال الساعة الماضية و-11.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 88.69K.

معلومات سوق Data Network (DATA)

التصنيف No.167 القيمة السوقية $ 65.60M$ 65.60M $ 65.60M الحجم (24 ساعة) $ 88.69K$ 88.69K $ 88.69K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 189.60M$ 189.60M $ 189.60M إمداد دورة التداول 356.32M 356.32M 356.32M الحد الأقصى للعرض ---- -- إجمالي العرض 1,029,849,510 1,029,849,510 1,029,849,510 البلوكتشين العام STORY

القيمة السوقية الحالية لـ Data Network هي $ 65.60M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 88.69K. العرض المتداول لـ DATA يبلغ 356.32M، مع إجمالي عرض 1029849510. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 189.60M.