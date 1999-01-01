MXSOL

MXSOL هو توكن إيداع سائل (LST) لسولانا، تدعمه بورصة MEXC. عند إيداع SOL على MEXC، ستحصل على توكن MXSOL، وهي تمثل توكن SOL الذي إيداعته في مجموعة إيداع MEXC. تعمل هذه التوكن كإيصالات، ويمكنك استبدالها لاحقًا بتوكن SOL والمكافآت المكتسبة.

اسم العملة المشفرةMXSOL

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةMXSOL هو توكن إيداع سائل (LST) لسولانا، تدعمه بورصة MEXC. عند إيداع SOL على MEXC، ستحصل على توكن MXSOL، وهي تمثل توكن SOL الذي إيداعته في مجموعة إيداع MEXC. تعمل هذه التوكن كإيصالات، ويمكنك استبدالها لاحقًا بتوكن SOL والمكافآت المكتسبة.

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