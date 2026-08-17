سعر Request (REQ)
السعر المباشر لمشروع Request (REQ) اليوم هو $ 0.05111، مع تغير بنسبة 1.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل REQ الحالي إلى USD هو $ 0.05111 لكل REQ.
يحتل Request حاليًا المرتبة #442 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 40.72M، مع عرض متداول قدره 796.69M REQ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول REQ بين $ 0.05003 (أدنى) و$ 0.05236 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.1840300559997559، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00465106790287.
على المدى القصير، تحرك REQ بمقدار -0.12% خلال الساعة الماضية و-2.32% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.00K.
No.442
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Request هي $ 40.72M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.00K. العرض المتداول لـ REQ يبلغ 796.69M، مع إجمالي عرض 999416740.93470852. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 51.08M.
-0.12%
-1.93%
-2.32%
-2.32%
تتبع تغيرات أسعار Request لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0010058
|-1.93%
|30 يوم
|$ -0.00289
|-5.36%
|60 يوم
|$ -0.00429
|-7.75%
|90 يوم
|$ +0.03111
|+155.55%
سجل اليوم REQ تغيرًا $ -0.0010058 (-1.93%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00289 (-5.36%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد REQ تغييرًا في $ -0.00429 (-7.75%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.03111 (+155.55%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Request الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق REQ: صعودية، صعودية بنسبة 72% | هبوطية بنسبة 28%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|S2 ≤ السعر < S1
|بين S2-S1
|أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|BOLL (20,2)
|السعر < النطاق الأدنى
|لمس أو قطع الشريط السفلي
|الدخول إلى منطقة "رخيص"، وتزايد التقلبات.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
**هيكل السوق** سعر التداول الحالي لـ REQ_USDT على الإطار الزمني 4 ساعات هو 0.06379، وهو يقع أسفل المركز المركزي عند 0.06557 بنسبة 2.78%، مما يضعه في النصف السفلي من نظام التمركز. تظهر مؤشرات المتوسط المتحرك (MA) ومؤشر المتوسط الأسي المتحرك (EMA) على جميع الأطر الزمنية ترتيبًا شرائيًا، حيث يتحرك السعر فوق نظام المتوسطات المتحركة. كما سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع ذهبي، مما يشير إلى هيمنة الاتجاه الصاعد على المستوى الهيكلي. **حالة الزخم** تُظهر مؤشرات الزخم على المدى القصير توزيعًا مركّزًا للشراء، مع اتجاه متسق بين المتوسطات المتحركة السريعة والبطيئة. يقبع مؤشر القوة النسبية (RSI) ضمن المنطقة المحايدة، مما يعني أن الزخم لم يصل بعد إلى منطقة التشبع الشرائي. أما مؤشر التذبذب BOLL، فيُظهر أن السعر يتحرك داخل نطاق قناة، ويتعين مراقبة استمرارية الزخم الحالي. **مستويات الأسعار الرئيسية** - مستوى المقاومة الأول R1: 0.0667، يبعد عن السعر الحالي بنسبة 4.56%. - مستوى المقاومة الثاني R2: 0.06761، يبعد عن السعر الحالي بنسبة 5.99%. - مستوى الدعم الأول S1: 0.06466، يبعد عن السعر الحالي بنسبة -1.36%. - مستوى الدعم الثاني S2: 0.06353، يبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.41%. وتتركز المستويات القريبة في نطاق يتراوح بين 0.0635 و0.0667.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Request نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Request is a decentralized network built on the Ethereum network, which allows anyone to initiate a payment request anywhere and provides a secure payment method to the recipient. All data is stored in a decentralized real ledger, creating a financial platform for asset invoices, accounting, auditing and payment standards. That is, a financial platform for enterprise level payment financial audit based on cryptocurrency and blockchain network.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Request، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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