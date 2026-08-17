سعر Request اليوم

السعر المباشر لمشروع Request (REQ) اليوم هو $ 0.05111، مع تغير بنسبة 1.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل REQ الحالي إلى USD هو $ 0.05111 لكل REQ.

يحتل Request حاليًا المرتبة #442 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 40.72M، مع عرض متداول قدره 796.69M REQ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول REQ بين $ 0.05003 (أدنى) و$ 0.05236 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.1840300559997559، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00465106790287.

على المدى القصير، تحرك REQ بمقدار -0.12% خلال الساعة الماضية و-2.32% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.00K.

معلومات سوق Request (REQ)

التصنيف No.442 القيمة السوقية $ 40.72M$ 40.72M $ 40.72M الحجم (24 ساعة) $ 57.00K$ 57.00K $ 57.00K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 51.08M$ 51.08M $ 51.08M إمداد دورة التداول 796.69M 796.69M 796.69M إجمالي العرض 999,416,740.93470852 999,416,740.93470852 999,416,740.93470852 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Request هي $ 40.72M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.00K. العرض المتداول لـ REQ يبلغ 796.69M، مع إجمالي عرض 999416740.93470852. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 51.08M.