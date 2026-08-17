شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر Request المباشر اليوم هو 0.05111 USD. القيمة السوقية لـ REQ هي 40,719,072.7939635443964 USD. تابع تحديثات أسعار REQ إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Request المباشر اليوم هو 0.05111 USD. القيمة السوقية لـ REQ هي 40,719,072.7939635443964 USD. تابع تحديثات أسعار REQ إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن REQ

معلومات سعر REQ

ما هو REQ

الوثيقة البيضاء لـ REQ

الموقع الرسمي لـ REQ

اقتصاد توكن REQ

توقعات سعر REQ

سجل REQ

دليل شراء REQ

محول عملة REQ إلى الفيات

عقود REQ الفورية

REQ عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Request

سعر Request (REQ)

السعر المباشر لـ 1 REQ إلى USD:

$0.05111
$0.05111$0.05111
-1.93%1D
USD
مخطط أسعار Request (REQ) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:09:30 (UTC+8)

سعر Request اليوم

السعر المباشر لمشروع Request (REQ) اليوم هو $ 0.05111، مع تغير بنسبة 1.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل REQ الحالي إلى USD هو $ 0.05111 لكل REQ.

يحتل Request حاليًا المرتبة #442 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 40.72M، مع عرض متداول قدره 796.69M REQ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول REQ بين $ 0.05003 (أدنى) و$ 0.05236 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.1840300559997559، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00465106790287.

على المدى القصير، تحرك REQ بمقدار -0.12% خلال الساعة الماضية و-2.32% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.00K.

معلومات سوق Request (REQ)

No.442

$ 40.72M
$ 40.72M$ 40.72M

$ 57.00K
$ 57.00K$ 57.00K

$ 51.08M
$ 51.08M$ 51.08M

796.69M
796.69M 796.69M

999,416,740.93470852
999,416,740.93470852 999,416,740.93470852

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Request هي $ 40.72M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.00K. العرض المتداول لـ REQ يبلغ 796.69M، مع إجمالي عرض 999416740.93470852. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 51.08M.

سجل سعر Request بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.05003
$ 0.05003$ 0.05003
24 ساعة منخفض
$ 0.05236
$ 0.05236$ 0.05236
24 ساعة مرتفع

$ 0.05003
$ 0.05003$ 0.05003

$ 0.05236
$ 0.05236$ 0.05236

$ 1.1840300559997559
$ 1.1840300559997559$ 1.1840300559997559

$ 0.00465106790287
$ 0.00465106790287$ 0.00465106790287

-0.12%

-1.93%

-2.32%

-2.32%

سجل سعر Request (REQ) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Request لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0010058-1.93%
30 يوم$ -0.00289-5.36%
60 يوم$ -0.00429-7.75%
90 يوم$ +0.03111+155.55%
تغير سعر Request اليوم

سجل اليوم REQ تغيرًا $ -0.0010058 (-1.93%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Request لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00289 (-5.36%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Request لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد REQ تغييرًا في $ -0.00429 (-7.75%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Request لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.03111 (+155.55%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Request (REQ)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Request.

تحليل Request

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Request الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Request اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق REQ: صعودية، صعودية بنسبة 72% | هبوطية بنسبة 28%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازS2 ≤ السعر < S1بين S2-S1أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
BOLL (20,2)السعر < النطاق الأدنىلمس أو قطع الشريط السفليالدخول إلى منطقة "رخيص"، وتزايد التقلبات.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

**هيكل السوق** سعر التداول الحالي لـ REQ_USDT على الإطار الزمني 4 ساعات هو 0.06379، وهو يقع أسفل المركز المركزي عند 0.06557 بنسبة 2.78%، مما يضعه في النصف السفلي من نظام التمركز. تظهر مؤشرات المتوسط المتحرك (MA) ومؤشر المتوسط الأسي المتحرك (EMA) على جميع الأطر الزمنية ترتيبًا شرائيًا، حيث يتحرك السعر فوق نظام المتوسطات المتحركة. كما سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع ذهبي، مما يشير إلى هيمنة الاتجاه الصاعد على المستوى الهيكلي. **حالة الزخم** تُظهر مؤشرات الزخم على المدى القصير توزيعًا مركّزًا للشراء، مع اتجاه متسق بين المتوسطات المتحركة السريعة والبطيئة. يقبع مؤشر القوة النسبية (RSI) ضمن المنطقة المحايدة، مما يعني أن الزخم لم يصل بعد إلى منطقة التشبع الشرائي. أما مؤشر التذبذب BOLL، فيُظهر أن السعر يتحرك داخل نطاق قناة، ويتعين مراقبة استمرارية الزخم الحالي. **مستويات الأسعار الرئيسية** - مستوى المقاومة الأول R1: 0.0667، يبعد عن السعر الحالي بنسبة 4.56%. - مستوى المقاومة الثاني R2: 0.06761، يبعد عن السعر الحالي بنسبة 5.99%. - مستوى الدعم الأول S1: 0.06466، يبعد عن السعر الحالي بنسبة -1.36%. - مستوى الدعم الثاني S2: 0.06353، يبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.41%. وتتركز المستويات القريبة في نطاق يتراوح بين 0.0635 و0.0667.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار Request

Request (REQ) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف REQ في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرRequest (REQ) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Request نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Request الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار REQ للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Request.

كيفية شراء واستثمار Request في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Request؟ شراء REQ سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Request. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Request (REQ).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Request فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Request (REQ)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Request

يسمح لك امتلاك Request بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

  • استكشف سوق MEXC الفوري

    استكشف سوق MEXC الفوري

    تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.

    تداول العقود الآجلة

    تداول العقود الآجلة

    تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.

    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء Request (REQ) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

رسوم تداول العقود الفورية:
--
الصانع
--
المستفيد
رسوم تداول العقود الآجلة:
--
الصانع
--
المستفيد

تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC

علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو Request ( REQ )

Request is a decentralized network built on the Ethereum network, which allows anyone to initiate a payment request anywhere and provides a secure payment method to the recipient. All data is stored in a decentralized real ledger, creating a financial platform for asset invoices, accounting, auditing and payment standards. That is, a financial platform for enterprise level payment financial audit based on cryptocurrency and blockchain network.

Request المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Request، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Request الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Ethereum EcosystemPayment SolutionsPolygon Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Request

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:09:30 (UTC+8)

تحديثات Request (REQ) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Request

REQ USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع REQ باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود REQ USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Request (REQ) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Request المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTREQ
$0.05093
$0.05093$0.05093
-2.23%
1.12M (USDT)

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.7238
$0.7238$0.7238

+2,312.66%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01521
$0.01521$0.01521

+280.25%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.041218
$0.041218$0.041218

+148.31%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06683
$0.06683$0.06683

-6.11%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.7238
$0.7238$0.7238

+2,312.66%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.041218
$0.041218$0.041218

+148.31%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002099
$0.0002099$0.0002099

+39.00%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$0.9968
$0.9968$0.9968

+31.15%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.00856
$0.00856$0.00856

+22.11%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة REQ إلى USD

المبلغ

REQ
REQ
USD
USD

1 REQ = 0.05111 USD