سعر XEFFY اليوم

السعر المباشر لمشروع XEFFY (XEF) اليوم هو $ 0.0058912، مع تغير بنسبة 1.85% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XEF الحالي إلى USD هو $ 0.0058912 لكل XEF.

يحتل XEFFY حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- XEF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XEF بين $ 0.0057034 (أدنى) و$ 0.0060106 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك XEF بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-13.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 177.00K.

معلومات سوق XEFFY (XEF)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 177.00K$ 177.00K $ 177.00K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 35.35M$ 35.35M $ 35.35M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 البلوكتشين العام XPHERE

القيمة السوقية الحالية لـ XEFFY هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 177.00K. العرض المتداول لـ XEF يبلغ --، مع إجمالي عرض 6000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 35.35M.