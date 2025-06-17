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pumpBTC السعر(PUMPBTC)

USD

مخطط أسعار pumpBTC (PUMPBTC) المباشر

$0.04255
$0.04255$0.04255
-3.60%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول PUMPBTC

السعر الحالي لـ pumpBTC (PUMPBTC) اليوم هو 0.04255 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 12.13M USD. يتم تحديث سعر من PUMPBTC إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق pumpBTC:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 73.99K USD
- تغير سعر pumpBTC خلال اليوم هو -3.60%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 285.00M USD

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PUMPBTC أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار pumpBTC لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.001589-3.59%
30 يوم$ -0.02797-39.67%
60 يوم$ -0.11545-73.07%
90 يوم$ +0.02755+183.66%
تغير سعر pumpBTC اليوم

سجل اليوم PUMPBTC تغيرًا $ -0.001589 (-3.59%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر pumpBTC لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.02797 (-39.67%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر pumpBTC لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد PUMPBTC تغييرًا في $ -0.11545 (-73.07%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر pumpBTC لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.02755 (+183.66%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

PUMPBTC معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار pumpBTC: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.04176
$ 0.04176$ 0.04176

$ 0.0461
$ 0.0461$ 0.0461

$ 0.29652
$ 0.29652$ 0.29652

-1.40%

-3.59%

-20.95%

PUMPBTC معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 12.13M
$ 12.13M$ 12.13M

$ 73.99K
$ 73.99K$ 73.99K

285.00M
285.00M 285.00M

ما هو pumpBTC ( PUMPBTC )

إن PumpBTC هو بروتوكول إيداع سيولة على Babylon، يُمكّن حاملي BTC من المشاركة في إيداع Babylon مع الحفاظ على السيولة للحصول على مكافآت إضافية. تهدف منصتنا الجديدة، BTC-fi Yield Vault، إلى توفير أمان بمستوى CeFi، إلى جانب عوائد DeFi قابلة للتطوير ومقوّمة بالبيتكوين.

متوفر pumpBTC على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك pumpBTC الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
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صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء pumpBTC سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر pumpBTC

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل pumpBTC، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ PUMPBTC؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارpumpBTC.

سجل أسعار pumpBTC

يوفر تتبع مسار سعر PUMPBTC معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ PUMPBTC. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار pumpBTC.

توكنوميكس pumpBTC (PUMPBTC)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس pumpBTC (PUMPBTC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PUMPBTC والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء pumpBTC ( PUMPBTC )

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عملة PUMPBTC إلى العملات المحلية

1 PUMPBTC إلى VND
1,119.70325
1 PUMPBTC إلى AUD
A$0.065527
1 PUMPBTC إلى GBP
0.031487
1 PUMPBTC إلى EUR
0.036593
1 PUMPBTC إلى USD
$0.04255
1 PUMPBTC إلى MYR
RM0.180412
1 PUMPBTC إلى TRY
1.681576
1 PUMPBTC إلى JPY
¥6.179111
1 PUMPBTC إلى RUB
3.3397495
1 PUMPBTC إلى INR
3.678022
1 PUMPBTC إلى IDR
Rp697.540872
1 PUMPBTC إلى KRW
58.447531
1 PUMPBTC إلى PHP
2.4147125
1 PUMPBTC إلى EGP
￡E.2.133457
1 PUMPBTC إلى BRL
R$0.2335995
1 PUMPBTC إلى CAD
C$0.057868
1 PUMPBTC إلى BDT
5.201312
1 PUMPBTC إلى NGN
65.66316
1 PUMPBTC إلى UAH
1.7671015
1 PUMPBTC إلى VES
Bs4.3401
1 PUMPBTC إلى PKR
Rs12.053564
1 PUMPBTC إلى KZT
22.0694085
1 PUMPBTC إلى THB
฿1.3867045
1 PUMPBTC إلى TWD
NT$1.256927
1 PUMPBTC إلى AED
د.إ0.1561585
1 PUMPBTC إلى CHF
Fr0.0344655
1 PUMPBTC إلى HKD
HK$0.333592
1 PUMPBTC إلى MAD
.د.م0.3876305
1 PUMPBTC إلى MXN
$0.8080245

pumpBTC المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ pumpBTC، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب pumpBTC الرسمي
مستكشف الكتل

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المبلغ

PUMPBTC
PUMPBTC
USD
USD

1 PUMPBTC = 0.04255 USD

تداول

USDTPUMPBTC
$0.04255
$0.04255$0.04255
-2.32%

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